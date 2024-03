DIPROM ติวเข้มผู้ประกอบการแฟชั่น อัพสกิลการตลาดดิจิทัล ก้าวทันโลก

กล่าวเปิดกิจกรรม สัมมนา “เปลี่ยนปัจจุบันให้ทันอนาคต ปรับแฟชั่นทันกระแสโลกด้วย BCG Economy และเครื่องหมาย Thailand Textiles Tag” ภายใต้กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอเข้าสู่มาตรฐานอุตสาหกรรม ปี 2567 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา และเอกชนร่วมให้องค์ความรู้ ณ ห้องซากุระ ชั้น L โรงแรมจัสมิน ซิตี้ อโศก กรุงเทพฯภายในงานจัดให้มีการบรรยายเพื่อสร้างองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการ ประกอบไปด้วย จุฑามาศ โกเมนไทย ผู้จัดการแผนกข้อมูลอุตสาหกรรม สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในเรื่อง “ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของเครื่องหมาย Thailand Textiles Tag” สุธินี ตันอังสนากลุ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแฟชั่นแห่งประเทศไทย อาจารย์สาขาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในหัวข้อ “Can Fashion ever be Sustainable? : action plan as new Sustainable Futures” ยากร บุรภัทรฐิติกุล Business Development Consultant ในหัวข้อ “BCG Economy ทางรอดของธุรกิจแฟชั่น ในศตวรรษที่ 21 Update trend S-curve สู่ BCG Model” เพื่อสร้างความเข้าใจในภาพรวมของการพัฒนาธุรกิจแฟชั่น ในโลกยุคใหม่ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตอบโจทย์การกระจายรายได้สร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืน พร้อมอบรมด้านการตลาดยุคใหม่ด้วย AI และ Chat GPT ที่มีประโยชน์ต่อ Digital Marketing พร้อม Update Trend ในยุค New Era โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมอย่างคึกคักโดยการจัดกิจกรรมอบรมดังกล่าวจะจัดขึ้นอีก 2 ครั้งคือ วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 ณ จังหวัดเชียงใหม่ และวันที่ 20 มีนาคม 2567 ณ จังหวัดอุดรธานี หากท่านใดสนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.thailandtextilestag.com หรือ facebook : ฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย