มิเนเร่ ชวนผู้บริโภคทิ้งขวดน้ำดื่ม PET ถูกวิธี เพิ่ม 100 จุดที่เซเว่นฯ ทั่วกรุงเทพฯ

น้ำแร่ธรรมชาติมิเนเร่ โดยหน่วยธุรกิจน้ำดื่มเนสท์เล่ ประเทศไทย ต่อยอดความสำเร็จของการเปิดตัวมิเนเร่ขวดรักษ์โลก rPET ที่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิลในปีที่ผ่านมา เดินหน้าเปิดตัวโครงการ “Crush On You..มา Crush บิดบอกรักษ์ให้โลกรู้” มุ่งสร้างการมีส่วนร่วมให้คนไทยหันมาจัดการพลาสติกครบวงจร ส่งเสริมพฤติกรรมบิดขวดน้ำดื่ม PET ก่อนทิ้งลงถังรีไซเคิลเพื่อลดขนาดขวดน้ำ เพิ่มพื้นที่การจัดเก็บได้มากขึ้น ให้สามารถนำกลับสู่กระบวนการรีไซเคิลมาผลิตเป็นขวด rPET อย่างไม่รู้จบ มุ่งสู่เป้าหมายด้านความยั่งยืนของเนสท์เล่ระดับโลกในการลดการใช้พลาสติกผลิตใหม่ลงหนึ่งในสามภายในปี 2025 และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2050เปิดเผยว่า “เนสท์เล่ยึดมั่นต่อเจตนารมณ์ในการเปิดพลังแห่งอาหาร เพื่อเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อทุกคนในวันนี้ และในอนาคต เรามุ่งมั่นในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพและมีรสชาติที่อร่อย รวมทั้งขับเคลื่อน "สิ่งดีๆ เพื่อผู้บริโภค และขับเคลื่อนสิ่งดีๆ เพื่อโลกของเรา ปี 2023 นับเป็นปีที่สำคัญของมิเนเร่ ในการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยการเปิดตัวมิเนเร่ rPET ขวดรักษ์โลกที่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล ซึ่งสะท้อนคำมั่นสัญญาของเนสท์เล่ระดับโลกในการลดการใช้พลาสติกผลิตใหม่หนึ่งในสามภายในปี 2025 และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero ภายในปี 2050 และเรารู้ดีว่า บรรจุภัณฑ์รักษ์โลกเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ เราจึงมุ่งส่งเสริมให้เกิดการลงมือทำเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้กับโลก ในปีนี้ เราจึงก้าวไปอีกขั้นด้วยการสนับสนุนให้ผู้บริโภคได้มีส่วนร่วมในการจัดการพลาสติกครบวงจร ด้วยการเปิดตัวโครงการ “Crush On You.. มา Crush บิดบอกรักษ์ให้โลกรู้” เชิญชวนทุกคนมาร่วม “บอกรักคนที่คุณรัก” กับมิเนเร่ และบอกรักษ์โลก ด้วยพฤติกรรมง่าย ๆ ในการบิดขวดน้ำดื่มก่อนทิ้ง”เปิดเผยว่า “น้ำแร่มิเนเร่ยังคงเป็นแบรนด์น้ำดื่มเพียงแบรนด์เดียวในประเทศไทยที่ใช้ขวดรักษ์โลก rPET ซึ่งสะอาด ปลอดภัย และคงความแข็งแรงของขวด แม้เราเพิ่งวางจำหน่ายในตลาดไม่ถึงปี แต่ก็สร้างการรับรู้ในกลุ่มผู้บริโภคและเกิดทัศนคติที่ดีต่อการใช้ขวดรักษ์โลก rPET เพราะทุกๆ ครั้งที่ผู้บริโภคเลือกดื่มน้ำมิเนเร่ สามารถช่วยลดการใช้พลาสติกใหม่ลงได้กว่า 50%”๐ สร้างมิติใหม่ของแคมเปญเพื่อความยั่งยืนในเทศกาลแห่งความรักกับปรากฏการณ์ Crush On Youปัจจุบัน อัตราการเก็บขวดพลาสติก PET เพื่อรีไซเคิลในประเทศไทยมีมากกว่า 80% แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีการทิ้งขวดไม่ถูกวิธี น้ำแร่มิเนเร่จึงมองเห็นโอกาสในการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้บริโภคในการส่งเสริมพฤติกรรมการบิดขวดน้ำดื่ม PET ก่อนทิ้งลงถังขยะรีไซเคิล เพื่อเพิ่มพื้นที่จัดเก็บและจำนวนขวดเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลให้มากขึ้น ผ่านแคมเปญ “Crush On You..