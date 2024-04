สยาม - สามย่าน จัดเต็ม "สงกรานต์'67" ซอฟท์พาวเวอร์ 2 สไตล์ "ผ้าขาวม้าอยู่เย็นเป็นสนุก- ไม่โป๊ไม่แป้งไม่เปลือย”

PMCU ส่งความสุขรับปีใหม่ไทย ชวนฉลองในโอกาสที่ ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้ประเพณีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ จัดงานฉลองสงกรานต์สุดยิ่งใหญ่ทั่วทั้งย่านสยามและสามย่าน กับงานสงกรานต์ 2 สไตล์ด้วยสัญลักษณ์ผ้าขาวม้า Soft Power ไทย เป็นปีที่ 10 พร้อม สนับสนุนการเล่นสงกรานต์แบบไทยด้วยการรณรงค์การแต่งกายไม่แต่งตัวโป๊ ไม่เล่นแป้ง / ไม่เปลือย และไม่ดื่มแอลกอฮอล์ และสาดความสนุก 3 วันเต็ม ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2567ด้วยกระแสตอบจากทุกคำชื่นชมจากนักท่องเที่ยว ที่ฉลองสงกรานต์ ณ สยามสแควร์ กันอย่างล้นหลามในทุกปี จึงได้ร่วมกับ BEX (เบ็กซ์) จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “สงกรานต์สยาม ผ้าขาวม้า อยู่เย็น เป็นสนุก” โดยปีนี้ชวนมาสาดความสนุก สุข สดใส เบิกบานใจ อีกทั้งยังร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยที่ยิ่งใหญ่แห่งปีจัดงานสงกรานต์ประจำปี 2567 ที่ชวนแต่งตัวให้สนุกกับไอเท็มผ้าขาวม้าสุดเก๋ชุด Soft Powerไทยสวยงาม โดยยังคงไว้ซึ่งความเป็นสงกรานต์สีขาว เที่ยวงานกันอย่างอย่างสุภาพ ปลอดภัย ไม่โป๊ / ไม่แป้ง / ไม่เปลือย และ ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ ที่ได้สนุกไปกับ 8 ความพิเศษชุ่มฉ่ำใจทั่วทั้งงาน ตั้งแต่เวลา 11.00 น. – 22.00 น. ประกอบด้วย1.อยู่เย็น เป็นซ่า Pepsi มีมินิคอนเสิร์ต จากศิลปินชื่อดังมากมาย วันที่ 13 เมษายน พบ JARVIS ,ATLAS, FLI:P และ PROJECT M.O.N, วันที่ 14 เมษายน พบ ONLY MONDAY, 4EVE, HAVE A NICE DAY และ FESSTA และ วันที่ 15 เมษายน พบ SERIOUS BACON, SAFEPLANET, LAZYLOXY, SAMBLACK และ MINDY2. อยู่เย็น เป็นมงคล ร่วมสรงน้ำพระกับรถHINO เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ไทย3. อยู่เย็น เป็น Wall’s Land ปาร์ตี้โฟม4. อยู่เย็น เป็นโป๊ยเซียน สไลเดอร์ยักษ์ ที่มีความยาวมากถึง 55 เมตร5. อยู่เย็น เป็นฉ่ำ เย็นใจ ไปกับอุโมงค์น้ำพุ AIS 5G6. อยู่เย็น เป็นท้าแดด กับ La roche posay7.อยู่เย็น เป็นสาดความสนุก สุขเต็มตะกร้า กับ Tik Tok Shop8.อยู่เย็น เป็นสดชื่นไปกับ Rexonaนอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมพิเศษจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมส่งเสริมความเป็นไทย และคงไว้ซึ่งความเป็นประเพณีอันดีงาม ด้วยการจัดลานเดินแฟชั่นโชว์ชุดผ้าขาวม้า ที่มีความสวยงาม เก๋ ทันสมัย ตามยุคสมัย แฟชั่นโชว์โดย ”Step 1 Model " นำทีมโดย คุณศรณ์ศรฏฐ์ วิทยาเรืองสุข (ไข่มุก) รองอันดับ 4 นางสาวไทยประจำปี 2565 ร่วมด้วยเหล่านางแบบอีกมากมาย รวมทั้งเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมสร้างสีสันภายในงานด้วยการแต่งกายชุดผ้าไทย หรือชุดผ้าขาวม้า ที่มาร่วมเล่นน้ำสงกรานต์ เพียงถ่ายรูปทั้งแบบกลุ่ม หรือ เดี่ยว เช็คอินที่งาน พร้อมติดแฮ็ซแท็ก #งานสงกรานต์สยาม2567#งานสงกรานต์สยามผ้าขาวม้าอยู่เย็นเป็นสนุก2567 โพสต์ลงโซเชียลมีเดียของตัวเอง พร้อมเปิดเป็นสาธารณะ ท่านใดแต่งกายชุดผ้าไทย หรือชุดผ้าขาวม้า กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะมอบใบประกาศนียบัตร เป็น E-Card ส่งให้ทาง Email ของผู้ที่แต่งตัวเข้ากับธีมงานสงกรานต์สยามผ้าขาวม้าอยู่เย็นเป็นสนุกทุกท่านพิเศษสุด พบโปรโมชั่น