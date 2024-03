ไข้เลือดออกระบาด !! เด็กเล็กป่วยเพิ่ม 8 เท่า ทางเลือกใหม่ผ้าอ้อมกลิ่นตะไคร้กันยุงนาน 9 ชั่วโมง

เผยถึงตัวเลขของโรคไข้เลือดออกในเด็กว่า “ไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี มียุงลายเป็นพาหะนำโรค ซึ่งมีแนวโน้มการระบาดเพิ่ม มากขึ้น ซึ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออกในเด็กไทยกลุ่มอายุ 0-3 ปี มีจำนวนเพิ่มขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2566 พบรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกในกลุ่มอายุ 0-3 ปี จำนวน 16,007 ราย สูงกว่าปี พ.ศ. 2565 ถึง 8 เท่า (ปี พ.ศ. 2565 พบรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกในกลุ่มอายุ 0-3 ปี จำนวน 1,668 ราย) และในปี 2567 นี้ ตั้งแต่มกราคม จนถึง 6 มีนาคมนี้ มีเด็กป่วยไปแล้ว 700 กว่าราย และเสียชีวิต ถึง 2 ราย ซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าตกใจ เพราะตัวเลขเกินตัวชี้วัดอัตราการเสียชีวิตได้ไม่เกิน 0.1 หมายถึง ในจำนวนผู้ป่วย 1000 คน เสียชีวิตได้แค่ 1 คนเท่านั้น""เด็กเล็กถือเป็นกลุ่มเสี่ยงและพบรายงานป่วยมากในช่วงฤดูฝน แต่ตอนนี้ฝนยังไม่ทันตกโรคก็มาแล้ว ดังนั้น ปัญหาเรื่องไข้เลือดออกจึงเป็นสิ่งที่คุณแม่คนไทยกังวลมาก โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยที่มีความเสี่ยงสูง เช่น บริเวณที่มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เช่น ภาชนะ หรือเศษขยะที่ขังน้ำ รวมถึงการเลี้ยงลูกในสภาพแวดล้อมเปิด แน่นอนว่าวิธีป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ดีที่สุด คือ ป้องกันและระวังไม่ให้บุตรหลานถูกยุงกัดนั่นเอง”กล่าวว่า “ตามปณิธานประจำปี พ.ศ.2567 ของยูนิ.ชาร์ม คือ Love Your Possibilities! รักในศักยภาพของตน โดยมีจิตใจที่เห็นแก่ผู้อื่น เพื่อมุ่งสร้างสังคมแห่งการดำรงอยู่ร่วมกัน ดังนั้น ในปีนี้บริษัทฯ จึงร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รณรงค์สนับสนุนให้ความรู้คนไทยให้ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก กับหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ เป็นหนึ่งในกิจกรรม CSR ที่ยูนิ.ชาร์มดำเนินการในโอกาสครบรอบ 37 ปี เพื่อมุ่งสร้างสังคมที่ดีแห่งการดำรงอยู่ร่วมกัน”“เนื่องจากสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของไทยในแต่ละปี พบรายงานผู้ป่วยในกลุ่มเด็กเล็กทุกปี ดังนั้น มามี่โพโค ในฐานะผู้นำและเชี่ยวชาญเรื่องผ้าอ้อมเด็กที่ตอบโจทย์ความต้องการและได้รับความไว้วางใจจากคุณแม่ชาวไทยมาอย่างยาวนาน ภายใต้แนวคิดหลักของ ยูนิ.ชาร์ม ที่มุ่งหวังจะทำให้ชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทยดีขึ้น นั่นคือ “NOLA & DOLA” ที่มาจากคำว่า Necessity of Life with Activities & Dreams of Life with Activities ผ่านการนำเสนอนวัตกรรมที่อำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้บริโภคมาอย่างต่อเนื่อง จึงนำเสนอผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมกันยุงเป็นครั้งแรกจากมามี่โพโค ซึ่งเป็นผ้าอ้อมสำเร็จรูปแบบพิเศษที่มีกลิ่นตะไคร้จากธรรมชาติ เพียงแค่สวมใส่ ก็สามารถช่วยปกป้องและกันยุงให้ลูกน้อยได้ยาวนานถึง 9 ชั่วโมง จำหน่ายแล้วที่ห้างสรรพชั้นนำ รวมทั้งแพลตฟอร์มออนไลน์”มร.เคนอิจิ กล่าวเพิ่มเติมขณะที่ บีม-กวี ตันจรารักษ์ และ ออย-อฏิพรณ์ จิตต์ธรรมวงศ์ พาลูกน้อย อัยวา-อัญญา มาร่วมงาน และเล่าถึงการใช้ผ้าอ้อมมามี่โพโค สำหรับสินค้า “มามี่โพโค แพ้นท์ แอนติ-มอส” เริ่มจำหน่ายแล้วที่ห้างสรรพชั้นนำ ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ รวมทั้งแพลตฟอร์มออนไลน์ และล่าสุดได้ขยายการจำหน่ายไปที่ Lotus’s ทุกสาขาทั่วประเทศไทย ในราคา 399 บาท “มามี่โพโค แพ้นท์ แอนติ-มอส” ถือเป็นสินค้ากางเกงผ้าอ้อมสำเร็จรูปที่มาพร้อมนวัตกรรมที่โดดเด่นครั้งแรกจากการซึมซับที่ดี และมีกลิ่นตะไคร้จากธรรมชาติ