มา Crush บิดบอกรักษ์ให้โลกรู้”นางสาวนาริฐา กล่าวเสริมว่า “การบิดขวดน้ำดื่มง่ายๆ จากผู้บริโภค สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้ โดยการบิดขวดน้ำดื่มก่อนทิ้งในถังรีไซเคิลจะช่วยเพิ่มพื้นที่เก็บมากขึ้น 5 เท่า เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะและการขนส่ง เพื่อนำไปรีไซเคิลผลิตเป็นขวดใหม่ คืนชีวิตให้ขวดพลาสติกได้ไม่รู้จบ โดยในปี 2024 นี้ เรามีแผนที่จะลดการใช้พลาสติกผลิตใหม่ ด้วยการใช้พลาสติกรีไซเคิลกว่า 6,000 ตัน หรือเทียบเท่าน้ำหนักวาฬ 35,000 ตัว และสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 4,800 ตัน (CO2e) เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 800,000 ต้น ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน แต่ยังเป็นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกอีกด้วย”แคมเปญนี้ มิเนเร่ได้เปิดตัวกิจกรรม AR Filter ชวนผู้บริโภคมาสนุกกับการบอกรักให้กันง่าย ๆ แค่บิดขวด และยังสามารถส่งรักผ่านจอบิลบอร์ดได้ครั้งแรกในไทยกว่า 230 จอทั่วกรุงเทพฯ พร้อมทั้งออกขวดมิเนเร่รุ่นลิมิเต็ดเอดิชั่นใหม่ที่มีคำบอกรักเก๋ๆ แบบไม่ซ้ำใคร ให้ผู้บริโภคได้ส่งรักให้กันและส่งรักษ์ให้โลกอีกด้วยพร้อมกันนี้ มิเนเร่ยังได้สานต่อความร่วมมือโคงการปีที่ 2 กับเซเว่น อีเลฟเว่น และ GC YOUเทิร์น แพลตฟอร์มบริหารจัดการพลาสติกใช้แล้ว ต่อยอดการนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาปรับใช้และขยายผลสู่ภาคสังคม เพิ่มความสะดวกด้วยการเพิ่มจุดทิ้งพลาสติกเป็น 100 จุดที่เซเว่น อีเลฟเว่น ทั่วกรุงเทพฯ ตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นปี 2567 เพื่อรวบรวมพลาสติกใช้แล้วกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล หมุนเวียนทรัพยากรคืนชีวิตให้กลับมาเป็นขวดน้ำใหม่ และพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคเป็นส่วนหนึ่งที่บอกรักษ์โลกร่วมสร้างคุณค่าให้ขยะพลาสติกกลับมาสร้างประโยชน์โดยในวันนี้ มิเนเร่ได้ชวนคนไทยร่วมสร้างปรากฏการณ์กับเสียงบอกรักษ์แบบใหม่ ครั้งยิ่งใหญ่ใจกลางสยาม รณรงค์ให้คนไทยบิดขวดน้ำดื่มก่อนทิ้งแล้วนำไปรีไซเคิล มุ่งสู่เป้าหมายการบิดก่อนทิ้งครบ 1 ล้านขวดทั่วไทยในปีนี้ ทั้งนี้ ในงานยังมีมุมถ่ายรูปสุดชิก และเวิร์กชอปกับ Plastic Funtastic จาก GC เปลี่ยนฝาขวดเป็นพวงกุญแจรักษ์โลกและทำกำไล DIY จากวัสดุประรีไซเคิล โดยมีญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์ แบรนด์พรีเซนเตอร์น้ำแร่มิเนเร่ นำทีม ซี-พฤกษ์ พานิช นุนิว-ชวรินทร์ เพริศพิริยะวงศ์ อาย-กมลเนตร เรืองศรี ฟรัง-นรีกุล เกตุประภากร มาร่วมสร้างแรงบันดาลใจด้วยการบิดขวดน้ำดื่มพร้อมกันในครั้งนี้ทั้งนี้ มิเนเร่เป็นรายแรกในตลาดน้ำดื่มไทยที่ใช้ขวดรักษ์โลก rPET ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ความปลอดภัย และความสะอาดจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประเทศไทยและตัวเม็ดพลาสติกได้รับการรับรองจาก อย. สหรัฐฯ