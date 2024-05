ขยะล่องหนไปไหน! “วัด ดู ยู ทิ้ง” ส่องการแยกขยะแบบยั่งยืนที่วัดทอง บางพลัด

(What do you ทิ้ง?) หรือจับตาดูการทิ้งขยะของญาติโยมที่วัดทอง จรัญสนิทวงศ์ 46 ปัจจุบันที่นี่ไม่ใช่แค่สถานที่ปฏิบัติธรรม หรือสถานที่ทำบุญ แต่ยังเป็นตัวอย่างที่ดีเยี่ยมของการจัดการขยะอย่างยั่งยืนผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดทอง ได้เล่าถึงเรื่องการจัดการขยะในวัด!กิจกรรมในวัดสร้างขยะมากมายได้ทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นงานบวช งานศพ งานบุญต่าง ๆ ยิ่งมีผู้คนมากหน้าหลายตา ยิ่งทำให้ควบคุมได้ยาก บางครั้งก็เป็นความตั้งใจดีของญาติโยมที่จัดเก็บขยะทุกอย่างรวมมาในถุงดำแล้วเรียบร้อย แต่กลายเป็นปัญหาภาระหนักอึ้งให้แก่ผู้ดูแลของวัด“เวลาวัดมีงาน ญาติโยมจะนำขยะใส่รวมกันในถุงดำ เป็นถุงขยะทั่วไป ใส่เสร็จสรรพมาให้เลย ทำให้เราต้องมาช่วยแยกอีกที ต้องทำงานซ้ำซ้อน แต่ก็เข้าใจว่าเวลามีงานจะควบคุมได้ยากกว่า แต่ถ้าอาตมาอยู่ที่งาน ก็จะจับไมค์พูดขอความร่วมมือเอง”แต่หากเป็นกิจวัตรประจำวันทั่วไป เมื่อพระเณรฉันเสร็จแล้วก็จะนำเศษอาหารมาแยกที่จุดสำหรับขยะในชีวิตประจำวันของพระภิกษุ และผู้ที่มาทำบุญถวายภัตตาหาร ทางวัดจะมีการจัดการอย่างนี้👉ตั้งจุดคัด-แยกขยะชัดเจน เรียกว่า ‘สถานีบุญล้น’👉ที่สถานีบุญล้น ต้องมีคนอยู่ประจำจุด เพื่อคอยแนะนำคนที่มาทิ้งขยะให้แยกขยะให้ถูกต้อง👉แบ่งประเภทขยะอย่างละเอียด เช่น แก้ว ขวดพลาสติก กระดาษ หลอด ถ้วยชามพลาสติก แก้วกระดาษ จานกระดาษ โฟม ซองขนม เศษอาหาร เป็นต้น มีอ่างล้างจานและล้างขยะพลาสติกอยู่ที่สเตชั่นเดียวกัน ซึ่งทำให้เอื้อต่อการล้างทำความสะอาดขยะได้ง่าย และนำส่งไปจัดการต่อได้👉สำหรับขยะเศษอาหารจะมีการนำไปหมักทำเป็นปุ๋ยที่บ่อด้านหลังวัด บางส่วนนำไปเลี้ยงหนอนแมลงวันลาย ตรงนี้ก็จะช่วยจัดการขยะเศษอาหารให้หมดภายในไม่กี่นาที👉สำหรับขยะรีไซเคิล ทางวัดร่วมมือกับ WASTEBUY Delivery จัดกิจกรรมเปลี่ยนขยะเป็นเงินทำบุญพระครูธรรมธรเทศนาธรรมให้พวกเราได้ฉุกคิดพระครูธรรมธรทิ้งท้าย