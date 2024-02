8 วิธีชวนปรับเปลี่ยนฉลองตรุษจีน “ช่วยประหยัด-ไม่ขัดประเพณี”

ชวนไปดูข้อแนะนำ citysprouts ซึ่งเป็นกิจการเพื่อสังคมที่มีแนวคิดทางสังคมเพื่อสร้างชุมชนโดยการให้ข้อมูลความรู้ และสนับสนุนการดำเนินการในประเด็นทางสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สามารถปรับประเพณีวันตรุษจีนให้ก้าวไปสู่การเฉลิมฉลองที่ยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การเตรียมการไปจนถึงการสิ้นเปลืองหลังการเฉลิมฉลองการตกแต่งแบบดั้งเดิมจะประดับบ้านของเราในช่วงปีใหม่ทางจันทรคติ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองและปัดเป่าวิญญาณชั่วร้าย แม้ว่าพวกเราหลายคนเลือกที่จะซื้อของตกแต่งใหม่ทุกปี แต่การซื้อของตกแต่งที่ทำจากกระดาษและพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดขยะจำนวนมากการอัพไซเคิลอังเปา (อั่งเปา) ของปีที่แล้วมาทำโคม DIY ปลา และของตกแต่งง่ายๆ ก็เป็นอีกวิธีที่ดีในการลดการสูญเสียโดยการใช้วัสดุที่เรามีอยู่แล้วหรือจะทิ้งไปก็ได้กำลังมองหาที่จะเพิ่มสีเขียวในบ้านของคุณในปีนี้หรือไม่? มาซื้อพืชพื้นเมืองหรือทำโคเคดามะรูปสับปะรดของคุณเองที่ตลาดนัดเกษตรกรเดือนกุมภาพันธ์!หากไม่มีทางเลือกในการตกแต่งแบบ DIY ก็ยังมีวิธีลดขยะเมื่อซื้อสินค้า การหลีกเลี่ยงการตกแต่งตามราศีและเลือกลวดลายมงคลอื่นๆ เช่น ปลาหรือดอกโบตั๋น ทำให้เราสามารถนำของตกแต่งมาใช้ซ้ำได้ทุกปีการซื้อเสื้อผ้าใหม่เป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นปีใหม่ และการเข้าสู่เทศกาลมักจะหมายถึงการซื้อเสื้อผ้าใหม่สำหรับการเยี่ยมชมปีใหม่ทางจันทรคติ แม้ว่าประเพณีนี้จะมาจากช่วงเวลาที่ซื้อหรือผลิตเสื้อผ้าใหม่เพียงปีละครั้ง แต่ยุคปัจจุบันของเรากลับแตกต่างออกไป การมีเสื้อผ้าใหม่ให้ซื้อตลอดทั้งปีและขยะสิ่งทอที่เพิ่มขึ้นจากอุตสาหกรรมแฟชั่นอาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ให้พิจารณาประเพณีนี้อีกครั้งการบริโภคอย่างมีสติในช่วงเทศกาลตรุษจีนไม่ได้หมายความว่าเราต้องฝ่าฝืนประเพณี การเลือกซื้อเสื้อผ้าที่ใส่ไปทำงานหรือโอกาสต่างๆ ได้ตลอดทั้งปีอาจเป็นวิธีหนึ่งในการหลีกเลี่ยงแฟชั่นแบบใช้ครั้งเดียว การซื้อเสื้อผ้าใหม่ในช่วงฤดูกาลนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งในการบริโภคอย่างยั่งยืนโดยยังคงรักษาประเพณีเอาไว้มิฉะนั้น การคิดใหม่ว่า "ใหม่" มีความหมายต่อเราอย่างไรอาจเป็นวิธีหนึ่งในการทบทวนประเพณีนี้ใหม่ แทนที่จะซื้อเสื้อผ้าที่เพิ่งสต๊อกใหม่ เราสามารถหาซื้อได้จากร้านขายของมือสองหรือร้านแลกเปลี่ยนแฟชั่น เช่น ที่ Cloop หรือ The Fashion Pulpit เป็นเจ้าภาพ ด้วยวิธีนี้ เรายังคงได้เสื้อผ้าใหม่สำหรับเราพร้อมทั้งลดขยะจากการขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่องกระบวนการทำความสะอาดฤดูใบไม้ผลิของชาวจีนก่อนวันตรุษจีนเป็นสัญลักษณ์ของการละทิ้งสิ่งเก่าและสร้างพื้นที่สำหรับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้สามารถก่อให้เกิดของเสียจำนวนมหาศาลเมื่อเราทิ้งสิ่งของเก่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสิ่งของเหล่านั้นยังอยู่ในสภาพใช้งานได้แทนที่จะทิ้งสิ่งของเก่าๆ ของเราลงถังขยะ เราสามารถส่งต่อให้คนที่อาจต้องการมันได้ แอป Freecycling Olio เป็นแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมในการแจกของเก่าให้กับเพื่อนบ้านที่อาจจำเป็นต้องใช้ ป้องกันไม่ให้ถูกฝังกลบ และป้องกันการซื้อใหม่โดยไม่จำเป็นมิฉะนั้น การทำให้แน่ใจว่าขยะของเราได้รับการรีไซเคิลอย่างเหมาะสมสามารถช่วยปิดวงจรการผลิตและป้องกันของเสียได้ การคัดแยกขยะตามวัสดุและการดูแลให้ใส่ถังรีไซเคิลที่ถูกต้องจะทำให้วัสดุเหลือทิ้งของเราอยู่ในวงจรการผลิต แทนที่จะกลายเป็นขยะ การบริจาคเสื้อผ้าเก่าให้กับ Cloop Bin ที่ใกล้ที่สุดยังช่วยลดขยะและป้องกันขยะไม่ให้ฝังกลบอีกด้วยแทนที่จะทิ้งของเก่าที่สึกหรอไปนิดหน่อย เราก็สามารถเลือกซ่อมแซมและมอบชีวิตใหม่ให้พวกเขาได้เช่นกัน สินค้าที่มีความเสียหายเล็กน้อยสามารถซ่อมแซมได้ง่ายแทนที่จะทิ้งไปหากคุณไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นอย่างไร เชิญเข้าร่วมเซสชั่น Repair Kopitiam ที่กำลังจะมีขึ้นซึ่งจัดขึ้นที่สถานที่ของ Henderson เพื่อให้สินค้าของคุณมีชีวิตใหม่ไปพร้อมๆ กับการเรียนรู้จากชุมชนช่างซ่อมการให้และรับหงเปาถือเป็นกิจกรรมหลักของวันตรุษจีน และเป็นสิ่งที่หลายคนตั้งตารอในช่วงเทศกาล อย่างไรก็ตาม การพิมพ์ธนบัตรใหม่และซองอั่งเปาใหม่ทุกปีต้องใช้ทรัพยากรกระดาษ พลาสติก และหมึกจำนวนมากซองอั่งเปาอิเล็กทรอนิกส์ผุดขึ้นในช่วงที่มีการระบาดใหญ่เพื่อรักษาประเพณีให้คงอยู่ท่ามกลางยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป และตอนนี้ยังสามารถใช้เพื่อต่อสู้กับขยะจากซองอั่งเปาและโน้ตสดได้เมื่อซื้อซองอั่งเปา การเลือกซองอั่งเปาที่เหนือกาลเวลาโดยไม่มีสัตว์ประจำราศีจะทำให้เราสามารถเก็บซองอั่งเปาเพิ่มได้อีกปีหนึ่ง การออกแบบการจัดซื้อที่ปิดผนึกโดยใช้ช่องแทนการใช้กาวยังช่วยให้นำกลับมาใช้ใหม่ได้ง่ายขึ้นในฤดูกาลหน้าหรือสำหรับกิจกรรมต่างๆ เช่น งานแต่งงานและวันเกิดปีใหม่ทางจันทรคติเป็นช่วงเวลาแห่งความอุดมสมบูรณ์ ขอให้ปีข้างหน้ามีความเจริญรุ่งเรือง การมีอาหารมากเกินไปในช่วงเวลาเหล่านี้ถือเป็นการขอพรให้โชคดีในปีหน้า อย่างไรก็ตาม ประเพณีนี้สามารถก่อให้เกิดขยะอาหารในปริมาณมากได้การออมอาหารที่เหลือจากมื้ออาหารของเราเป็นวิธีง่ายๆ ในการต่อสู้กับการสูญเสียอาหารในช่วงเทศกาลนี้ การรับประทานอาหารที่เหลือจากงานคืนสู่เหย้าในวันแรกของปีใหม่ทางจันทรคติก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่บ่งบอกถึงความมีเหลือเฟือและความเจริญรุ่งเรืองที่จะถูกนำเข้าสู่ปีใหม่ การเก็บกระดูกจากอาหารจานเนื้อมาทำเป็นสต๊อกในภายหลังยังช่วยให้เราได้ใช้อาหารที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วยการใช้พืชเป็นหลักเป็นอีกวิธีหนึ่งในการรับประทานอาหารอย่างยั่งยืนมากขึ้นในช่วงปีใหม่ทางจันทรคติ เนื่องจากมีประชากรมังสวิรัติจำนวนมากในชุมชนชาวจีน สูตรอาหารมังสวิรัติ เช่น ชัปเช่ จึงหาได้ไม่ยาก การเลือกรับประทานอาหารมังสวิรัติในระหว่างการเฉลิมฉลองของบริษัทหรือครอบครัวเป็นอีกวิธีหนึ่งในการลองรับประทานอาหารที่เน้นพืชเป็นหลักในช่วงเทศกาลนี้ของขบเคี้ยวเป็นส่วนสำคัญของการมาเยือนปีใหม่ทางจันทรคติ ทั้งเพื่อมอบให้แก่ผู้มาเยือนหรือเป็นของขวัญสำหรับครอบครัว เพื่อน และคนที่คุณรัก การเฉลิมฉลองปีใหม่ทางจันทรคติจะไม่สมบูรณ์หากไม่มีภาชนะที่มีฝาปิดสีแดงซึ่งเต็มไปด้วยสารพัดการนำภาชนะมาเองจากการเฉลิมฉลองปีใหม่ทางจันทรคติครั้งก่อนเมื่อซื้อขนมจากร้านค้าใกล้บ้านสามารถช่วยลดขยะพลาสติกได้การซื้อขนมเป็นโอกาสที่ดีในการสนับสนุนธุรกิจในท้องถิ่นที่ยั่งยืน ของขบเคี้ยว เช่น กราโนล่าธัญพืชของ The Moonbeam Co ทำให้กลายเป็นของว่างที่ไม่เหมือนใครสำหรับผู้มาเยือน Mr Bucket ร้านขายช็อกโกแลตจากสิงคโปร์จำหน่ายชุดของขวัญตรุษจีนรุ่นลิมิเต็ดเอดิชั่น ซึ่งประกอบด้วยช็อกโกแลตสูตรพิเศษที่ทำจากเมล็ดโกโก้ที่ปลูกอย่างยั่งยืนทั่วเอเชียการเยี่ยมเยียน การเฉลิมฉลอง และของขวัญมักจะทำให้เราเสียเปล่าเมื่อสิ้นสุดช่วงเทศกาลแทนที่จะทิ้งบรรจุภัณฑ์ ซองแดง และกล่องของขวัญลงถังขยะ การหาวิธีนำกลับมาใช้ใหม่จะช่วยประหยัดทรัพยากรในอนาคต กล่องของขวัญที่ตกแต่งอย่างประณีตสามารถนำกลับมาใช้ใหม่เป็นกล่องเก็บของตกแต่ง หรือแม้แต่มอบเป็นของขวัญในอนาคตก็ได้ ภาชนะใส่ขนมและกระป๋องก็เหมาะสำหรับเก็บใบชา ผงกาแฟ เครื่องเทศ และอุปกรณ์อื่นๆความคิดริเริ่มสำหรับการใช้ซ้ำและการรีไซเคิลก็ได้เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ธนาคารส่วนใหญ่เก็บอั่งเปาเพื่อรีไซเคิลในช่วงหลังเทศกาล (และร้าน POSB และ DBS ก็รับตลอดทั้งปี) Recyclopedia ให้ความสำคัญกับความคิดริเริ่มในการรีไซเคิลอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการบริจาคหลังเทศกาล เช่น ภาชนะบรรจุขนมสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและคนทำขนมปังที่บ้าน!เรามีโครงการริเริ่มรีไซเคิลในชุมชนที่กำลังจะมีขึ้นในเดือนหน้า ดังนั้นโปรดติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมในช่อง Instagram และ Telegram ของเราที่มา https://citysprouts.com.sg/blogs/news/celebrating-a-sustainable-lunar-new-year-8-tips-for-eco-friendly-festivities