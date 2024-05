4 BIG HR tech companies ฉายภาพ 4 มุมคิด AI กับการพัฒนาคน

PMAT (สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย) ร่วมกับ 4 BIG HR tech companies นำโดย “JOBTOPGUN.com – Humanica – SkillLane – Darwinbox” รวมตัวครั้งสำคัญ บนเวทีเสวนา PMAT Exclusive Talk เมื่อ วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 ที่ Paragon Cineplex VIP1 @ Siam Paragon ชั้น 5 เพื่อแลกเปลี่ยนถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงไปของสถานที่ทำงาน รูปแบบการทำงาน และ บทบาทของ AI ในการปรับปรุงและพัฒนาทักษะของบุคลากรในยุคที่เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นการอุ่นเครื่องก่อนที่จะนำทุกท่านไปพบกันใน งาน Thailand HR TECH 2024 ซึ่งจะเปิดประสบการณ์ให้คุณได้สัมผัสเทคโนโลยีและโซลูชั่นด้าน HR ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยได้แสดงความเห็นถึงความสำคัญของ AI ในกระบวนการสรรหาบุคลากร โดยเน้นย้ำว่าปัจจุบัน AI มีบทบาทเป็นหัวใจหลักในการค้นหาและคัดเลือก top talent ให้กับองค์กรวริศ ชี้แจงว่า "เรากำลังอยู่ในยุคที่การแข่งขันสูง ทุกบริษัทมีเป้าหมายหลักในการหาบุคลากรที่เป็น 'top talent' ตามข้อมูลวิจัยจาก Harvard Business Review ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา พบว่าคนส่วนใหญ่ได้งานจาก โพสต์รับสมัครงานเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเราไม่สามารถรอแค่คนมาสมัครงานอีกต่อไปได้ แต่จำเป็นต้องใช้กลยุทธ์เชิงรุกในการดึงดูด 'top talent' เข้ามาในองค์กร" AI ในกระบวนการสรรหาบุคคลากรได้ปฏิวัติวิธีการทำงานของ HR เป็นอย่างมากจากเดิมที่การคัดเลือกบุคคลากรจำกัดเพียง 80 คน ปัจจุบัน AI ช่วยให้สามารถค้นหาและคัดกรองจากฐานข้อมูลมากถึง 3 ล้านคนได้ ซึ่งเป็นการขยายโอกาสในการค้นหาบุคคลที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการขององค์กรวริศ อธิบายเพิ่มเติมว่า การทำงานของ HR ในยุคนี้ไม่จำเป็นต้องพึ่งพิงแต่ประสบการณ์ส่วนตัวหรือความรู้เดิม ๆ ของ HR แต่ละคน แต่สามารถใช้ประโยชน์จากคลังข้อมูลขนาดใหญ่ที่ AI จัดหามาให้ ทำให้การค้นหาบุคคลากรเป็นไปอย่างรวดเร็ว และสามารถค้นหาผู้ที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่งงานได้อย่างแม่นยำมากขึ้น นอกจากนี้ AI ยังช่วยลดเวลาและภาระงานที่ HR ต้องใช้ในการคัดกรองผู้สมัครแต่ละคน โดยสามารถกำหนดเงื่อนไขการค้นหาที่ละเอียดและซับซ้อนได้ง่ายขึ้นวริศ ยังได้ชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของตลาดหางานที่เริ่มเน้นไปที่ความสามารถและทักษะเฉพาะทางมากขึ้น โดยเขาได้กล่าวว่า "ตลาดหางานเริ่มเคลื่อนไปสู่การเน้นทักษะอย่างชัดเจนทำให้เราต้องตั้งคำถามว่าแต่ละตำแหน่งงานต้องการทักษะอะไรบ้าง? ซึ่ง AI มีบทบาทสำคัญในการวิเคราะห์ เพราะสามารถเข้าใจบทบาทและความต้องการของแต่ละคนในแต่ละใบสมัครได้อย่างแม่นยำ"อย่างไรก็ตาม ความสามารถของ AI ก็ยังมีมุมมืด ที่เต็มไปด้วยความท้าทาย AI วริศ กล่าวว่า "AIเปรียบเสมือนกล่องดำ" บ่งบอกถึงการขาดความโปร่งใสในการทำงานและวิธีการตัดสินใจภายในของมัน ในอดีต เมื่อเราใช้ Google ในการค้นหาข้อมูล เราสามารถเข้าถึงแหล่งอ้างอิงและคัดกรองความน่าเชื่อถือของข้อมูลได้ แต่กับ AI กระบวนการดังกล่าวไม่ชัดเจนและยากต่อการตรวจสอบ เพื่อรับมือกับความท้าทายนี้ วริศได้แนะนำว่า "เราต้องมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (criticalthinking) และความคิดเชิงวิเคราะห์ (analytical thinking) ควบคู่กันไปในการตัดสินใจ" และย้ำว่า"อย่าไปเชื่อ AI 100%" การใช้ AI อย่างมีสติและการยอมรับว่ามันมีข้อจำกัดเป็นส่วนสำคัญในการใช้งานเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างมีประสิทธิผล นอกจากนี้เขายังชี้ให้เห็นว่า AI