“โฮมโปร”สานพลัง“เอสซีจีซี” รุกก้าวแรก!! สร้างมาตรฐานใหม่ ผลักดันแบรนด์สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า ขับเคลื่อน“Closed-Loop Circular Products”

แม้ว่า “พลาสติก” จะเป็นวัสดุมหัศจรรย์ เพราะสามารถนำไปผลิตเพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายมหาศาล ทว่า เมื่อถูกใช้แล้วทิ้งอย่างไม่ถูกต้อง ก็จะกลายเป็นขยะในสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดปัญหาใหญ่ได้ จึงเกิดความร่วมมือจากหลายภาคส่วนเพื่อช่วยกันลดปัญหา โดยหนึ่งในความพยายามที่จะสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการเครื่องใช้ไฟฟ้า นั่นก็คือ “โฮมโปร” และ “เอสซีจีซี” โดยทั้งสองบริษัทได้สานพลังครั้งสำคัญ ประกาศลงนามบันทึกความร่วมมือรักษ์โลกนำเสนอ “Circular Products” พร้อมเปิดตัว “เครื่องใช้ไฟฟ้ารักษ์โลก” ซึ่งผลิตจากเครื่องใช้ไฟฟ้าใช้เเล้วเป็นครั้งแรกในประเทศไทย (“First Retailer Making Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) for Closed-Loop Circular Appliances Collaboration with SCGC)โดยโฮมโปร ผู้นำธุรกิจค้าปลีกเป็นผู้ริเริ่มการขับเคลื่อนเครื่องใช้ไฟฟ้าใช้แล้วให้กลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลในระบบ “Closed-Loop” ด้วยการจัดการนำส่วนประกอบที่เป็นพลาสติกของเครื่องใช้ไฟฟ้าใช้แล้วให้กลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลระบบปิดอย่างครบวงจร โดยมี SCGC ผู้นำนวัตกรรมพลาสติกเพื่อความยั่งยืน รับหน้าที่ในการรีไซเคิลด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อเปลี่ยนพลาสติกใช้แล้วให้เป็น Green Polymer เม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ High Quality PCR (Post-Consumer Recycled Resin) ภายใต้แบรนด์ “SCGC Green Polymer" สามารถนำมาผลิตเป็นสินค้าใหม่ที่มีมูลค่า อีกทั้งส่งเสริมการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน และแก้โจทย์ใหญ่ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมความร่วมมือครั้งสำคัญนี้ ไม่เพียงตอกย้ำการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน แต่ยังยกระดับจากแนวคิดสู่การลงมือปฏิบัติจริง เพราะนับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีการพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า อาทิ ตู้เย็น พัดลม เครื่องซักผ้า ฯลฯ ในรูปแบบ “Real Closed-Loop” ซึ่งเป็นการรีไซเคิลอย่างครบวงจร โดยโฮมโปรได้จัดทำโครงการ “แลกเก่าเพื่อโลกใหม่” หรือ Trade-In เพื่อช่วยผู้บริโภคในการจัดการสินค้าเก่าอย่างถูกวิธีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยนำมาคัดแยกประเภทพลาสติกใช้แล้ว และจัดส่งให้ SCGC นำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเพื่อผลิตเป็น “Green Polymer” คุณภาพสูง และร่วมมือกับผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำต่างๆ นำไปผลิตเป็น ”สินค้ารักษ์โลก” หรือ “Circular Products” พร้อมนำมาจำหน่ายในโฮมโปรผ่านช่องทางหน้าร้านและออนไลน์ ตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมากล่าวว่า “โฮมโปรเป็นผู้จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มียอดขายสูงมีส่วนแบ่งการตลาดมากถึง 18% ของตลาดรวม นอกจากมีโครงการกระตุ้นให้ผู้บริโภคและลูกค้านำเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่ามาเข้ากระบวนการรีไซเคิลแล้ว ยังมีแคมเปญส่งเสริมการขายเครื่องใช้ไฟฟ้ารักษ์โลก เช่น การให้ส่วนลด และการสะสมแต้ม ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากลูกค้า นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำภาพยนตร์โฆษณาบอกเล่าการนำเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าไปเข้ากระบวนการจัดการอย่างถูกต้องก่อนนำไปผลิตเป็นสินค้าใหม่ เพื่อเพิ่มการรับรู้ให้ผู้บริโภคและช่วยขยายตลาดในวงกว้าง อีกทั้งจากการสำรวจ เมื่อเร็วๆ นี้ พบว่า 20% ของผู้บริโภคยินดีจะใช้จ่ายหรือซื้อสินค้าเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น เช่น