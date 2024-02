RÊVERSHARGER เน้น “ครบ-สะดวก-สบาย” ตั้งเป้าปี'67 ติดตั้ง EV Charger บ้าน ครบ 1 แสนหลัง

เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน กล่าวว่า สถานการณ์ตลาดรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ในประเทศไทย ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ยอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (BEV) ณ สิ้นปี 2566 สะสมอยู่ที่ 89,000 คัน และมีแนวโน้มจะเพิ่มเป็นมากกว่า 200,000 คัน ณ สิ้นปี 2567 ส่งผลให้มีความต้องการจำนวนเครื่องชาร์จ (EV Charger) ที่บ้านเพิ่มขึ้น ขณะที่จุดชาร์จ EV สาธารณะ (Public Charge) กลายเป็นอีกความท้าทายของอุตสาหกรรม EV เนื่องจากความต้องการพุ่งขึ้นสูงถึงประมาณ 15,000 หัวชาร์จ แต่ปัจจุบันในไทยมีจุดชาร์จสาธารณะรวมกัน 9,693 หัวชาร์จเท่านั้น ซึ่งน้อยกว่าความต้องการจริงราว 35% ขณะเดียวกัน ผู้ขับขี่ EV ยังเผชิญความท้าทายอีกหลายอย่างในการชาร์จ อาทิ ยังต้องใช้เวลาชาร์จค่อนข้างนาน มีความยุ่งยากในการเข้าใช้บริการสถานีชาร์จบริษัทในฐานะผู้นำอันดับ 1 ที่ให้บริการด้านการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจร จึงได้ศึกษาถึงข้อมูลเชิงลึก (Insight) ที่เกี่ยวข้องกับความต้องการในการชาร์จรถ EV พร้อมทั้งศึกษาแนวโน้มนวัตกรรมการบริการระดับโลก เพื่อนำมายกระดับประสบการณ์การชาร์จ EV ให้แก่ผู้ใช้งานในไทยทุกรายในปี 2567 นี้ ภายใต้แนวคิด “RÊVERSHARGER ครบ-สะดวก-สบาย”สำหรับหัวใจหลักของแนวคิดดังกล่าว ได้แก่มีบริการที่ครอบคลุมความต้องการของลูกค้ารายย่อยและองค์กรธุรกิจ ตั้งแต่การขายและติดตั้ง EV Charger คุณภาพสูงให้แก่เจ้าของบ้านและผู้พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย การติดตั้งและให้บริการสถานีชาร์จสาธารณะ และบริการเปลี่ยนผ่านระบบรถขององค์กร จากรถเครื่องยนต์สันดาปสู่การใช้รถ EV โดยที่ผ่านมา บริษัทได้ผนึกกำลังกับพันธมิตรหลายรายเพื่อขยายการบริการให้ผู้บริโภคอย่างทั่วถึง อาทิ การติดตั้ง EV Charger ให้แก่บ้านในโครงการใหม่ของแสนสิริ, เอสซี แอสเสท ตลอดจนบ้านของผู้ซื้อรถยนต์ BYD จากเรเว่ ออโตโมทีฟ การติดตั้งสถานีสาธารณะในห้างสรรพสินค้า และแหล่งไลฟ์สไตล์ที่สำคัญคำนึงถึงความสะดวกในการชาร์จรถ EV สำหรับผู้เดินทางระหว่างจังหวัด จับมือสถานีบริการพลังงานของบางจาก และโชว์รูม BYD ทุกแห่ง ติดตั้งสถานีชาร์จสาธารณะในสถานีพลังงานและโชว์รูมและให้ครอบคลุมการเดินทางไปสู่ทุกภูมิภาค ทั้งภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก รวม 68 จังหวัด 582 สถานี 2,012 หัวชาร์จภายในปีนี้ เพื่อให้ผู้ขับขี่ EV มีจุดชาร์จทุกระยะ 160 กม. โดยมีสถานีชาร์จความเร็วสูง DC Charger