ช่วยให้การสรรหาบุคคลากรไม่ได้จำกัดอยู่แค่ประสบการณ์การทำงานและการมีส่วนร่วมเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการพิจารณาด้าน 'soft side' ซึ่งเป็นประโยชน์ในการคัดกรองคน และช่วยให้การคัดเลือกบุคคลากรลึกซึ้งและซับซ้อนขึ้น ตอบสนองต่อความต้องการของโลกยุคใหม่ที่มีความต้องการที่มากขึ้นและซับซ้อนขึ้นทุกที จากการให้ความเห็นของวริศ ชัดเจนว่า AI จะมีบทบาทที่สำคัญและเป็นพื้นฐานในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการสรรหาบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพและความเหมาะสมอย่างมากในอนาคตประเมินแนวโน้มสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน (workplace) และ การทำงานหลังโควิด 3 แนวโน้มสำคัญ คือการทำงานไม่ได้อยู่ในออฟฟิศอีกต่อไปแล้ว การทำงานระยะไกลหรือการทำงานจากที่บ้านกลายเป็นสิ่งที่เป็นปกติและได้รับการยอมรับมากขึ้นปรากฏการณ์ เกี่ยวกับ Remote Work และ Work From Home นี้เกิดขึ้นมาก่อนก่อนโควิด คนเริ่มพูดถึง flexible workplace แต่ยังไม่ได้ลงมือทำกันอย่างจริงจัง จนสถานการณ์โควิดเข้ามาบังคับ และถึงแม้ว่าวิกฤติโควิดจะจบลงไปแล้ว แต่ก็ยังเรียกร้องความยืดหยุ่นในสถานที่ทำงานยังคงมีมากขึ้น โดยเฉพาะจากคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความสามารถในการเลือกสถานที่ทำงานที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์และความต้องการส่วนบุคคลสุนทร ยังได้หยิบยกประเด็นที่ยังคงเป็นที่ถกเถียงในหมู่บรรดาองค์กรและบุคคลเกี่ยวกับแนวทางการทำงานที่เหมาะสมในยุคหลังโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง มีความเห็นที่แตกต่างกันระหว่างการทำงานจากที่บ้าน (work from home) กับการทำงานที่ออฟฟิศ โดยมีข้อกังวลหลายประการ อาทิ การสร้าง Bonding และ Teamwork ความรั่วไหลของวัฒนธรรมองค์กร การถกเถียงเกี่ยวกับระดับของความยืดหยุ่นการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างของกำลังคนในองค์กรที่เป็นผลมาจากการเกษียณของ baby boomer และ Gen X ขึ้นสู่ตำแหน่งบริการ และ การเข้ามาของคน Gen Y และ Gen Z ซึ่งนำไปสู่ความหลากหลายที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่ทำงาน การจัดการกับความท้าทายเหล่านี้และการยอมรับความหลากหลายในทุกมิติจะส่งผลให้องค์กรสามารถสร้างบรรยากาศการทำงานที่สะท้อนถึงความเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในระยะยาวทั้งในด้านผลผลิตและการรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ.สุนทร ได้กล่าวถึงผลกระทบของเทคโนโลยีต่อผลิตภาพในองค์กรและการเปลี่ยนแปลงในบทบาทงานที่เกิดจากนวัตกร รมเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า นำมาซึ่งการลดหย่อนของบางตำแหน่งงานที่เคยมีความสำคัญในอดีต ตัวอย่างเช่น การลดจำนวนสาขาธนาคารที่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของบริการธนาคารออนไลน์สุนทร ยังได้ยกเอาประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการประเมินผลิตภาพการทำงานในยุคที่โครงสร้างของกำลังคนและสถานที่ทำงานมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเปรียบเทียบระหว่างผลิตภาพการทำงานกับการบันทึกเวลาเข้า-ออกของพนักงาน (attendance)การปรับเปลี่ยนแนวคิดในการวัดประสิทธิภาพของพนักงานจากการเข้างานตรงเวลาไปสู่การประเมินผลผลิตและการมีส่วนร่วมต่อองค์กรและทีมนั้นสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในวิธีการทำงานและความคาดหวังในที่ทำงานสมัยใหม่บางส่วนของแนวทางและความท้าทายที่องค์กรต่างๆ ต้องเผชิญเมื่อใช้การประเมินผลิตภาพการทำงาน 1) การปรับวัฒนธรรมการทำงานต้องสื่อสารอย่างชัดเจนและฝึกฝนให้พนักงานทุกระดับเข้าใจถึงความคาดหวังใหม่ๆ และความสำคัญของผลลัพธ์ที่ส่งมอบได้ 2) การสร้างระหว่างผลผลิตและเวลาทำงาน องค์กรควรหาวิธีที่จะสร้างความสมดุลระหว่างการวัดผลผลิตกับความจำเป็นในการมีเวลาทำงานที่ยืดหยุ่น การใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีในการช่วยติดตามและวิเคราะห์การทำงานจะช่วยให้องค์กรสามารถตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรทรัพยากรและการปรับปรุงกระบวนการทำงานได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้นอย่างไรก็ตาม ในบางอุตสาหกรรม เช่น การผลิต, การดูแลสุขภาพ, หรือบริการลูกค้า, การเข้างานยังคงมีความสำคัญในการให้บริการและการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ในกรณีเหล่านี้ การเข้าออกงานตามกะที่กำหนดยังคงเป็นสิ่งจำเป็นและต้องได้รับการจัดการอย่างรอบคอบเพื่อรักษาคุณภาพและประสิทธิภาพของการบริการนอกจาก 3 เทรนด์การทำงานหลักๆ ที่มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงแล้ว ในแง่ของ employee well-being ก็ถือเป็น 1 ใน HR issue ที่น่าสนใจ เพราะหลายอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกเราทุกวันนี้ทำให้สวัสดิการพื้นฐาน มันไม่เพียงพออีกต่อไปแล้ว สุนทร ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพจิตและร่างกายของพนักงานอย่างครอบคลุมภายใต้แนวคิดของ 'employee well-being' ซึ่งไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การให้สวัสดิการด้านสุขภาพแบบดั้งเดิมเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการพัฒนาอาชีพและสังคมในที่ทำงานด้วยต่อไปความคาดหวังของพนักงาน ไม่ใช่แค่ป่วย แล้วมีสวัสดิการรองรับ แต่คาดหวังว่าเขาจะเป็นคนเลือกสวัสดิการด้วยตัวของเขาเอง ซึ่งเป็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นแล้วในโลก แต่กับประเทศไทย ถือเป็นอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นน้อยมาก เพราะแนวคิดของ flexi benefit เกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าไม่มีเทคโนโลยีรองรับ และบางคอนเซ็ปต์ อย่างเช่น health tech ถือเป็นเทคโนโลยีที่ดี ที่เข้ามาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ทำให้พนักงานสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้ โดยไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งรอหมอที่สถานพยาบาลได้เน้นย้ำถึงการปรับเปลี่ยนและการพัฒนาในด้านของการเรียนรู้และการพัฒนาภายในองค์กรที่เกิดจากการเติบโตของ AI และสถานการณ์การแข่งขันที่เข้มข้น ด้านต่างๆ ที่ เอกฉัตร ได้กล่าวถึงนั้นสะท้อนถึงความต้องการและความคาดหวังที่เปลี่ยนไปของทั้งพนักงานและองค์กร รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ และสถานการณ์ที่บีบบังคับจากการแข่งขัน ทำให้ learning and development มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ใน 3 ประเด็นสำคัญคือ hybrid learning ซึ่งผสมผสานระหว่าง ออนไลน์ กับออฟไลน์ เข้าด้วยกันได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น การออกแบบเนื้อหาจึงเป็น micro learning มากขึ้น คือสั้นกระชับ เรียนเสร็จแล้ว นำไปใช้ได้ทันทียุคใหม่ ทักษะที่สำคัญจะเป็นเรื่องของ soft skill ต่างๆ เช่น ความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสาร ภาวะผู้นำ เอกฉัตร ได้กล่าว ถึงบทบาทของ AI ในการพัฒนาและเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ภายในองค์กรผ่านการใช้ adaptive learning ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ AI เพื่อปรับเนื้อหาการเรียนรู้ให้ตรงกับความต้องการและระดับความสามารถของแต่ละบุคคล การมุ่งเน้นให้บริษัทเป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรมการเรียนรู้ (learning culture) เป็นวิธีหนึ่งที่สำคัญในการตอบสนองต่อความเร็วของการเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจและเทคโนโลยีปัจจุบัน การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์กรไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้าง "ภูมิต้านทาน" ต่อการเปลี่ยนแปลงภายนอกเท่านั้น