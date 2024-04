บางจากฯ คว้ารางวัลระดับโลกด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม Global MIKE Award 2 ปีซ้อน

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Global Most Innovative Knowledge Enterprise (MIKE) Award 2023 ที่ Cordis Hotel เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ในงาน The Annual Asian Knowledge and Innovation Forum (AKIF) ในฐานะหนึ่งในสุดยอดองค์กรด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมชั้นนำระดับโลกนับเป็นปีที่ 3 ที่บางจากฯ ได้เข้าร่วมคัดเลือกในโครงการดังกล่าว และได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่อง พัฒนาไต่จากระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และขึ้นสู่ระดับโลกเป็นปีที่ 2 สะท้อนถึงการให้ความสำคัญของบางจากฯ ในการส่งเสริมพัฒนาการจัดการองค์ความรู้โดยเฉพาะด้าน Digital Technology และ Data Analytic มาสร้างนวัตกรรมภายในองค์กร ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ผ่าน Communities of Practices (CoP) ของพนักงานกลุ่มบริษัทบางจาก และสนับสนุนให้พนักงานที่มีความรู้ความชำนาญ พัฒนาตัวเองเป็น Internal Instructor รวมทั้งสร้างบรรยากาศให้พนักงานได้ร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรมในกระบวนการทำงาน การส่งมอบคุณค่าประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า และพัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่ ๆ สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร “i am bcp” ซึ่งประกอบไปด้วย Innovation (สร้างสรรค์) Agility & Mobility (ปรับได้) Boldness (กล้า) Customer Empathy (เข้าใจ) และ Passion & Ownership (ทุ่มเท)เป็นรางวัลบริหารจัดการองค์กรระดับโลกที่มีมานานกว่า 25 ปี จัดโดย The Institute for Knowledge and Innovation Southeast Asia (IKI-SEA) ร่วมกับ Hong Kong Polytechnic University เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ในการจัดทำวิจัย ศึกษาและจัดอันดับองค์กรทั่วโลก ที่มีการประยุกต์ใช้การจัดการความรู้ (Knowledge Management) มาผลักดันยุทธศาสตร์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ สร้างบรรยากาศด้านการจัดการความรู้ และนวัตกรรมอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งในปี 2566 มีองค์กรเข้าร่วมในการคัดเลือกรางวัล MIKE Award กว่า 1,000 องค์กรโดยในปีนี้ องค์กรจากประเทศไทยที่ได้รับ Global MIKE Award เช่นเดียวกับ บางจากฯ คือ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ร่วมกับองค์กรชั้นนำต่าง ๆ ทั่วโลกอีก 21 องค์กร อาทิ TATA Chemicals จากประเทศอินเดีย Airport Authority จากเขตบริหารพิเศษฮ่องกง Nokia Cloud and Network Services จากประเทศสหรัฐอเมริกา และ Sakigake Semiconductor จากประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น