ความเร็วสูงสุด 360kW ให้บริการ สามารถชาร์จเพียง 10 นาที เดินทางได้สูงสุด 100 กม. อำนวยความสะดวกและสร้างความอุ่นใจในการเดินทางออกแบบบริการก่อนการชาร์จ ระหว่างการชาร์จ และหลังการชาร์จ ด้วยการนำเทคโนโลยีที่มีการใช้งานในระดับโลก มาต่อยอดกับบริการของ RÊVERSHARGER เพื่อให้ผู้บริโภคสบาย ใช้ง่ายในทุกขั้นตอน อาทิ Trip Planning ใช้แผนที่จาก Google Maps เชื่อมโยงเข้าสู่แอป RÊVERSHARGER เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาเส้นทางจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดหมายปลายทาง พร้อมทั้งแนะนำสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ที่อยู่บนเส้นทางหรือบริเวณใกล้เคียงการเดินทางไปยังจุดหมาย อำนวยความสะดวกให้หาจุดชาร์จได้ง่ายและเดินทางได้อย่างมั่นใจ, Plug & Charge สร้างประสบการณ์ใหม่ให้ลูกค้า ด้วยวิธีชาร์จที่ง่ายดายยิ่งขึ้น เพียงลงทะเบียนเข้าใช้งานครั้งแรกครั้งเดียวที่สถานีชาร์จ เพื่อบันทึกข้อมูลแบรนด์และรุ่นของรถ รวมถึงช่องทางชำระเงินในฐานข้อมูล ให้ผู้ใช้งานสามารถนำหัวชาร์จเสียบเข้ากับรถ EV เพื่อเติมพลังงานได้ทุกแบรนด์รถเป็นครั้งแรกในไทย และชำระค่าบริการได้อัตโนมัติเมื่อชาร์จเสร็จในครั้งต่อไปได้ทุกสถานีในเครือข่าย, Wallet and Privilege ชำระเงินได้ง่าย ด้วยช่องทางการชำระเงินผ่านทั้งบัตรเครดิต บัตรเดบิต รวมถึงมีสิทธิพิเศษจากพันธมิตร อาทิ Shell Go+, The 1, KTC, Krungsri Auto สำหรับแลกคะแนนในการชำระเงินค่าบริการชาร์จรถ EV โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ https://sharge.page.link/ib87นายพีระภัทร กล่าวอีกว่า ภายในปี 2567 บริษัทมีเป้าหมายสำหรับแผน “RÊVERSHARGER ครบ-สะดวก-สบาย” ได้แก่ การติดตั้ง EV Charger ตามบ้านสะสมครบ 100,000 หลัง การกระจายติดตั้ง EV Charger ตามสถานีสาธารณะ 2,012 หัวชาร์จ ทั่วประเทศ การเพิ่มความสะดวกในการบริการสถานีทุก 160 กิโลเมตร ชาร์จไว 10 นาที วิ่งต่อได้ 100 กิโลเมตร การสร้างประสบการณ์สบายแบบไร้รอยต่อให้แก่ผู้ใช้งานที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 200,000 คนในสิ้นปีนี้“ตลาดรถ EV กำลังโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีความต้องการใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง ผู้ขับขี่ EV ต้องการผู้ที่เข้าใจ Pain Point เข้าใจ Customer Journey ของผู้ขับขี่ และเข้าใจภาพรวมของโครงสร้างพื้นฐาน มาช่วยสร้างสรรค์ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น เราเชื่อว่าด้วยประสบการณ์ที่ครบวงจรของเรา ด้วย Insight ที่เรามี และด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับมาตรฐานระดับโลกเป็นเจ้าแรกในไทย จะช่วยให้เรายกระดับประสบการณ์การชาร์จ EV ที่ครบ สะดวก สบาย ได้ตามเป้าหมาย” นายพีระภัทร กล่าว