แต่ยังช่วยให้พนักงานรู้สึกว่าพวกเขามีส่วนร่วมและมีความสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้าเข้าสู่ปี 2024 ความสำคัญของ data และ การวิเคราะห์ข้อมูล จะเป็นหัวใจสำคัญที่ขับเคลื่อนองค์กรและธุรกิจ การใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลทำให้บริษัทสามารถเข้าใจลูกค้าและตลาดได้ดียิ่งขึ้น ช่วยในการตัดสินใจที่มีข้อมูลสนับสนุน ทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำในขณะเดียวกัน Generative AI จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการยกระดับการทำงานและเพิ่มผลผลิต โดยเฉพาะในงานที่ต้องการการสร้างสรรค์และนวัตกรรม นอกจากนี้ Generative AIยังสามารถช่วยลดภาระงานที่ซ้ำซากจำเจและอัตโนมัติการทำงานที่ไม่จำเป็นต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้พนักงานสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่มีค่ามากขึ้นและมีความสำคัญต่อการเติบโตและนวัตกรรมขององค์กรได้ชี้ให้เห็นถึงการเชื่อมโยงที่มีมายาวนานระหว่างฟังก์ชันทรัพยากรมนุษย์ (HR) และเทคโนโลยี AI ที่ไม่ได้เริ่มต้นขึ้นเพียงช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา แต่มีการพัฒนาและการนำ AI เข้ามาใช้ใน HR เพิ่มมากขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวการใช้ AI และ machine learning ในระบบ HR ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการทรัพยากรมนุษย์จากการเป็นการตัดสินใจที่พึ่งพาข้อมูลพื้นฐาน (condition based) เป็นระบบที่มีความสามารถในการทำนาย (predictive), ป้องกัน (preventive), และวิเคราะห์ข้อมูล (analytic) โดยอัตโนมัติ นี่คือการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ระบบ HR สามารถช่วยองค์กรในการเข้าใจและจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ควรจำไว้ว่า AI เป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้การจัดการเหล่านี้เป็นไปได้อย่างราบรื่นและเติมเต็มการทำงานของมนุษย์ในองค์กร ไม่ใช่ทดแทนการตัดสินใจทางมนุษย์โดยสิ้นเชิงAI ในงาน HR ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในหลายด้านของการจัดการทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะในการทำนายและการวิเคราะห์ข้อมูล (predictive) เพื่อตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรในการหาและพัฒนาพนักงาน ส่วนสำคัญของการใช้ AI ใน HR อาทิการค้นหาและคัดกรองความสามารถ (Talent Acquisition) การจัดการค่าใช้จ่ายและการเบิกเคลม AI ช่วยลดภาระของงานด้านเอกสารและการตรวจสอบที่ซับซ้อน การวางแผนพัฒนาอาชีพของพนักงาน AI สามารถวิเคราะห์ข้อมูลประวัติการทำงานและความสามารถของพนักงานเพื่อเสนอแนวทางและคำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพ ช่วยให้พนักงานมีทิศทางในการเติบโตและเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัดเจนอย่างไรก็ดี ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า การนำ AI มาใช้ในงาน HR นั้นเป็นการขยายความสามารถของทีมทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถทำงานได้มากขึ้นและลึกซึ้งขึ้น โดยเฉพาะในการทำนายและการป้องกันปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับพนักงานในองค์กร อย่างไรก็ดี ควรมีการตระหนักว่า AI ไม่สามารถแทนที่การตัดสินใจทางมนุษย์ได้ทั้งหมด แต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การจัดการทรัพยากรมนุษย์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสิ่งที่ไม่อาจมองข้ามและต้องให้ความสำคัญ คือ การใช้ AI ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์นั้นต้องพิจารณาถึงประเด็นทางจริยธรรมอย่างละเอียด เพราะการทำงานของ AI อาศัยข้อมูลและสถิติที่มีอยู่ ซึ่งสามารถนำไปสู่การตัดสินใจที่ขาดคุณสมบัติมนุษย์สำคัญ เช่น ความเข้าอกเข้าใจ (empathy) และจริยธรรม การทำงานของ HR จึงควรมีการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยี