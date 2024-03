ไทยพาณิชย์ กวาด 4 รางวัลจาก Future Trends Awards 2024 "กฤษณ์ จันทโนทก" คว้าสุดยอดผู้นำ "Leader of Leader"

"กฤษณ์ จันทโนทก" รับรางวัลสุดยอดผู้นำเทรนด์อนาคตด้านภาวะผู้นำ "Leader of Leader" ดันไทยพาณิชย์ ภายใต้กลยุทธ์ “Digital Bank with Human Touch” คว้า 4 รางวัลจากเวที Future Trends Awards 2024นายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ รับรางวัล “Leader of Leader” สุดยอดผู้นำเทรนด์อนาคตด้านภาวะผู้นำ จากเวที Future Trends Awards 2024 ด้วยวิสัยทัศน์ทางด้านการบริหารและความมุ่งมั่นทุ่มเทนำพาไทยพาณิชย์สู่ธนาคารดิจิทัลเต็มรูปแบบ ภายใต้กลยุทธ์ “Digital Bank with Human Touch” พร้อมผลักดันการนำเทคโนโลยี AI เข้าพัฒนานวัตกรรมและบริการที่สามารถมอบประสบการณ์บริการที่เชื่อมถึงกันอย่างไร้รอยต่อในทุกช่องทางให้แก่ลูกค้าทุกกลุ่ม นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงองค์กรในทิศทางที่ดีขึ้น ด้วยการเป็นผู้นำที่รับฟัง มีการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้พนักงานร่วมสร้างสรรค์โครงการเสริมความแข็งแกร่งให้องค์กร อาทิ โครงการ SCB Purple Belt ที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมกันนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ยังได้รับ 3 รางวัลทรงเกียรติ ประกอบด้วยรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรที่นำความสามารถทางนวัตกรรมเพื่อปรับตัวต่อสภาพการเงินที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งนำมาสู่ความยั่งยืนขององค์กรบริษัทที่สามารถดึงดูดใจพนักงานที่มีอายุต่ำกว่า 30 ปี และบริษัทที่สามารถดึงดูดใจพนักงานที่มีอายุมากกว่า 31 ปีขึ้นไป ตอกย้ำความเป็นองค์กรในดวงใจของคนทำงานทุกช่วงวัย การได้รับทั้ง 4 รางวัลในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในการบริหารองค์กรของธนาคารไทยพาณิชย์ด้วยการนำวัฒนธรรมการทำงานที่เชิงบวก ความใส่ใจในสวัสดิภาพของพนักงาน และความมุ่งมั่นที่จะเป็นเลิศทางนวัตกรรม ด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่พร้อมปรับตัวให้เข้ากับเทรนด์ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา พร้อมรองรับตลาดแรงงานในอนาคต