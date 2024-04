จุฬาฯ คว้าอันดับ 1 ของไทย 32 สาขา จาก QS WUR by Subject 2024

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของไทย รวม 32 สาขา จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกในสาขาวิชาต่างๆ โดยซึ่งประกาศผลเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567ได้แก่- Architecture & Built Environment- Art & Design- English Language & Literature- History- Linguistics- Modern Languages- Performing Arts- Theology, Divinity & Religious Studiesได้แก่- Computer Science & Information Systems- Engineering - Chemical- Engineering - Civil & Structural- Engineering - Electrical & Electronic- Engineering - Mechanical- Engineering - Mineral & Mining- Engineering – Petroleumได้แก่- Chemistry- Earth Sciences- Environmental Sciences- Geography- Materials Sciences- Physics & Astronomyได้แก่- Accounting & Finance- Anthropology- Business & Management Studies- Economics & Econometrics- Education & Training- Law & Legal Studies- Politics- Social Policy & Administration- Sociology- Sports-Related Subjects- Dentistryนอกจากนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยติดอันดับโลกถึง 53 สาขาเฉพาะในจำนวนนี้ได้รับการประกาศขึ้นหน้าเว็บไซต์ของ QS จำนวน 38 สาขา โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีสาขาเฉพาะที่โดดเด่นระดับโลก (Top 200 in Global) จำนวน 30 สาขาการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดยพิจารณาจาก 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ชื่อเสียงทางวิชาการ (Academic Reputation) ชื่อเสียงจากผู้จ้างงาน (Employer Reputation) จำนวนการอ้างอิงต่อจำนวนผลงานวิจัย (Citations per Paper)ดัชนีการประเมินคุณภาพผลงานตีพิมพ์ในวารสาร (H-index) และเครือข่ายความร่วมมือวิจัยนานาชาติ (International Research Network) ซึ่งแต่ละตัวชี้วัดจำแนกต่างกันตามสาขาวิชาติดตามข้อมูลผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย QS World University Rankings by Subject 2024 เพิ่มเติมได้ที่ https://www.topuniversities.com/subject-rankings