SCG จับมือ SCB หนุน "สินเชื่อสีเขียว" ผลักดันอาคารยุคใหม่ สู่ Net Zero Building อย่างยั่งยืน

กล่าวว่า ปัจจุบันการทำสินเชื่อสีเขียวเป็นที่นิยมแพร่หลายทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เนื่องจากสถานการณ์โลกเดือดมีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นทุกวัน ถือเป็นวาระความร่วมมือระดับโลกที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญ เพื่อหาแนวทางขับเคลื่อนและร่วมแก้ปัญหานี้อย่างเป็นรูปธรรมไปด้วยกัน บริษัท SCG Building and Living Care Consulting จำกัด ในฐานะผู้ให้บริการที่ปรึกษาด้านอาคารเขียวเพื่อมุ่งสู่ Net Zero มีบริการและทีมผู้เชี่ยวชาญที่สามารถช่วยผู้ประกอบการที่มีเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) สามารถเริ่มต้นดำเนินการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามที่เหมาะสมกับองค์กรได้ โดยปัจจุบันมีประสบการณ์ในการทำอาคารเขียวสำเร็จแล้วมากกว่า 200 โครงการ ทำให้สามารถนำองค์ความรู้มาต่อยอดและร่วมมือกับพันธมิตรในการขยายผลให้ตอบโจทย์ Net Zero Building ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกให้กับโลกได้ความร่วมมือกับธนาคารไทยพาณิชย์ในครั้งนี้เป็นความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการสร้างสังคมเพื่อความยั่งยืนในภาพที่ใหญ่ขึ้น จากการให้บริการด้านสินเชื่อสีเขียวแบบครบวงจรโดยทีมผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์จากเอสซีจี ที่จะช่วยประเมินผลโครงการและคำนวณต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจริง เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดแก่ผู้ประกอบการและโครงการ ทั้งยังมีแนวทางให้คำปรึกษากรอบแนวคิดและรูปแบบการดำเนินการที่ชัดเจนสำหรับการทำอาคารเพื่อมุ่งสู่ Net Zero อ้างอิงตามหลักการและมาตรฐานสากล ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของการกู้ยืมสินเชื่อสีเขียว ก่อนส่งต่อกระบวนการไปยัง SCB ผู้ให้บริการด้านสินเชื่อต่อไป โดยมี Exclusive Period สำหรับลูกค้าที่สนใจ ในช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน 2567 เท่านั้นกล่าวว่า ธนาคารไทยพาณิชย์มีเป้าหมายการเป็นธนาคารชั้นนำด้านความยั่งยืน โดยมีแผนผลักดัน Net Zero ผ่านการให้สินเชื่อและการลงทุนภายในปี 2593 ด้วยความมุ่งมั่นในการให้บริการในฐานะพันธมิตร (Trusted Partner) ที่เข้าใจธุรกิจ ด้วยการสนับสนุนช่วยเหลือให้ลูกค้าธุรกิจปรับตัวและเติบโตอย่างยั่งยืนพร้อมรับกับการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมสีเขียว จึงดำเนินการร่วมกับองค์กรชั้นนำในการให้คำปรึกษาและสนับสนุนสินเชื่อสีเขียวในหลากหลายอุตสาหกรรม เพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยความร่วมมือครั้งนี้จะอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าธุรกิจที่ใช้บริการ SCG Building and Living Care Consulting ได้รับวงเงินสินเชื่อสูงสุดตามใช้จริง ระยะเวลาสินเชื่อนานสูงสุด 10 ปี พร้อมดอกเบี้ยพิเศษจากธนาคารไทยพาณิชย์และเงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่ธนาคารกำหนด นอกจากนี้ ลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิพิเศษจากเอสซีจีในการวิเคราะห์ Pre-Gap Analysis โดยผู้เชี่ยวชาญ และคำนวณคาร์บอนฟุตพรินต์อาคารหลังการดำเนินงาน (มูลค่าสูงสุดถึง 100,000 บาท) สำหรับผู้ที่แสดงความสนใจภายในช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายนนี้ เพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าธุรกิจพัฒนาโครงการอย่างยั่งยืน คุ้มค่าต่อการลงทุน และต่อยอดโอกาสทางธุรกิจในอนาคตทั้งนี้ บริษัท SCG Building and Living Care Consulting จำกัด ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ให้บริการออกแบบ วิศวกรรมอาคาร และรับรองมาตรฐานอาคารเขียว อาคารประหยัดพลังงาน อาคารเพื่อสุขภาวะที่ดี และการพัฒนาอาคารเพื่อมุ่งสู่ Net Zero โดยเป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรอง LEED Proven Provider จากองค์กร U.S. Green Building Council