Economist Impact เปิดตัว "3rd annual Sustainability Week Asia" งานสัมมนาที่รวมสุดยอดผู้นำด้านความยั่งยืน

โดยตลอดการสัมมนากว่า 2 วันครึ่งนี้ ผู้เข้าฟังจะได้รับข้อมูลเชิงลึกพร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ใช้ได้จริง เพื่อเป็นแนวทางให้ธุรกิจต่างๆ สามารถสร้างผลลัพธ์เชิงบวกด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมต่อไปได้ ควบคู่ไปกับการสร้างผลตอบแทนทางการเงิน และสร้างโมเดลใหม่สำหรับการระดมทุนเพื่อแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศและการส่งต่อเทคโนโลยีโดยประเทศที่มีความก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจกล่าวว่า “โลกของเรากำลังจะแตกสลาย และจะไม่มีใครสามารถหยุดยั้งได้ หากปราศจากการร่วมมือกัน ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับเหล่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหลายภาคส่วนในงานครั้งนี้ เพื่อช่วยผลักดันให้เกิดความร่วมมือกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและร่วมกันสร้างความยั่งยืนอย่างแท้จริง”กิจกรรมภายในงานสัมมนาครั้งนี้ประกอบด้วย การประชุมร่วมกัน, การสัมภาษณ์ในประเด็นสำคัญ รวมถึงการนำเสนอกรณีศึกษา ที่จะสร้างการมีส่วนร่วมจากผู้นำด้านความยั่งยืนกว่า 800 รายภายในงาน และจากช่องทางออนไลน์อีกกว่า 2,000 ราย เพื่อร่วมกันหาคำตอบว่าสังคมจะสามารถบรรลุเป้าหมายด้านการแก้ไขสภาพภูมิอากาศให้เร็วขึ้นได้อย่างไรบ้าง โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาในงานครั้งนี้ มีทั้งเหล่าผู้นำทางธุรกิจ, ผู้กำหนดนโยบาย, ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์, ตัวแทนจากองค์กรระหว่างประเทศ และ NGOsรายชื่อของผู้เข้าร่วมสัมมนา● มร.แกรม เบียร์ดเซลล์ ประธานกรรมการบริหาร ฟูจิตสึ เอเชียแปซิฟิก● นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ● Dr. Bicky Bhangu ประธานบริษัทโรลส์-รอยซ์ ประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แปซิฟิก และประเทศเกาหลีใต้● Charlotte Wolff-Bye, chief sustainability officer, PETRONAS● Arun Biswas, managing partner, strategic sales and sustainability consulting, IBM, Asia-Pacific● Sumit Gupta, Managing director and senior partner, leader of climate and sustainability Asia-Pacific, BCG● นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี● มร. อิซาโอะ เซคิกุจิ ประธาน นิสสัน ประเทศไทย และ นิสสัน อาเซียน● Prasanna Ganesh, executive vice-president, People and Business Transformation Group, Toyota Daihatsu Engineering & Manufacturing● นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)● มร. ดาเนียล รอสส์ ผู้อำนวยการใหญ่สายการลงทุน หัวหน้าฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และหัวหน้าฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)● Jeffery Smith, vice-president, sustainability, Six Senses Hotels, Thailand● นายปิยะชาติ อิศรภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แบรนดิ แอนด์ คอมพานีส์ จำกัด● นายพนากร เดชธำรงวัฒน์ head of investment promotion, Invest Hong Kong and Hong Kong economic and trade office in Bangkok● นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)● Iris Lam, director of sustainability, global development, Mandarin Oriental● Sarah Tiffin, UK Ambassador to Association of South-East Asian Nations (ASEAN)● ดร.ศรพล ตุลยะเสถียร หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร และหัวหน้าสายงานพัฒนาความยั่งยืนตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหัวข้อการสัมมนาภายในงาน มีดังนี้• รับฟังสัมภาษณ์พิเศษกับ Charlotte Wolff-Bye, chief sustainability officer, PETRONAS• รับฟังสัมภาษณ์พิเศษกับนายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ• รายงานความก้าวหน้า: การส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์วิกฤติ• การบรรลุเป้าหมาย Net Zero: จับคู่แผนการทำงานและเป้าหมาย• การผลักดันตลาดคาร์บอนในเอเชีย• กรณีศึกษาจากชั่วโมงการปฏิบัติงาน, การสร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนผ่านจากสตาร์ทอัพและองค์กรไปสู่ระดับประเทศ: ตัวอย่างเชิงปฏิบัติความก้าวหน้าในการส่งเสริมความยั่งยืน• มาตรการด้านพลาสติก: วัฏจักรชีวิตและการลดมลพิษจากพลาสติก• กิจกรรมกลุ่ม ทักษะใหม่เพื่อสร้างเศรษฐกิจสีเขียว• การสร้างสภาพแวดล้อมที่อำนวยต่อนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านสภาพอากาศ• ความยุติธรรมและความเท่าเทียมทางสังคม: “S” ใน ESG เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ยุติธรรม• การขนส่งอย่างยั่งยืนและการใช้รถยนต์ไฟฟ้ากล่าวว่า “ความท้าทายในการสร้างความยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียจำเป็นต้องอาศัยการขบคิดกันใหม่อย่างเร่งด่วน ด้วยแนวทางแบบไซโลดั้งเดิม (Traditional siloed) ที่อิงตามขอบเขตของแต่ละภาคส่วนนั้นไม่สามารถสร้างผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพได้อีกต่อไป ดังนั้นการทำงานร่วมกันและความร่วมมือในระหว่างประเทศจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญ”รายชื่อผู้สนับสนุนและสปอนเซอร์ของงานในครั้งนี้ Bangkok Bank (ธนาคารกรุงเทพ), PETRONAS (ปิโตรนาส), Boston Consulting Group (บอสตัน คอนซัลติ้ง กรุ๊ป), BRANDi and Companies (แบรนดิ แอนด์ คอมพานีส์), Fujitsu (ฟูจิตสึ), Invest Hong Kong, Ecolab (อีโคแล็บ) , EY (อีวาย), IBM (ไอบีเอ็ม), Manulife Investment Management, Musim Mas (มูซิม มาส), สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB), REDEX, เอสซีจี, Signify (ซิกนิฟาย), Sime Darby Plantation (ไซม์ ดาร์บี้ แพลนเทชั่น), Singapore Management University (มหาวิทยาลัยการจัดการแห่งสิงคโปร์), ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) และ CDD India