ธ.ก.ส. ติวเข้มการให้บริการการเงินชนบท 5 ประเทศในเอเชียแปซิฟิก

เป็นประธานในการเปิด(The 2nd Training on Rural and Agricultural Finance) เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ทางวิชาการ กระบวนการให้บริการสินเชื่อของธนาคารให้แก่สถาบันการเงินในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ได้แก่ ผู้แทนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรภูฏาน สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศและประเทศในหมู่เกาะโซโลมอนโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง ธ.ก.ส. องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations : FAO) และสมาคมสินเชื่อการเกษตรและชนบทแห่งภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (Asia-Pacific Rural and Agricultural Credit Association : APRACA) โดยมี Mr. Aziz R Arya ผู้แทนจาก FAO ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม โดยโครงการอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร