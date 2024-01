หนาวสุดขั้วในสหรัฐฯ ไม่จบง่าย! เตือนเสี่ยงภัยเกิดน้ำท่วมต่อ พื้นที่มิดเวสต์และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Clip Cr. CBS Evening News ตามรายงานของ CBS News ระบุจากการคาดการณ์ของ The Weather Channel เตือนว่ามีผู้เสียชีวิตจากสภาพอากาศที่ได้รับการยืนยันแล้ว 83 ราย ซึ่งเชื่อมโยงกับสภาพอากาศฤดูหนาวในสัปดาห์ที่ผ่านมา ตามรายงานของ CBS News แม้ว่าความหนาวเย็นที่เป็นอันตรายจะยังคงส่งผลกระทบต่อประเทศก็ตามกระทรวงสาธารณสุขของรัฐเทนเนสซียืนยันผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศแล้ว 19 ราย และเจ้าหน้าที่รัฐโอเรกอนยืนยันแล้ว 16 ราย รวมถึงผู้ใหญ่ 3 รายที่เสียชีวิตเมื่อต้นไม้ล้มทับรถของพวกเขา ทารกในรถรอดชีวิตมาได้ CBS News รายงานก่อนหน้านี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมในรัฐอิลลินอยส์ เพนซิลเวเนีย มิสซิสซิปปี้ วอชิงตัน เคนตักกี้ วิสคอนซิน นิวยอร์ก นิวเจอร์ซีย์ และอื่นๆผู้เสียชีวิตบางส่วนยังอยู่ในระหว่างการสอบสวนเพื่อยืนยันว่าเกี่ยวข้องกับสภาพอากาศ ซึ่งรวมถึงผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถชนห้าทางในรัฐเคนตักกี้ และผู้เสียชีวิต 4 รายในรัฐอิลลินอยส์ ในจำนวนนี้ 2 รายเกิดจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ บางรัฐเตือนผู้ขับขี่ให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษบนถนนในช่วงแช่แข็ง เจ้าหน้าที่ของรัฐมิสซิสซิปปี้บอกกับชาวบ้านว่า "ระวังน้ำแข็งสีดำบนถนน และขับรถเฉพาะเมื่อจำเป็นเท่านั้น"สภาพอากาศที่เป็นอันตรายยังคงดำเนินต่อไปทั่วสหรัฐอเมริกาในสุดสัปดาห์นี้ ผู้คนหลายสิบล้านคนต้องเผชิญกับความหนาวเย็นอย่างขมขื่น อุณหภูมิต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในวันเสาร์ และครึ่งทางตะวันออกของประเทศมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับสภาพอากาศที่หนาวเย็นที่สุดในฤดูกาลนี้ โดยมีลมหนาวที่เป็นอันตรายและคำเตือนความเย็นจัดอย่างรุนแรงที่ขยายไปถึงฟลอริดาตอนเหนือเพื่อความปลอดภัยในช่วงอากาศหนาวเย็น ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้สวมเสื้อผ้าหลายชั้นหากคุณต้องออกไปข้างนอก โดยใช้ความระมัดระวังขณะใช้งานอุปกรณ์ เช่น เครื่องทำความร้อนในอวกาศ และคอยสังเกตอาการที่ร้ายแรง เช่น อุณหภูมิร่างกายต่ำบนชายฝั่งตะวันตก รัฐออริกอน ยังคงอยู่ภายใต้ภาวะฉุกเฉินหลังจากพายุน้ำแข็งที่พัดกระหน่ำในภูมิภาคนี้ ส่งผลให้ลูกค้ากว่า 45,000 รายไม่มีไฟฟ้าใช้ มีรายงานเหตุไฟฟ้าดับอื่นๆ ในรัฐเพนซิลวาเนีย แคลิฟอร์เนีย นิวเม็กซิโก และอินเดียนาClip Cr. CBS Evening News มอลลี แมคคอลลัม นักอุตุนิยมวิทยาของ The Weather Channel กล่าวเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาภายในกลางสัปดาห์ แนวโน้มภาวะโลกร้อนคาดว่าจะละลาย จากการคาดการณ์ของ The Weather Channel อากาศอุ่นและฝนอาจรวมกันทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมในพื้นที่มิดเวสต์และภาคตะวันออกเฉียงเหนืออ้างอิง https://www.cbsnews.com/news/freezing-weather-united-states-deaths-cold-continues/