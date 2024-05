จัดเต็ม !! "พอร์ซเซล่า" ระดมนวัตกรรมกระเบื้องเพื่อสุขภาพ-สิ่งแวดล้อม ร่วมงานสถาปนิก’67

ทั้งสีสัน ลวดลาย ตลอดจนกระเบื้องยางไวนิล และสินค้าเกี่ยวเนื่อง เพื่อตอบโจทย์สำหรับทุกสไตล์ความต้องการในการสร้างบ้าน ที่อยู่อาศัย และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ที่สามารถใช้ตกแต่งปูพื้นและบุผนัง ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ภายใต้แบรนด์ PORCELA (พอร์ซเซล่า)นางสาวปัญจมา กล่าวว่า ธุรกิจที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแค่การก่อสร้างที่สวยงามอย่างเดียวอีกแล้ว แต่ด้วยโลกที่เปลี่ยนแปลงไป สภาพสังคมผู้สูงอายุที่เติบโตขึ้น และปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เรากำลังเผชิญอยู่ร่วมกันนั้น ส่งผลให้เกิดความต้องการกระเบื้องนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะทำให้บ้าน คอนโด ออฟฟิศ กลายเป็น Smart Home, Smart Building ที่ต้องสวยงาม ปลอดภัย ยกระดับคุณภาพชีวิต และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน จึงทำให้ PORCELA (พอร์ซเซล่า) มุ่งมั่นอย่างมากที่จะผลิตกระเบื้องนวัตกรรมที่ดีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมออกมาสู่ตลาดให้ได้มากที่สุด เพราะกระเบื้องคือหนึ่งในวัสดุสำคัญที่ทุกสถานที่ต้องมี ถ้าเลือกใช้กระเบื้องที่ดี ก็เปรียบเสมือนกับการติดกระดุมเม็ดแรกได้ถูกต้อง ซึ่งจะช่วยให้ผู้คน ธุรกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และโลกได้รับผลลัพธ์ที่ดีตามไปด้วยนางสาวปัญจมา กล่าวต่อไปว่า ไฮไลท์พิเศษที่เราภูมิใจนำเสนอในงานสถาปนิก’67 คือกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็นกระเบื้องนวัตกรรม เช่น กระเบื้องที่ช่วยในการประหยัดพลังงาน ช่วยส่งเสริมสุขภาพการอยู่อาศัยให้ปลอดภัยจากโรคร้าย ช่วยให้มีสุขภาพดีขึ้น และเป็นกระเบื้องที่ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ ตลอดจนเป็นกระเบื้องที่ช่วยควบคุมงบประมาณ ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้ด้วย โดยเราคัดสรรมาจัดแสดงภายใต้แนวคิด "Colosseum in the new Era" หรือ โคลอสเซียมยุคใหม่ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า Colosseum เป็นงานสถาปัตยกรรมที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก จึงสอดคล้องและเข้ากันได้อย่างลงตัวกับงานสถาปนิก โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เราเลือกมาจัดแสดงภายในงานนั้น จะเป็นกระเบื้องที่มีทั้งความสวยงาม หรูหรา ยิ่งใหญ่ สง่างาม สะท้อนเอกลักษณ์ของ Colosseum อย่างเด่นชัด มีการผสมผสานนวัตกรรมที่ทันสมัยเข้าไปด้วย เพื่อให้ตอบโจทย์กับการใช้งานและความต้องการของคนในยุคปัจจุบันPORCELA (พอร์ซเซล่า) ขอเชิญชวนสถาปนิก ผู้รับเหมา เจ้าของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนผู้บริโภคทุกท่าน ที่กำลังมองหากระเบื้องคุณภาพดีที่ตอบโจทย์ทั้งเรื่องความสวยงาม การอยู่อาศัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เข้าเยี่ยมชมและสัมผัสทัพนวัตกรรมกระเบื้องผลิตภัณฑ์รักษ์โลก ณ บูธ F507 Grid line Q22 ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 (ประตู 2) อิมแพคเมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2567 นี้ ซึ่งสำหรับผู้ที่สั่งซื้อหรือจองผลิตภัณฑ์ภายในงานสถาปนิก’67 จะได้รับโปรโมชั่นพิเศษที่มีเฉพาะในงานนี้เท่านั้น