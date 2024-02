ปูนอินทรี ชู "วัตกรรมปูนซีเมนต์รักษ์โลก-พลังงานสะอาด" ในงาน SITE 2024

เปิดเผยถึงนวัตกรรมพลังงานทางเลือกเพื่อความยั่งยืนในกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ผ่านการบรรยายแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในหัวข้อ ‘Green Cement for Greener Future’ ในงานมหกรรมนวัตกรรมใหญ่ที่สุดของภาคใต้ ‘SITE 2024’ ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Advancing the Southern Frontier : Unleashing Innovation for Sustainable Growth” เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา“กว่า 55 ปีที่กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ได้ผลิตและจัดจำหน่ายปูนซีเมนต์ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆและบริการในกลุ่มบริษัทฯ โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของอุตสาหกรรมโดยมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจตามจรรยาบรรณธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งดูแลชุมชนและสังคมรอบข้าง (ESG) ตามค่านิยมองค์กร 'ห่วงใย ใส่ใจ อนาคต' (Caring About Our Future) โดยปฏิบัติตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาลที่ดีและรับผิดชอบ ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม”นายมนตรี กล่าวว่า ปูนซีเมนต์นครหลวงตั้งเป้าหมายลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์อย่างต่อเนื่องในทุกกิจกรรมของบริษัทฯ เพื่อสร้างความยั่งยืนในการอยู่ร่วมกันกับชุมชน สังคม และกับทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี พ.ศ. 2573 (INSEE Sustainability Ambition 2030)ในทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นเพื่อการบรรลุเป้าหมายลดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ของกลุ่มบริษัทให้ได้ต่ำกว่า 470 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ต่อตัน ดำเนินการอย่างรอบด้าน ทั้งการเพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Green product) เข้าไปในพอร์ตโฟลิโอ ซึ่งปูนซีเมนต์นครหลวงเป็นผู้ผลิตปูนซีเมนต์รายแรกในประเทศไทยที่ขับเคลื่อนตลาดเปลี่ยนจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 เป็นปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกในรูปแบบถุง 100% ตั้งแต่ปี 2561 ภายใต้แบรนด์ “อินทรีเพชรพลัส” และ “ปูนซีเมนต์อินทรีเพชร Easy Flow”อีกทั้งได้รับการเผยแพร่ฉลากสิ่งแวดล้อม EPD (Environment Product Declaration) ฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่ 3 (ISO14025) ที่สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศ และส่งผลดีต่อสภาพอากาศที่ดีในระยะยาว รวมทั้งการเพิ่มจำนวนต้นไม้เพื่อทดแทนการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ด้านกล่าวว่า “อินทรี อีโคไซเคิล มุ่งมั่นในการขับเคลื่อนการใช้พลังงานทดแทน ซึ่งเป้าหมายนี้อยู่ภายใต้ pillar เศรษฐกิจหมุนเวียนของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ที่ต้องการผลักดัน Circular Economy ผ่านกระบวนการจัดการของเสียทั้งจากภาคอุตสาหกรรม และขยะมูลฝอยชุมชนมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel : RDF) เพื่อนำพลังงานความร้อนและวัตถุดิบบางส่วนกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยการจัดการของเสียอย่างถูกต้อง และเป็นการทดแทนการใช้ถ่านหิน ซึ่งช่วยให้เกิดมูลค่าเพิ่มในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างแท้จริง โดยให้การสนับสนุนลูกค้าและพันธมิตร ในการบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน“บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับภาคธุรกิจด้านพลังงานรายใหญ่อีกหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็นการร่วมพัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับบี.กริม เพาเวอร์ ในการจัดหาพลังงานทดแทนสำหรับการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะตอกย้ำการดำเนินธุรกิจด้วยความยั่งยืน พร้อมขับเคลื่อนประเทศด้วยพลังงานสะอาด นอกจากนั้นยังได้ทำการศึกษาการใช้พลังงานชีวมวล ร่วมกับบริษัท CO2 Innovation อีกด้วย” นางสาวสุจินตนา กล่าวทั้งนี้ กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงฯ ได้ร่วมออกบูธนิทรรศการภายใต้คอนเซ็ปต์ “นวัตกรรมปูนซีเมนต์รักษ์โลก”โดยนำเสนอนวัตกรรมด้านพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาดในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ลดคาร์บอน หรือ ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ด้วยการบดหินปูนแบบแยกส่วนที่ทำให้สามารถลดปริมาณคาร์บอนตลอดขั้นตอนการผลิตซึ่งเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดภาวะโลกร้อน โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวพิมพ์ภัทนา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานเปิดงานฯ อีกทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิคม สุวรรณวร คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมเยี่ยมชมบูธภายในงานจากความมุ่งมั่นตั้งใจของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ในการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานทดแทน และพลังงานสะอาด รวมถึงการพัฒนาปูนไฮดรอลิก และสร้างการมีส่วนร่วมกับพันธมิตร ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อเดินหน้าไปสู่เป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในปี 2573