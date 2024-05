คืนบ้าน (เปลือกหอย) ให้ปูเสฉวน แทนขยะพลาสติกที่ลันตา

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา ร่วมกับโรงแรม ภูเลย์ เบย์ อะริทซ์คาร์ลตัน รีเซิฟท์ ทำกิจกรรมโดยการรับบริจาคและรวบรวมเปลือกหอยกว่า 100 กิโลกรัม และนำเปลือกหอย (บ้าน) ไปมอบให้เหล่าปูเสฉวน บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา (แหลมโตนด) เมื่อวันที่ 30 เมษายนที่ผ่านมาความเป็นมาของโครงการคืนบ้านให้ปูเสฉวน เกิดจากอช.หมู่เกาะลันตา ซึ่งเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีปูเสฉวนอยู่เป็นจำนวนมาก ทว่าปูเสฉวนบางตัวไม่มีเปลือกหอย ทำให้พวกเขาต้องไปหาขยะจากทะเลมาทำเป็นที่อยู่อาศัยแทน‘ปูเสฉวนบก’ หรือ Land hermit crab เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง อยู่ในสกุล Coenobita กลุ่มเดียวกับปูและกุ้ง (Crustacea) ขนาดโตเต็มวัยประมาณ 5 นิ้ว อาศัยอยู่ในเปลือกหอย หรือที่เราเรียกว่าปูเสฉวนบกอาศัยอยู่ใกล้ชายฝั่งทะเล สามารถพบได้ตามพืชที่ขึ้นอยู่บนหาดทราย และพื้นที่ที่มีเศษใบไม้ปกคลุมทั้งนี้ ปูเสฉวนกินอาหารได้ทั้งซากพืช และซากสัตว์ พวกเขาจึงเป็นผู้ย่อยสลายทั้งแบคทีเรีย และเชื้อโรค ซึ่งถือว่าเป็นอช.หมู่เกาะลันตา จึงรับบริจาคเปลือกหอยเพื่อเป็นการเพิ่มบ้านให้แก่ปูเสฉวนบกและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ทรัพยากรทางทะเล โดยเฉพาะปูเสฉวนบกในพื้นที่เกาะลันตา จ.กระบี่ และมีเป้าหมายในการรับบริจาคเปลือกหอยเฉพาะเปลือกหอยฝาเดียว (ขนาดใหญ่) ได้ทุกชนิดทั้งหอยน้ำจืด หอยทะเล และได้ทุกขนาด, เน้นการรับบริจาคเปลือกหอยเหลือทิ้งที่มาจากการบริโภค หรือเปลือกหอยจากโมบายเหลือใช้ในครัวเรือนแต่ไม่สนับสนุนการเก็บเปลือกหอยจากชายหาดเพื่อนำมาบริจาค เนื่องจากไม่อยากให้เก็บเปลือกหอยจากหาดหนึ่ง มาบริจาคให้อีกหาดหนึ่ง ซึ่งจะทำให้พื้นที่เหล่านั้นเสียสมดุลทางธรรมชาติไปด้วย จึงอยากได้เปลือกหอยที่เหลือจากการกินและนำของเหลือทิ้งมาใช้ให้เกิดประโยชน์โดย อช.หมู่เกาะลันตาจะรวบรวมเปลือกหอยฝาเดียวที่เหมาะสมจากผู้บริจาค ส่งต่อเปลือกหอยไปยังผู้ประกอบการที่ต้องการร่วมกิจกรรมและนำเปลือกหอยไปวางไว้ ณ จุดที่เหมาะสมเพื่อให้ปูเสฉวนนำเปลือกหอยไปใช้เป็นบ้านต่อไปผู้สนใจโครงการคืนบ้านให้ปูเสฉวน สามารถส่งมาได้ที่ 59 ม.5 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา กระบี่ 81150 โทรศัพท์ 075-656576ที่มา : อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา จ.