สยามพิวรรธน์ ส่งต่อความรัก นำเด็กห่างไกลท่องโลกใต้ทะเล ในโครงการ "Citizen of Love by Siam Piwat"

เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุลศล เนื่องในโอกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 นี้ กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ภายใต้โครงการ Citizen of Love by Siam Piwat จึงได้สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อส่งต่อความรัก ร่วมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม เปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร และเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 72 โรงเรียน มาเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ ในกิจกรรม “Learn the Sea Life พาน้องท่องโลกใต้ทะเล” โดยมีเด็กนักเรียนและครูจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน จ.ราชบุรี มาร่วมเรียนรู้นอกห้องเรียน เปิดโลกกว้างใต้ท้องทะเล ณ Sea Life Bangkok อคาเรี่ยมมาตรฐานระดับโลกใจกลางกรุงเทพมหานคร ศูนย์การค้าสยามพารากอน เป็นโรงเรียนแรก เมื่อเร็วๆ นี้กิจกรรมภายใต้โครงการเป็นกิจกรรมส่งต่อความรัก มอบโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของคน อันเป็นวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ สามารถเอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับคนจำนวนมาก ภายใต้แพลตฟอร์มแห่งโอกาส ให้เด็กทุกคนสามารถเรียนรู้อย่างเท่าเทียมกัน ลดความเหลื่อมล้ำในด้านต่างๆ ของการศึกษาไทย โดยเฉพาะเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร และนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศ เพื่อเสริมศักยภาพทางด้านการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เติบโตขึ้นเป็นบุคลกรที่มีคุณภาพของประเทศสำหรับการเรียนรู้ท่องโลกใต้ทะเล เด็กๆ จะได้เพลิดเพลินไปกับสัตว์น้ำ รวมถึงสัตว์ทะเลชนิดต่างๆ อาทิ ฉลามเสือทราย ที่ส่งตรงจากสหรัฐอเมริกามาสู่ประเทศไทย และยังมีสัตว์น้ำสมาชิกใหม่ล่าสุดอย่าง “มังกรทะเลใบหญ้า” หรือ Weedy Seadragon ปลาที่มีลักษณะคล้ายม้าน้ำ แต่ไม่มีกระเป๋าหน้าท้อง มีอวัยวะเล็กๆ คล้ายใบไม้ไว้ใช้ในการพรางตัว และมีหนามสั้นๆ บนร่างกายเพื่อใช้ป้องกันตัวนอกจากนี้ยังได้สนุกไปกับการเรียนรู้ระบบนิเวศน์ของป่าโกงกางในโซน Rainforest โดยเด็กๆ ยังได้สัมผัสกับสัตว์น้ำอย่าง ดาวทะเล รวมถึงอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญกับประสบการณ์การสัมผัสสัตว์น้ำอย่างใกล้ชิดเสมือนเดินอยู่ในโลกใต้ท้องทะเลกับอุโมงค์ใต้น้ำที่มีสัตว์ทะเลนานาชนิดว่ายวนไปมา รวมถึงยังได้ชมความน่ารักของเหล่าเพนกวินเจนทูราวกับกำลังอยู่ในขั้วโลกอีกด้วย