SIAM SQUARE SUMMER POP กับ Special Deal สุดปังที่ให้ช้อปได้ตลอดเดือนเมษายนกับ SINDOSEGI, BARE HOUSE, ULI, TEXAS Chicken, SUSHIDEN, LIENJANG Clinic Thailand, ABOUNT NAIL AND LASH STUDIO, CAFÉ AMAZON, SMILE Signature, KEURIM, ABOUNT TOOTH, GEMINI Clinic, CHAEN, ANGBAO, DOUBLE GOOSE, FIRST AID KISS และEVEANDBOY พร้อมชวนอิ่มอร่อย อิ่มท้องไปกับโซนอาหารร้านเด็ดชื่อดังกว่า 30 ร้านค้าภายในงานเดินเที่ยวสงกรานต์สยามและสามย่านสามารถเดินถึงกันได้เพียง 600 เมตร กับ 2 เส้นทางถนนพระรามที่ 1 และ ซอยจุฬาฯ 12• Samyan Water Street 2024 โดยร่วมกับ Coca-Cola , Time Out และพันธมิตรความสนุกให้เล่น สงกรานต์แบบฉ่ำๆ 3 วันเต็ม กับครั้งแรกที่เนรมิตถนนจุฬาฯซอย 5 ให้กลายเป็นถนนสงกรานต์ซึ่งนักท่องเที่ยวปักหมุดเล่นสงกรานต์กันบนพื้นที่สามย่าน – บรรทัดทอง Destination การฉลองสงกรานต์อย่างยิ่งใหญ่กับสงครามสาดน้ำแบบ Water Street สนุกสนานกันตั้งแต่ เวลา 12:00 น. – 23:00 น. ร่วมด้วยความสนุกไว้เต็มพื้นที่ กับทาวเวอร์น้ำ (Water Tower) ฉีดน้ำตลอดทั้งวันรับประกันความเปียกโดยมีบริการเติมน้ำฟรีตลอดทั้งถนนเติมความสนุกได้ทั้งวัน, ขบวนรถแห่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของงานสงกรานต์ที่หลายคนคิดถึง และพร้อมที่จะวิ่งวนชวนทุกคนจอยทั่วทั้งย่านสนามศุภชลาศัย,จุฬาฯ ซอย5, จุฬาฯ ซอย12, ถนนพญาไท, และ ถนนพระราม 1 ตลอดทั้งวัน, มันส์กับคอนเสิร์ตที่ ‘โค้ก’ สตูดิโอที่ชวนคน Gen Z มาสาดซ่าสาดสนุกกับความมันส์กับศิลปินสุดซ่ากับคอนเสิร์ตจัดเต็ม 2 เวที โดย วันที่ 13 เมษายน พบ YOURMOOD, XI และ CDGUNTEE วันที่ 14 เมษายน พบ CHILAX, NICECNX, PIXXIE และ WIZZLE และวันที่ 15 เมษายน พบ MIRRR, PROJECT M.O.N. และ FLI:P MAYARAP ถ่ายรูปโต้ความร้อนสงกรานต์ด้วยรถ ‘สไปรท์ Zero’ สุดคูลขนาดใหญ่และบูธ Cooling station ดับร้อนพร้อมกิจกรรมซ่าๆ ตลอดงาน อาทิ เต้นสนุกกับ ‘น้องกล้วยกรุงศรี’, รับอุปกรณ์การเล่นสงกรานต์ฟรีจาก CP ALL, บริการ Waterproof Check Box Make up ติดทนนานให้สาวๆ ได้เทสต์สนุกๆ ก่อนไปลุยสาดน้ำจาก Maybelline NEW YORK อีกทั้งยังมีเกมสนุกสนาน.ลุ้นรับรางวัลมากมายพิเศษสุดเติมพลังความอร่อยกับถนนสายอร่อยสามย่าน” และ “บรรทัดทอง” ที่ได้รับการจัดอันดับเป็นหนึ่งในถนนที่ติดอันดับที่ 14 ที่ได้ชื่อว่าเป็นถนนสุด‘คูล’ ที่สุดในโลก จาก Time Out แหล่งอาหารสุดฟินหลากหลายสไตล์ พร้อมพบบูธ ‘โค้ก’ สตูดิโอ ดีไซน์วิทยุทรานซิสเตอร์ขนาดยักษ์สุดเท่ เป็นแลนด์มาร์กของงาน ส่วนคนที่สนใจร่วมงานสงกรานต์ สามย่าน สามารถเดินทางกับ ‘Robinhood Ride’ มอบส่วนลด 40% สูงสุด 50 บาท สำหรับทุกการเดินทางเพียงใส่โค้ด “SUMMER” บนแอป Robinhood เล่นสงกรานต์ “สงกรานต์สยาม ผ้าขาวม้า อยู่เย็น เป็นสนุก” และ “Samyan Water Street 2024”สามารถเดินถึงกันได้ 2 เส้นทาง ประกอบด้วย จุดเชื่อมจากสยามสเคปผ่าน MBK Center แล้วเดินเข้าจุฬาฯซอย 12 และ อีกหนึ่งเส้นทางถนนพระรามที่ 1 หรือเดินบนสกายวอล์คมาลงที่สนามกีฬาแห่งชาติแล้วเดินต่อมาอีกประมาณ 600 เมตร หรือสามารถเดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS สถานีสยามแสควร์และ สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ, MRT สถานีสามย่าน และรถโดยสารสาธารณะหลากเส้นทาง หรือ ติดตามความสนุกสนานกับงานสงกรานต์ย่านสยาม และสามย่าน “สงกรานต์สยาม ผ้าขาวม้า อยู่เย็น เป็นสนุก” ที่ www.facebook.com/Songkransiam และ ‘Samyan Water Street 2024’ ที่ Facebook : Samyan Water Street - สามย่านถนนสงกรานต์ 2024