กระบี่ ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)Clip Cr. On Demand News รูปภาพและวิดีโอของปูเสฉวนสร้างบ้านใหม่จากขยะของมนุษย์ โดยเลือกใช้สิ่งของต่างๆ ตั้งแต่ชิ้นเลโก้ กระป๋องโซดา ไปจนถึงฝาน้ำยาซักผ้า ได้แพร่กระจายบนอินเทอร์เน็ตมานานกว่าทศวรรษปัจจุบัน นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยวอร์ซอและมหาวิทยาลัยปอซนานในโปแลนด์ได้ใช้การพบเห็นแบบไวรัลเหล่านี้เพื่อประโยชน์ของพวกเขา โดยทำการวิเคราะห์โดยใช้ภาพทางอินเทอร์เน็ตเพื่อระบุปริมาณว่าปูเสฉวนนำขยะของเราไปใช้ประโยชน์บ่อยแค่ไหนจากการศึกษาซึ่งตีพิมพ์ใน Science of the Total Environment ระบุตัวอย่างสัตว์จำพวกครัสเตเชียนทั้งหมด 386 ตัวที่สวมเปลือกหอยเทียม จากปูเสฉวนบก 16 สายพันธุ์ของโลก มีผู้พบเห็นปูสิบชนิดสวมถังขยะของเรา โดยพฤติกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นในทุกภูมิภาคเขตร้อนบนโลกนี้“ตอนที่ฉันเห็นภาพเหล่านี้ครั้งแรก ฉันรู้สึกว่ามันอกหัก” มาร์ตา ซูลกิน นักชีววิทยาจากห้องทดลองชีววิทยาแอนโทรโปซีนแห่งมหาวิทยาลัยวอร์ซอ และผู้ร่วมเขียนการศึกษาใหม่นี้ กล่าวกับวิกตอเรีย กิลล์ จาก BBC News “ในเวลาเดียวกัน ฉันคิดว่าเราจำเป็นต้องเข้าใจความจริงที่ว่าเรากำลังอยู่ในยุคที่แตกต่างกัน และสัตว์ต่างๆ ต่างก็ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีให้กับพวกมัน” ( นั่นสะท้อนว่าขยะพลาสติกมีปริมาณมาก)สาเหตุที่ทำให้สัตว์จำพวกครัสเตเชียนสร้างบ้านจากขยะยังคงเป็นคำถามเปิดอยู่ บางทีปูเสฉวนซึ่งลอกคราบและแลกเปลี่ยนกระดองทุกๆ 12 ถึง 18 เดือน อาจกำลังดิ้นรนเพื่อหาแหล่งคุ้มครองตามธรรมชาติผู้เขียนให้ข้อสังเกตว่า เปลือกหอยทะเลซึ่งเป็นทางเลือกหลักสำหรับที่อยู่อาศัย มีแนวโน้มลดลงอันเป็นผลมาจากจำนวนหอยกาบที่ลดลงตามรายงาน เนื่องจากมนุษย์อาจเก็บเปลือกหอยไว้เป็นของที่ระลึกได้ บางทีเนื่องมาจากวิกฤติที่อยู่อาศัย ปูเหล่านี้จึงหันไปหาขยะพลาสติก เนื่องจากมันพบได้แพร่หลายมากขึ้นในแหล่งอาศัยทางน้ำMark Briffa นักวิจัยพฤติกรรมสัตว์จากมหาวิทยาลัย Plymouth ในประเทศอังกฤษ ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับการศึกษานี้ เขียนในบทสนทนาว่า “ตามที่ผู้เขียนชี้ให้เห็น พลาสติกอาจเบากว่าเปลือกที่เท่ากัน ซึ่งให้การปกป้องในปริมาณที่เท่ากัน แต่ก็มีต้นทุนพลังงานในการพกพาต่ำกว่า”ที่มา https://www.smithsonianmag.com/smart-news/hermit-crabs-using-trash-as-shells-across-the-world-scientists-find-180983701/