AI กับการตัดสินใจแบบมีส่วนร่วมของมนุษย์ (human touch) เพื่อให้เกิดความสมดุลและยุติธรรม ดังนั้น การใช้ AI ใน HR ต้องรับรองว่าข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เพื่อป้องกันการตัดสินใจที่อาจเกิดจากข้อมูลที่ล้าสมัยหรือไม่ครบถ้วน HR ต้องสามารถอธิบายได้ว่า AIได้แนะนำหรือตัดสินใจอย่างไร และข้อมูลที่ใช้มาจากที่ใด ความโปร่งใสนี้จำเป็นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบ AI และเพิ่มความเข้าใจในการใช้งาน AI ในองค์กร HR ต้องเข้าใจธรรมชาติและข้อจำกัดของ AI เพื่อใช้ประโยชน์จากมันในการตัดสินใจที่เหมาะสม และไม่ควรพึ่งพา AI เป็นหลัก 100% ต้องคำนึงถึงกฎหมายและนโยบายท้องถิ่น รวมถึงการพิจารณาความเหมาะสมของข้อมูลที่จะใช้ในการฝึกฝน AI4 ผู้นำในอุตสาหกรรม HR Tech ได้ฉายภาพ การเปลี่ยนแปลงของโลกการทำงาน และ โลกธุรกิจ เมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญให้กับเราได้ทราบแล้ว ปิดท้ายการเสวนาในวันนี้ด้วยมุมมอง จากที่มุ่งมั่นยกระดับให้ HR เป็น SMART HR ‘ทำน้อย’ แต่ ‘ได้มาก’สุดคนึง กล่าวว่า ความรับผิดชอบต่อชุมชนคน HR ซึ่งเป็นอาชีพที่ต้องดูแลทุกข์สุขของพนักงานเป็นบทบาทสำคัญของ PMAT เมื่อบริบทของโลกเปลี่ยนแปลง ทำให้ HR ขยายบทบาทจากงานแอดมิน มาทำหน้าที่เป็นคู่คิด (business partner) ช่วยสนับสนุน CEO ทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายแนวคิดของ PMAT ในการยกระดับ HR สู่การเป็น "SMART HR" คือ HR ‘ทำน้อย’ แต่ ‘ได้มาก’สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในแวดวงการจัดการทรัพยากรมนุษย์ท ซึ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงานประจำ การใช้เทคโนโลยี AI ในการช่วยเหลืองาน HR นี้ช่วยให้ HR สามารถโฟกัสไปที่งานที่สำคัญกว่า ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาและการรักษาพนักงานที่มีคุณค่าให้อยู่กับองค์กรต่อไป ส่งผลให้ HR มีส่วนร่วมมากขึ้นในการวางกลยุทธ์และการสนับสนุนการตัดสินใจในระดับสูงงาน Thailand HR Tech 2024: The Digital & AI Landscape of Leadership, Sustainabilityand Wellbeing ซึ่งเป็นงานที่คุณสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ที่จะจัดขึ้น ในวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2567 ที่ พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 จึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ที่ทำงานในแวดวง HRและผู้ที่สนใจในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพื่ออัปเดตความรู้และเครื่องมือใหม่ๆที่จะช่วยให้การทำงานการ “จัดการคน” และ “พัฒนาคน” เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเข้าถึงความต้องการของพนักงานได้ดียิ่งขึ้นภายในงานนอกจากจะฉายภาพความก้าวหน้าของเทคโนโลยี นำคุณไปค้นพบโอกาสในการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีล่าสุด มีการสัมมนากว่า 80 Sessions ที่น่าสนใจ คุณจะได้รับฟังทัศนะ ความรู้ จาก 120 ผู้เชี่ยวชาญที่จะนำเสนอทั้งภาษาไทยและอังกฤษ กับ 4 เวทีหลัก 8 ธีมนำสมัย และ อีก 10 Workshops และ แน่นอนว่ากิจกรรมสนับสนุน Networking ที่จะส่งมองประสบการณ์ดีๆให้คุณมีอย่างจัดเต็ม ไม่ว่าคุณจะเป็นมืออาชีพด้าน HR, ผู้ที่หลงใหลในเทคโนโลยี, หรือผู้นำธุรกิจที่ต้องการเจาะให้ถึงหัวใจของการจัดการและพัฒนาคนThailand HR Tech 2024 คืองานที่จะเชื่อมต่อคุณกับแนวทางการทำงานใหม่ๆ โดยปรับใช้เทคโนโลยี เพื่อปรับปรุงและพัฒนางานด้าน HR เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานและสร้างองค์กรที่แข็งแรง พร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน ท่านที่สนใจเข้าร่วมงาน #ThailandHRTech2024 สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ https://hrtech.pmat.or.th/ ลงทะเบียนได้ทันที ที่ https://manow.online/hrtech2024/register.php