ช่วยประหยัดไฟมากขึ้น ช่วยดูแลสิ่งแวดล้อม ฯลฯ โดยยินดีจ่ายเพิ่มจากราคาเดิม 5-10% ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับแบรนด์สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ให้ความร่วมมือขับเคลื่อน Circular Products ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย”กล่าวว่า “SCGC นำความเชี่ยวชาญด้าน Green Polymer และ Green Solutions มาผนึกกำลังกับโฮมโปร เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการรีไซเคิลพลาสติกจากเครื่องใช้ไฟฟ้าใช้แล้วกลับมาเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ โดยยังคงคุณสมบัติเช่นเดิมด้วยนวัตกรรมพลาสติกรักษ์โลก ภายใต้แบรนด์ “SCGC Green Polymer” ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลก GRS : Global Recycled Standard นับเป็นการรีไซเคิลในรูปแบบ Closed-Loop ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน หรือ Supply Chain เพื่อส่งเสริมให้เกิดผลิตภัณฑ์ Circular Products อย่างเป็นรูปธรรม”การขับเคลื่อนและนวัตกรรมที่ผ่านการรองรับมาตรฐานระดับโลกดังกล่าวสามารถตอบโจทย์กลุ่มธุรกิจและเจ้าของแบรนด์สินค้าที่มีแนวทางพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตอบสนองผู้บริโภคที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ช่วยสร้างคุณค่าใหม่ให้พลาสติกใช้แล้ว และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อสนับสนุนเป้าหมายประเทศไทยที่จะเป็นกลางทางคาร์บอน หรือ Carbon Neutrality ในปี พ.ศ. 2593 และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero ภายในปี พ.ศ. 2608“ชัดเจนว่า “Closed-Loop Circular Products Appliances” ที่กำลังร่วมกันขับเคลื่อน เป็นเรื่องความยั่งยืน หรือ Sustainability ซึ่ง SCGC มีเป้าหมายจะผลักดัน “SCGC Green Polymer” ให้มียอดขายสูงถึง 1 ล้านตัน ภายในปี 2573 โดยในปีที่ผ่านมา มียอดขายกว่า 2 แสนตัน”นางสาวเสาวณีย์ กล่าวถึงความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนเรื่องนี้ว่า “โฮมโปรตั้งเป้าหมายในปี 2573จะมีสัดส่วนยอดขาย Circular Products 20% หรือคิดเป็น 2 หมื่นล้านบาทจากยอดขายรวมที่ตั้งไว้ 1 แสนล้านบาท นี่คือขั้นต่ำ เพราะยังไม่รวมพลาสติกอื่นๆ เช่น กล่องจัดเก็บที่เราขายปีละ 3-4 ล้านชิ้น เฟอร์นิเจอร์นอกบ้าน ฯลฯ ซึ่งมีเป้าหมายจะเปลี่ยนมาใช้ Green Polymer ทั้งหมด” พร้อมทั้งย้ำถึงความสำคัญในการผนึกกำลังกันว่า “เพราะโฮมโปรมีโลจิสติกส์ทั่วประเทศในการนำของเก่ากลับมาเข้ากระบวนการ แล้วส่งต่อไปยังโรงงานผลิต ซึ่งเอสซีจีซีมีความเชี่ยวชาญในเรื่องอย่างมาก ตรงนี้เป็นส่วนสำคัญ ไม่อย่างนั้นในการทำ Circular Products ในระบบ Closed Loop เราจะวนหรือหมุนกลับมาไม่ได้”ดร.สุรชา กล่าวเสริมว่า “การที่โฮมโปรมาเป็นแกนหลักช่วยผลักดันให้เรื่องนี้หมุนไปได้ ไม่ใช่เฉพาะเพื่อการขายสินค้าในโฮมโปรเท่านั้น แต่ยังเป็นประโยชน์ต่อทั้งอุตสาหกรรม โดยเริ่มที่อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งมีมูลค่ามหาศาลให้ขับเคลื่อนเรื่องนี้ไปได้ โดยยังคงมีฐานการผลิตในประเทศไทย สำหรับเราไม่ได้มองเรื่องกำไรขาดทุนเป็นตัวตั้ง แต่ต้องการทำสิ่งที่ดีก่อน ซึ่งเมื่อโฮมโปรกล้าคิด เอสซีจีซีก็พร้อมเต็มที่ไปด้วยกัน เรื่องนี้จึงเกิดขึ้น”“พูดได้ว่าวันนี้เป็นก้าวแรก สิ่งสำคัญที่สุดของก้าวแรกคือการหาพันธมิตรที่เหมาะสม เพื่อจะก้าวไปด้วยกัน โดยเอสซีจีซีได้ร่วมมือกับโฮมโปรที่มีความมุ่งมั่นในเรื่องนี้เช่นกัน เพราะเรื่องนี้มีต้นทุน มีความเหน็ดเหนื่อยที่ต้องสร้างความเชื่อมั่น และต้องทำอย่างครบวงจร เพื่อให้แน่ชัดว่าผลลัพธ์ต้องได้คุณภาพมาตรฐาน ผู้ผลิตแบรนด์สินค้าต่างๆ บอกว่าไม่มีปัญหาเรื่องการใช้พลาสติกรีไซเคิล แต่คุณภาพต้องได้เท่าเดิม หมายความว่าถ้า Supply Chain นี้ไม่ต่อเชื่อมกันทั้งหมดก็จะขับเคลื่อนเรื่องนี้ไม่ได้ รวมทั้งยังต้องมีผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมและผู้ประกอบการที่ตั้งใจจริง ดังนั้น การหาพันธมิตรมาร่วมมือกันในเรื่องนี้จึงสำคัญมาก” ดร.สุรชา กล่าวทิ้งท้าย