คาร์เทียร์ ประกาศชื่อผู้เข้ารอบ 33 คนทั่วโลก "โครงการเพื่อสตรี ประจำปี 2024"

หรือโครงการที่คาร์เทียร์สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการหญิง ในกลุ่มธุรกิจที่สร้างการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคม โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 17 แล้ว ในปีนี้โครงการ Cartier Women’s Initiative ได้กลับมาอีกครั้ง พร้อมประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับเลือก 33 คนจากทั่วโลก ซึ่งเป็นตัวแทนจาก 3 ธุรกิจที่ได้คะแนนรวมสูงสุด จาก 11 ประเภทรางวัล ได้แก่ 9 รางวัลระดับภูมิภาค เพื่อเฟ้นหาตัวแทนของแต่ละภูมิภาค และ 2 รางวัล Thematic Awards ซึ่งประกอบด้วย รางวัลผู้บุกเบิกด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Pioneer Award) และ รางวัลความหลากหลาย ความ เท่าเทียม และการเปิดรับทุกคน (Diversity, Equity and Inclusion Award) เป็นการอุ่นเครื่องก่อนการประกาศรางวัลชนะเลิศ ณ เมืองเซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2024ผู้ที่ได้รับเลือกในแต่ละสาขา ต่างมีผลงานและโครงการที่โดดเด่น ซึ่งล้วนแล้วแต่สร้างการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขปัญหาที่เป็นวาระระดับโลก และในปี 2024 นี้ ยังนับเป็นปีแรกที่ผู้ประกอบการหญิงซึ่งดำเนินธุรกิจที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้แก่สังคมโลก จาก เปรู โมร็อกโก และ เวียดนาม ได้รับคัดเลือกเข้ารอบกล่าวว่า “กลุ่มผู้ประกอบการหญิง คือ กลุ่มพลังที่สำคัญ นับตั้งแต่ปี 2006 คาร์เทียร์ตั้งปณิธานที่จะส่งเสริมและสนับสนุนผู้หญิง ผ่านโครงการ Cartier Women’s Initiative เพื่อสร้างแชมเปี้ยนและเฉลิมฉลองให้กับเครือข่ายผู้หญิงในภาคธุรกิจ ผู้ที่มีความเข้มแข็ง กล้าหาญ และมุ่งมั่นอย่างแท้จริง และด้วยความมุ่งมั่นของเราที่จะยืนหยัดเคียงข้างกับผู้หญิง เราได้ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบเชิงบวก ผ่านการสนับสนุนอย่างมีนัยสำคัญ ผู้ประกอบการหญิงเพื่อสังคม เป็นผู้นำ ผู้สร้างสรรค์ ผู้กรุยทางและแรงบันดาลใจ พวกเธอเข้มแข็งและเด็ดเดี่ยว พวกเธอคือผู้เปลี่ยนแปลงโลก ขณะที่ดำเนินธุรกิจของตัวเองในเวลาเดียวกัน พวกเธอเป็น แรงบันดาลใจให้กับเราอย่างแท้จริง เราภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้ส่งเสริมให้เธอเข้าถึงขีดสุดของศักยภาพของตัวเอง เพื่อส่งต่อและสร้างผลกระทบอีกไม่รู้จบ เพราะผู้หญิงเจริญเติบโต มนุษยชาติจึงได้เจริญเติบโตด้วย”ขณะที่กล่าวเสริมว่า “โครงการ Cartier Women’s Initiative ได้สร้างการเปลี่ยนแปลง ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการหญิง ที่ดำเนินธุรกิจซึ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมตลอด 17 ปีที่ผ่านมา ซึ่งพิสูจน์ได้ว่าคำมั่นสัญญาของเราคือสัจจะ โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราได้สนับสนุนทุนทั้งในด้านการเงินและทุนมนุษย์ เพื่อสร้างการเติบโตให้แก่เหล่าผู้ประกอบการที่คำนึงถึงสังคม เราพบว่าส่วนที่สำคัญของการส่งเสริม คือ การสร้างโอกาสให้แก่นักธุรกิจหญิงกลุ่มตัวอย่างเหล่านี้ รวมถึงการมอบความเป็นเครือข่าย เป็นพี่เป็นน้องระหว่างกันของกลุ่มผู้ประกอบการหญิงเชิดชูผลงานของเหล่าผู้หญิง ผู้ประกอบการที่ต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ให้เป็นที่ประจักษ์ เราส่งเสริมทักษะที่สำคัญและองค์ความรู้ที่จะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจ รวมถึงสร้างความสัมพันธ์และขยายเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการและกลุ่มผู้สนับสนุน ในทุกๆ ปี เราได้ยินเรื่องราว แนวคิดหลายพันโครงการจากผู้ประกอบการทั่วโลก ผ่านใบสมัคร ผ่านเครือข่ายและกิจกรรมที่ทำให้เราได้พบเจอกลุ่มผู้ริเริ่มทั้งหลายในแต่ละปี เราได้พิสูจน์ให้เห็นว่าผู้หญิง เป็นผู้นำธุรกิจที่หาญกล้า ที่จะสามารถเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันให้เกิดสิ่งดีๆ (force for good) แก้ไขปัญหาสังคมและรับมือกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อม ไปพร้อมๆ กับการมีการเงินที่มั่นคง แม้จะยังมีอุปสรรคในบางด้าน แต่ก็พิสูจน์แล้วว่าผู้ประกอบการหญิงเหล่านี้ สามารถก้าวข้ามผ่านและทำให้สำเร็จได้เช่นกัน พวกเธอประสบความสำเร็จในการเข้าถึงศักยภาพสูงสุดของตนเอง ขณะเดียวกัน ก็ได้ช่วยให้คนอื่นสามารถเข้าถึงศักยภาพได้เช่นกัน อรรถประโยชน์ของการมีตัวอย่างผู้ประกอบการหญิงที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งเป็นแถวหน้าในหลายๆ ด้าน ไม่ได้เพื่อเฉพาะผู้หญิงเท่านั้น แต่เพื่อพวกเราทุกคน"นักธุรกิจชั้นนำ เหล่าผู้ประกอบการที่เป็นต้นแบบ และผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเรา ที่ร่วมผลักดันและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมโลกไปพร้อมๆ กัน ถึงเวลาแล้วที่เราจะยกระดับเหล่ากำลังสำคัญในการทำสิ่งดีๆ นี้”โดยผู้ชนะโครงการ Cartier Women’s Initiative ในปีนี้ จะได้รับทุนเป็นเงินรางวัล 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ ที่สองและที่สามของแต่ละสาขารางวัล จะได้รับทุนเป็นงานรางวัล 60,000 ดอลลาร์สหรัฐ และ 30,000 ดอลลาร์สหรัฐตามลำดับ นอกเหนือจากเงินรางวัลซึ่งจะเป็นทุนสนับสนุนการทำธุรกิจ ผู้ที่ได้รับเลือกให้เข้ารอบทั้ง 33 คน จะได้รับการให้คำปรึกษาตรงตามธุรกิจจากผู้ทรงคุณวุฒิ การโปรโมทประชาสัมพันธ์ธุรกิจของตนเองผ่านสื่อ โอกาสในการสร้างเครือข่าย และการเข้าเรียนในหลักสูตรของ INSEAD สถาบันบริหารธุรกิจชั้นนำอีกด้วยสามารถรับชมวิดีโอเปิดตัวผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารอบ โครงการ Cartier Women’s Initiative ประจำปี 2024 ทั้ง 33 คนได้ที่นี่: https://www.linkedin.com/posts/cartier-womens-initiative_fellow-announcement-2024-activity-7186285531322822656-R9xv?utm_source=share&utm_medium=member_desktop