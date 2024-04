ยูนิโคล่ คว้า 2 รางวัล จาก 2024 Thailand’s Most Admired Brand หมวดแฟชั่น และรางวัลพิเศษ Greenovation ด้านความยั่งยืน

ดในกลุ่มฟาสต์รีเทลลิ่ง ทั้ง 8แบรนด์ซึ่งแบรนด์ที่เหลือได้แก่GU, Theory, PLST (Plus T), Comptoir des Cotonniers, Princesse tam.tam, J BrandและHelmut Langบริษัทฯ มียอดจำหน่ายทั่วโลกประมาณ2.77ล้านล้านเยนในปีบัญชี2023สิ้นสุด ณ วันที่31สิงหาคม2023 (ประมาณ18.92พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์ ต่อ146.2เยน ณ สิ้นเดือนสิงหาคม2023)ฟาสต์ รีเทลลิ่งเป็นหนึ่งในบริษัทค้าปลีกสินค้ าเครื่องแต่งกายที่ใหญ่ที่สุ ดในโลกและยูนิโคล่เป็นแบรนด์ค้าปลีกสิ นค้าเฉพาะทางชั้นนำของประเทศญี่ ปุ่น









ยูนิโคล่ยังคงเดินหน้าเปิดร้ านสาขาขนาดใหญ่ในเมืองใหญ่ และในทำเลที่สำคัญต่างๆทั่วโลก เพื่อสร้างความแข็งแกร่งอย่างต่ อเนื่องในฐานะแบรนด์ระดับโลกในปัจจุบันยูนิโคล่มีจำนวนร้ านสาขากว่า 2,400ทั่วโลกทั้งในประเทศญี่ปุ่น ทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป และทวีปอเมริกาเหนือโดยจำนวนรวมของร้านสาขาในกลุ่ มฟาสต์ รีเทลลิ่งอยู่ที่ราว3,600ร้านทั่วโลก





ฟาสต์ รีเทลลิ่ง มีพันธกิจที่จะเปลี่ยนโฉมเสื้ อผ้า พลิกโฉมหน้าของภูมิปัญญาเดิมๆ และเปลี่ยนแปลงโลกโดยบริษัทฯทุ่มเทให้กับการสร้างสรรค์เสื้ อผ้าชั้นเยี่ยมด้วยค่านิยมใหม่ ที่พิเศษไม่เหมือนใครเพื่อร่วมสร้างสรรค์ชีวิตที่ดี ยิ่งขึ้นให้กับผู้คนทุกหนแห่ง ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติ มเกี่ยวกับยูนิโคล่และฟาสต์รีเทลลิ่ง



กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลา 12 ปีที่ผ่านมาที่ยูนิโคล่ได้เข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทย เราได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากชาวไทยเสมอมา รางวัลอันดับ 1 จาก 2024 Thailand’s Most Admired Brand หมวดสินค้าอุปโภค เสื้อผ้าแฟชั่น และรางวัลพิเศษด้านความยั่งยืน Greenovation Brand Award เป็นเสมือนเครื่องยืนยันถึงความไว้วางใจของผู้บริโภคชาวไทยที่มีต่อยูนิโคล่ ซึ่งทางเรารู้สึกยินดีและซาบซึ้งเป็นอย่างมาก ความเชื่อมั่นจากคนไทยในครั้งนี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนในการสร้างสรรค์ไอเทมไลฟ์แวร์คุณภาพสูงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดียิ่งขึ้นต่อๆ ไป พร้อมกับความมุ่งมั่นด้านผลิตภัณฑ์และความคิดริเริ่มด้านความยั่งยืนให้กับสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของคนไทยที่ดีขึ้น รวมไปถึงสังคมไทยที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน”ผลสำรวจ Thailand’s Most Admired Brand โดยนิตยสาร BrandAge จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 2000 เพื่อสำรวจความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจจากผู้บริโภคในแต่ละอุตสาหกรรม จากการสำรวจแบรนด์ทั้ง 11 หมวด จากการวิจัยและสำรวจโดยทีมงานของนิตยสาร BrandAge และความร่วมมือกับอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในมหาวิทยาลัยชั้นนำ โดยปีนี้นับเป็นปีแรกที่รางวัล Thailand’s Most Admired Brand เพิ่มสาขา สินค้าอุปโภค เสื้อผ้าแฟชั่นเข้ามา และยูนิโคล่นับเป็นแบรนด์แรกที่ได้รับรางวัลนี้ ตามลักษณะตลาดที่มีความเป็นเซ็กเม้นต์มากยิ่งขึ้นทั้งนี้ ยูนิโคล่เป็นแบรนด์ที่ใหญ่ที่สุ