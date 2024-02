"วีริศ" ปลื้ม 16 โรงงาน ภายใต้กนอ. คว้ารางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2566

เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2566 (The Prime Minister’s Industry Award 2023) ขึ้น โดยปีนี้เป็นปีที่ 31 เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทุกระดับที่มีความเป็นเลิศในแต่ละด้านตามประเภทรางวัลที่กำหนดในการส่งเสริมและสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมของประเทศให้มีศักยภาพในทุกด้าน มีผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ภายใต้การกำกับดูแลของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้รับรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2566 รวม 16 โรงงานซึ่งตั้งอยู่ใน 10 นิคมอุตสาหกรรม และ 1 ท่าเรืออุตสาหกรรม ประกอบด้วย• รางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม ได้แก่ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมบางปู• รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการเพิ่มผลผลิต ได้แก่ บริษัท ไดกิ้น คอมเพรสเซอร์ อินดัสทรีส์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) , บริษัท ดาน่า สไปเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง และ บริษัท อนาล็อก ดีไวเซส (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ชลบุรี)• ประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (โรงงานเกตเวย์) นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้• ประเภทการบริหารความปลอดภัย ได้แก่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 8 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และบริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ชลบุรี)• ประเภทการจัดการพลังงาน ได้แก่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (สาขาที่ 11 โรงงานแอลดีพีอี) นิคมอุตสาหกรรมผาแดง• ประเภทการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ได้แก่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (โรงงานเกตเวย์)นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ และบริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่น จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด• ประเภทอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ได้แก่ บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ (ชลบุรี)• ประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ บริษัท ดานิลี่ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง), บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ชลบุรี) นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง, บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า ,และบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด• ประเภทเศรษฐกิจหมุนเวียน ได้แก่ บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง“ขอแสดงความยินดีกับทั้ง 16 โรงงาน ที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2566 (The Prime Minister’s Industry Award 2023) ซึ่ง กนอ. ให้ความสำคัญต่อการยกระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับผู้ประกอบการควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย เพื่อให้เกิดความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สามารถก้าวสู่มาตรฐานสากลในเวทีโลก รวมทั้งขอชื่นชมทุกท่านที่มุ่งมั่น ร่วมมือร่วมใจในการประกอบกิจการขณะเดียวกันถือเป็นการตอกย้ำความเป็นองค์กรที่ทันสมัย มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ ภายใต้คอนเซ็ปต์ นิคมอุตสาหกรรมเคียงข้างชุมชนอย่างยั่งยืน” นายวีริศ กล่าวสำหรับพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2566 (The Prime Minister’s Industry Award 2023) มีการมอบรางวัลเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ได้รับเกียรติจาก นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้มอบรางวัล โดยในปีนี้มีสถานประกอบการสมัครเข้ารับการคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้น 273 ราย ซึ่งได้รับการพิจารณาคัดเลือกด้วยหลักเกณฑ์อย่างเข้มงวด