วิศวะ จุฬาฯ ผนึกเครือข่าย เร่งสร้าง Green talent ผ่านโครงการ "Chula Learn-Do-Share 2024"

และกล่าวถึง การทำงานร่วมกันระหว่างมูลนิธิอรุณ สรเทศน์ และสถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน (CBiS) ภายใต้มูลนิธิอรุณ สรเทศน์ สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และและคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยให้ความสำคัญกับบทบาทและการปรับตัวของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งเป็นห่วงโซ่อุปทานที่สำคัญของธุรกิจที่ยั่งยืนของประเทศ เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ในปี 2050 และ Net zero GHGs ในปี 2065 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบบริบทของประเทศ ในการจัดงาน อรุณ สรเทศน์ รำลึกประจำปี 2567 เมื่อเร็วๆ นี้ ณ หอประชุมวิศวฯ จุฬาฯ “HALL OF INTANIA” ชั้น 1 อาคารวิศวกรรมศาสตร์ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภายในงานมีการเปิดตัวโดยและได้แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันพัฒนาศักยภาพของนิสิตและบุคลากรของหน่วยงานภายใต้ความร่วมมือมุ่งสู่การเป็นกลุ่มคนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำในประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม การมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อีกทั้ง มีการประกาศความร่วมมือการขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อมุ่งสู่สังคมเป็นกลางทางคาร์บอนด้วยนวัตกรรม ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมูลนิธิอรุณ สรเทศน์ ผ่านการประยุกต์ และบูรณาการศาสตร์ทางวิศวกรรมและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อมุ่งสู่สังคมเป็นกลางทางคาร์บอนด้วยนวัตกรรมสำหรับวิชาที่จะสอนในเบื้องต้นจะเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทรนด์ด้านความยั่งยืน เช่น การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร (Carbon footprint of organization: CFO) ซึ่งทางสถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่างๆ จะมาร่วมกันพัฒนาศักยภาพของนิสิตและบุคลากรของบริษัทให้เป็นกลุ่มคนหรือกลุ่มคนที่มีความสามารถหรือทักษะในการสร้างสรรค์องค์กรหรือธุรกิจเพื่อตอบโจทย์สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน โดยเป็นการเรียนรู้ร่วมกันผ่านการจากนั้นจึงลงมือปฏิบัติจริงผ่านการและนำประโยชน์ที่ได้มาแลกเปลี่ยนมุมมองผ่านการซึ่งหวังว่า กิจกรรมนี้จะช่วยสร้างกลุ่มคน Green talent อันเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำในประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อการซึ่งมองว่าการดำเนินงานของประเทศไทยที่ทำอยู่ในปัจจุบันนั้นยังเป็นการยากที่จะบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ จึงต้องวางกรอบนโยบาย ตลอดจนการกำหนดกลไกและเครื่องมือ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบรรลุเป้าหมาย อีกทั้ง หวังว่าร่าง พ.ร.บ.การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่กำลังดำเนินการจัดทำจะช่วยให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้รวดเร็วยิ่งขึ้น และเสวนาวิชาการหัวข้อโดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญจากหลายภาคส่วนร่วมแบ่งปันประสบการณ์และแลกเปลี่ยนมุมมอง เพื่อหาแนวทางในการนำพา SMEs ของประเทศไทยไปสู่เป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคงกล่าวถึงการปรับตัวของภาคพลังงาน กฟผ. ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ ได้มีการเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ควบคู่กับการจัดตั้งศูนย์พยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และนำเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานเข้ามาประยุกต์ใช้ ได้แก่ ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage System : BESS) และ โรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับ (Pump Storage) เพื่อให้สามารถเก็บไฟฟ้าส่วนที่ผลิตไว้ใช้ในอีกช่วงเวลาหนึ่งได้ อีกทั้งการสนับสนุนระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้า (EV Ecosystem) เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในการเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้า การส่งเสริมการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ซึ่งประหยัดพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานมากยิ่งขึ้น เป็นต้น ทั้งนี้ ปัจจัยสำคัญที่จะนำพาประเทศไปสู่ความสำเร็จของเป้าหมาย Carbon Neutrality คือเน้นการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมกล่าวถึงความท้าทายของภาคธุรกิจ ในการปรับตัวเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนว่า ภาคการเงินควรมีบทบาทในการให้ความรู้ ทำให้มีความเข้าใจที่ตรงกันกับองค์กรธุรกิจ รวมถึงให้ข้อมูลควบคู่กับเทคโนโลยี เพื่อสามารถตรวจสอบและประเมินต้นทุนคาร์บอน ตลอดจนกำหนดเส้นทางการลดคาร์บอนฟุตพริ้นต์ได้กล่าวถึงเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน เป็นการบริหารจัดการข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี dashboard recording เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีนัยสำคัญ ซึ่งสามารถประเมินและแปลงหน่วยเพื่อนำมาคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นต์ได้ นอกจากนี้ ยังสามารถจัดทำรายงานเบื้องต้นเพื่อแสดงสถานะการปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นต์เบื้องต้นขององค์กร เพื่อจัดทำเป้าหมายการลดคาร์บอนฟุตพริ้นต์ขององค์กรต่อไปกล่าวถึงบทบาทของสถาบันการศึกษาในเรื่องการวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การจัดการก๊าซเรือนกระจก โดยสถาบันการศึกษาควรให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นกลาง รวมถึงสร้างงานวิจัยที่สามารถทำร่วมกับองค์กรเพื่อแก้ไขปัญหาจริงได้ โดยนำเทคโนโลยีเช่น AI เข้ามาช่วย ตลอดจนนำข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยมาต่อยอด นอกจากนี้โครงการ learn-do-share ที่เปิดตัวในวันนี้ มีความคาดหวังจะพัฒนานิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาเพื่อสร้าง Green talent ที่ตอบโจทย์กับการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน สามารถติดตามรับชมงานแถลงข่าวและเสวนาย้อนหลังได้ที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจ : https://www.facebook.com/ChulaEngineering และผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วม“โครงการ Chula Learn-Do-Share 2024” สามารถสมัครได้ที่ https://shorturl.at/kprFR ตั้งแต่วันนี้ ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่