รักษ์โลกมิติใหม่ !! โฮมโปร ร่วมมือเอสซีจีซี “รีไซเคิลเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า เป็นสินค้าใหม่” เร่งผลักดันระบบ "Closed-Loop"

หรือ “First Retailer Making Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) for Closed-Loop Circular Appliances Collaboration with SCGC”ด้วยการจัดการเครื่องใช้ไฟฟ้าใช้แล้ว ให้กลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ระบบปิดอย่างครบวงจร เปลี่ยนเป็น Green Polymer เม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง (High Quality PCR) สามารถนำมาผลิตเป็นสินค้าใหม่ที่มีมูลค่าหรือเปิดเผยถึงที่มาของการทำMOU ครั้งนี้ว่า ในช่วงเวลาที่ผ่านมา โฮมโปรในฐานะผู้นำเรื่องบ้าน และเอสซีจีซี ผู้นำธุรกิจเคมีภัณฑ์ครบวงจรเพื่อความยั่งยืน และผู้เชี่ยวชาญด้านGreen Polymer ได้ผนึกกำลังเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการนำพลาสติกใช้แล้วมาพัฒนาเป็นนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน ซึ่งมีการเปิดตัวเมื่อช่วงปลายปี 2566 และได้ผลตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค ทำให้ทั้ง 2 บริษัทได้เดินหน้าขยายขอบเขตความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง ด้วยการลงนามในบันทึกความร่วมมือโครงการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน ผ่านการดำเนินการแปรสภาพเครื่องใช้ไฟฟ้าใช้แล้ว เพื่อสร้างทรัพยากรใหม่ที่มีมูลค่าในรูปแบบ Closed-loopถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีการพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า อาทิ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า พัดลม โดยโฮมโปรจะเป็นผู้จัดหาและคัดแยกประเภทพลาสติกใช้แล้วจากโครงการ“แลกเก่าเพื่อโลกใหม่” ให้แก่SCGC เพื่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลผลิตเป็น Green Polymer คุณภาพสูง ไปผลิตเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยมีการร่วมมือกับผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำ เป็นสินค้ารักษ์โลกซึ่งจำหน่ายช่องทางหน้าร้านและออนไลน์ ตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไปด้านหรือกล่าวว่า เป็นมิติใหม่สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สามารถรีไซเคิลพลาสติกจากเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้แล้วเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่โดยนำความเชี่ยวชาญด้านGreen Polymer และ Green Solution มาผนึกกำลังร่วมกับโฮมโปรถือเป็นจุดเริ่มต้นของการรีไซเคิลในรูปแบบClosed-loop กับผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน ทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภคที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายประเทศไทยที่จะเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี 2050 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2065”“ด้วยระบบการรีไซเคิลดังกล่าว จะช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเปลี่ยนผ่านวัตถุดิบที่ไม่ทำให้เกิดของเสีย และช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งยังสามารถต่อยอดเปลี่ยนของเหลือใช้ให้กลายเป็นสินค้าใหม่ที่มีมูลค่า ที่สำคัญคือ โฮมโปรและเอสซีจีซี ได้ผสานความเชี่ยวชาญแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ตลอดจนกระบวนการที่สามารถนำมาพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์รักษ์โลก สะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรชั้นนำด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน”นายวีรพันธ์กล่าว