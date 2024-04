คูลสุดๆ !! โฮมโปร ผนึก เบเยอร์ ผุดนวัตกรรมสีทาบ้านเย็น ช่วยลดอุณหภูมิลงสูงสุด 6 องศาฯ

“โฮมโปร” ผนึก “เบเยอร์” มอบนวัตกรรมสีทาอาคารเพื่อบ้าน เพื่อโลก เปิดตัวสี “เบเยอร์คูล ไดมอนด์ อัลตรา ชิลด์ 17” (BegerCool Diamond Ultra Shield 17) สีทาอาคาร เกรดทนทานนานกว่า 17 ปี ชูจุดเด่นช่วยลดอุณหภูมิลงสูงสุด 6 องศาฯ ตอบโจทย์การประหยัดค่าไฟให้เจ้าของบ้าน และช่วยลดปริมาณคาร์บอนให้แก่โลกอีกด้วย พร้อมเชิญชวนทาสีผนังบ้าน ภายใต้แคมเปญ "Saving The World Together"กล่าวว่า สำหรับการเปิดตัวในครั้งนี้ถือเป็นการนำเสนอสินค้าแบบ เอ็กซ์คลูซีฟ จากการจับมือร่วมกันกับสีเบเยอร์ ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ "BegerCool Diamond Ultra Shield 17" ทนทานนานกว่า 17 ปี สูงที่สุดที่เคยมีมา ซึ่งปัจจุบันฐานลูกค้าโฮมโปรส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเจ้าของบ้านที่มีความต้องการสีที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะกลุ่มอัลตราพรีเมียมที่มีคุณภาพสูงสุด ซึ่ง "เบเยอร์คูล ไดมอนด์ อัลตรา ชิลด์ 17" เป็นสีทาบ้านที่ดีที่สุดจากเบเยอร์ ที่จะมาตอบโจทย์ความต้องการในส่วนนี้ได้เป็นอย่างดี ซึ่งปัจจุบันมีขายเฉพาะโฮมโปร 41 สาขา ซึ่งในอนาคตได้วางแผนการจำหน่ายไปยังสาขาอื่นๆ ของโฮมโปรในลำดับถัดไป และในครั้งนี้ โฮมโปรมอบความคุ้มค่าให้กับลูกค้า โดยจัดโปรโมชั่นพิเศษสำหรับกลุ่มสีน้ำทาภายนอก BegerCool Diamond 17 ปี ลดทันทีถังละ 150 บาท พร้อมรับของพรีเมียมอีกมากมาย ตั้งแต่ วันนี้ – 30 มิถุนายน 2567ส่วนกล่าวว่า จากปณิธานและแนวคิด Eco-Wellness Innovation สีนวัตกรรม รักษ์โลก รักคุณ ที่ร่วมขับเคลื่อนสู่ธุรกิจสีเขียวให้เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน เราจึงได้พัฒนา "BegerCool Diamond Ultra Shield 17" ให้เป็นผลิตภัณฑ์สีทาอาคารระดับสูงสุด เพื่อช่วยให้บ้านเย็น ประหยัดค่าไฟและช่วยลดคาร์บอนให้แก่โลกไปด้วยกัน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอกย้ำในปณิธานเบเยอร์ และความภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมBegerCool Diamond Ultra Shield 17 เป็นนวัตกรรมสีบ้านเย็นเกรดสูงสุดที่ต่อยอดจากกลุ่มเบเยอร์คูล ที่มี Ceramic Cooling Technology ช่วยสะท้อนความร้อนจากแสงอาทิตย์และเป็นเสมือนฉนวนกันร้อนให้แก่ผนังอาคารบ้านเรือน ช่วยประหยัดค่าไฟลงกว่า 25% และด้วยการผลิตแบบ AVID เทคโนโลยีล้ำสมัยรายแรกและรายเดียวของเอเชีย ยังทำให้ช่วยลดปริมาณคาร์บอนลงได้มากกว่า 22% เมื่อเทียบกับสีที่ผลิตในระบบเดิมๆ จึงอยากเชิญชวนให้ผู้บริโภคหันมาใช้ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ล่าสุดนี้ เพื่อประโยชน์แก่ตัวคุณเอง เพื่อบ้านที่คุณรัก และเพื่อโลกที่เราอยู่ร่วมกันไปนานๆสำหรับผลิตภัณฑ์ "สีเบเยอร์คูล ไดมอนด์ อัลตรา ชิลด์ 17" (Beger Cool Diamond Ultra Shield 17) สีทาบ้านระดับซูเปอร์ อัลตรา พรีเมียม เกรดสูงสุดเท่าที่เบเยอร์เคยผลิตมา ผ่านการทดสอบแล้วว่าทนทานต่อสภาวะอากาศ แดด ฝน และมลภาวะฝุ่นควันได้ยาวนานกว่า 17 ปี ซึ่งสูงที่สุดในตลาดสีทาบ้านของไทยที่ผสานเทคโนโลยี "ไดมอนด์ บอนด์" และ "ใหม่ อัลตรา ดูรา" ที่ช่วยให้ฟิล์มสีแกร่ง เกาะแน่น ทน และเพิ่มประสิทธิภาพให้การปกป้องบ้านยาวนานมากกว่า พร้อมทั้งยังมีเทคโนโลยีช่วยกันความร้อน "เซรามิก คูลลิ่ง" ซึ่งเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะสีเบเยอร์คูล ช่วยสะท้อนความร้อนให้บ้านได้ดีกว่า 97.2% จึงลดอุณหภูมิภายในบ้านสูงสุดถึง 6 องศาเซลเซียส และช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้ถึง 32% นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้สีทาบ้านเย็นตระกูลเบเยอร์คูลเป็นที่นิยมและบอกต่อกัน จนมียอดขายอันดับหนึ่งตลอดมา โดยสินค้ามีขนาดบรรจุ 1 แกลลอน และ 2.5 แกลลอน ชนิดฟิล์มสีกึ่งเงา สามารถเลือกเฉดสีได้กว่า 1,200 เฉดสีนอกจากนี้ เบเยอร์ พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนสังคมและสิ่งแวดล้อมกับแคมเปญ "Saving The World Together" ร่วมเปลี่ยนผนังบ้านลดคาร์บอนลดโลกร้อนไปกับสีเบเยอร์ โดยชวนทุกท่านร่วมภารกิจรักษ์โลก สร้างความยั่งยืนในระยะยาว กระตุ้นการรับมือกับสภาวะปัญหาก๊าซเรือนกระจก ด้วยตนเองง่ายๆ เริ่มจากที่ผนังบ้านของเรา เพียงร่วมมือกันทาผนังบ้านด้วยสีเบเยอร์คูล สีของคนไทยที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมแก้วิกฤตโลกร้อนไปพร้อมๆ กันกับคนไทยทุกคน