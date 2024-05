RISC เปิดคอร์สเรียน Well-Being แบบเจาะลึก ‘สร้างความอยู่ดี มีสุข’

กล่าวว่า หลักสูตรมินิคอร์ส “Well-Being Design & Engineering Program (Mini Course) 2024” คือการต่อยอดจากความสำเร็จของหลักสูตร Well-Being Design & Engineering Program 2023 โดยครั้งนี้ได้ปรับหลักสูตรให้มีเนื้อหาที่ลงลึกมากขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียน เราจึงจัดทำเป็นหลักสูตรมินิคอร์ส เปิดคลาสเรียนเฉพาะด้าน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับองค์ความรู้ตามความสนใจ จากองค์ความรู้เชิงลึกที่ผ่านการศึกษาและวิจัยทางวิทยาศาสตร์หลายด้าน ผสานกับศาสตร์วิศวกรรมงานระบบเชิงประยุกต์แบบบูรณาการ และประสบการณ์ทำงานจริงในการประยุกต์ความรู้ ส่งเสริมให้เกิด Well-Being แบบองค์รวมในโครงการอสังหาริมทรัพย์ พร้อมกระบวนการวางแผนและจัดการภาพรวม เชื่อมโยงทุกส่วนของการพัฒนาโครงการจนสามารถนำความรู้ไปใช้งานออกแบบ สร้างสุขภาวะที่ดี และความอยู่ดีมีสุขครบด้าน เพื่อทำให้อาคารหรือโครงการ ชุมชน และเมือง นำไปสู่ความอยู่ดีมีสุข (Well-Being) ได้อย่างยั่งยืนหลักสูตร “Well-Being Design & Engineering Program (Mini Course) 2024” เหมาะสำหรับนักออกแบบ สถาปนิก วิศวกร นักพัฒนาโครงการ รวมถึงงผู้ที่ต้องการเพิ่มทักษะและความรู้เชิงลึกในเรื่องของ Well-Being ในด้านต่างๆ ผ่านประสบการณ์ตรงของทีมผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานประยุกต์ในโครงการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อนำไปใช้ในการออกแบบ การพัฒนาโครงการและการพัฒนาระดับเมือง เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของทุกชีวิตบนโลก (For All Well-Being)ทั้งนี้ “Well-Being Design & Engineering Program (Mini Course) 2024” บรรยายโดยนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ ของ RISC ผู้ที่สนใจสามารถเลือกเรียนแบบ A La Carte ตามความสนใจรายคลาส หรือเลือกเรียนแบบ Full Package ครบ 9 คลาสเต็มหลักสูตร เพื่อตอบโจทย์ตามความต้องการแบบ Upskill Well-Beingหลักสูตรเริ่มตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป จำกัดคลาสละ 50 ท่านเท่านั้น!! สำหรับสมาชิกสภาสถาปนิก สามารถเก็บชั่วโมงเรียนในการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง (พวต.) ได้ ส่วนผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/Detail_WDEPmini และสามารถลงทะเบียนพร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินมาที่ https://forms.gle/WuxYC1SFuinx9M567