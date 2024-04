PMAT เปิดเกณฑ์รางวัล People Management Award of Thailand 2024 เฟ้นสุดยอดองค์กรบริหารคนดีเด่น

โครงการ "2024 People Management Award of Thailand"สุดยอดองค์กรบริหารคนดีเด่นแห่งประเทศไทย ปี 2024ยกระดับศักยภาพของคนเพื่อบรรลุเป้าหมาย สู่ความยั่งยืนขององค์กรสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (Personnel Management Association of Thailand : PMAT)มุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานในการบริหารบุคลากร สนับสนุนให้องค์กรเห็นความสำคัญของคน พร้อมกับการบริหารองค์กรให้เติบโตเพื่อสร้างความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน จึงได้จัดทำโครงการ People Management Award of Thailand หรือ"สุดยอดองค์กรบริหารคนดีเด่นแห่งประเทศไทย" ที่ถือเป็นหนึ่งภารกิจเชิงรุกนอกเหนือจากการจัดกิจกรรมวิชาการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาบุคลากร ปี 2567 นับเป็นปีที่ 2 ของโครงการโดยปีนี้ PMAT ได้ร่วมมือกับ Human Capital Management Club (HCM) ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (Thai ListedCompanies Association : TLCA) และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการค้นหาสุดยอดองค์กรที่ดูแลสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีขององค์กร (Well-being Organization)“ดร.หลุยส์ คริสธานินทร์” กรรมการบริหารสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)และประธานคณะกรรมการรางวัล People Management Award of Thailand กล่าวว่าการเฟ้นหาสุดยอดองค์กรบริหารคนดีเด่น จัดทำครั้งแรกเมื่อปี 2565 หนึ่งในเป้าหมายคือ ต้องการยกย่ององค์กรและผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการ และกำหนดกลยุทธ์ด้านการบริหาร พัฒนาและดูแลคนในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรในองค์กรร่วมขับเคลื่อนธุรกิจได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยปี 2567 มิติที่พิจารณาการให้รางวัลประกอบด้วย 3Ps คือหนึ่ง People “คน” คือ ส่วนสำคัญที่สุด องค์กรที่สามารถบริหารคนได้ดีเด่นต้องมีความสามารถในการดึงดูดพนักงานเข้าร่วมงานพร้อมต้องการเติบโตไปกับองค์กร อาศัยกลยุทธ์ที่สะท้อนแบรนด์ขององค์กรเพิ่มผลลัพธ์ของงาน ความผูกพัน และประสบการณ์ที่ดีในการทำงาน ทำให้พนักงานเลือกที่จะอยู่กับองค์กรนั้น ๆและเติบโตไปพร้อมกันสอง Performance (Profit) “ศักยภาพของคนเพื่อผลลัพธ์ขององค์กร”คือส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะยกระดับคุณภาพขององค์กร และสร้างผลประกอบการที่ดีให้กับธุรกิจ ดังนั้นการดึงและพัฒนาศักยภาพของคนออกมาขึ้นอยู่กับผู้นำที่มีศักยภาพและได้ใจคนสาม Planet (Sustainability) “ความยั่งยืน” เป็นหนึ่งแนวทางที่แต่ละองค์กรต้องนำมาประยุกต์ในการบริหารธุรกิจเพราะการเติบโตด้านผลกำไรเพียงอย่างเดียว ไม่ได้เป็นตัวยืนยันว่า องค์กรจะเติบโตได้ในระยะยาว ดังนั้นการทำธุรกิจต้องมีความสมดุล ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาลสำหรับการประเมินจะให้ความสำคัญกับบริบทขององค์กร กลยุทธ์ การดำเนินการและผลลัพธ์การสร้างความผูกพันในองค์กร การเรียนรู้และการพัฒนา เป็นต้น ส่วนการแบ่งกลุ่มองค์กร แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มพิจารณาตามเกณฑ์รายได้โดยอ้างอิงจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ดังนี้ องค์กรขนาดใหญ่ (XL) : รายได้องค์กรมากกว่า 5,000 ล้านบาท องค์กรขนาดกลาง (L) : รายได้องค์กรระหว่าง 500 - 5,000 ล้านบาท องค์กรขนาด S และ M : รายได้องค์กรน้อยกว่า 500 ล้านบาท ส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ / องค์การมหาชน / มหาวิทยาลัย / องค์กรไม่แสวงผลกำไรให้ดูงบประมาณของหน่วยงานว่าเข้ากับขนาดองค์กรใดทั้งนี้ ระดับของรางวัล แบ่งออกเป็น Diamond, Platinum, และ Gold นอกจากนั้น จะมีการมอบรางวัลพิเศษSpecial Award ซึ่งจะแตกต่างตามแนวโน้มของแต่ละปี โดยปีนี้มี 1 รางวัล คือ Well-being Organization Awardที่ได้รับความร่วมมือจาก Human Capital Management Club (HCM) ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (Thai ListedCompanies Association : TLCA) และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขณะที่รางวัล Special RecognitionAward จะมอบให้องค์กรที่โดดเด่นในแต่ละมิติของงาน HRขั้นตอนการประเมินและตัดสินจะมีทีมคณะกรรมผู้มีความเชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิเป็นผู้ตัดสินโดยขั้นตอนการทำงานประกอบด้วย1. การกรอกแบบสอบถาม (Self-administered Questionnaire) โดยการกรอกรายละเอียดขององค์กรและรายละเอียดของการดูแลบุคลากรทุกมิติ2. การตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น (Pre-screening Check)3. การตรวจสอบข้อมูลในสื่อสาธารณะ (Public & Social Media Cross Check)4. การตรวจสอบโดยการตรวจเยี่ยมองค์กร (Audit)5. การตรวจสอบข้อมูลขั้นสุดท้าย (Final Check) โดยคณะอนุกรรมการของโครงการ 2024 People ManagementAward of Thailand6. การตัดสินรางวัล โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ7. การรับรองรางวัล (Endorsement) โดยคณะกรรมการของ PMATเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 โดยแต่ละองค์กรต้องเป็นสมาชิกของ PMAT ณ วันที่สมัครจะปิดรับสมัครในช่วงต้นกรกฎาคม 2567 และประกาศผลช่วงเดือนพฤศจิกายน 2567“People Management Award of Thailandเป็นรางวัลสำคัญที่จะกระตุ้นองค์กรไทยให้มีศักยภาพโดดเด่นสามารถแข็งขันบนเวทีระดับชาติและต่อยอดไปสู่ระดับโลกและส่งเสริมผู้นำให้ความสำคัญในการสร้างคนให้มีทักษะ พร้อมผลักดันและดึงดูดให้เติบโตไปกับองค์กรเพราะศักยภาพของคนคือส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะยกระดับคุณภาพขององค์กร เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายอย่างยั่งยืน” คุณสุดคนึงขัมภรัตน์ นายกสมาคมฯ (PMAT) กล่าวปิดท้าย