UN FAO มอบประกาศนียบัตร "ขยายระยะเวลาการเป็นศูนย์อ้างอิงด้านเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะ" อีก 4 ปี ให้คณะสัตวแพทย์ จุฬาฯ

องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (UN FAO) มอบประกาศนียบัตร ขยายระยะเวลาการเป็นศูนย์อ้างอิงด้านเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะ (FAO Reference Centre for AMR) ต่อเนื่องอีก 4 ปี ให้กับคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะได้ให้เกียรติมาเยือนคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีและคณะผู้บริหารจากให้การต้อนรับ ณ ห้องสาธิต อาคาร 60 ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อรับมอบประกาศนียบัตร(FAO Reference Centre for AMR) ต่อเนื่องอีก 4 ปีจนถึงพฤศจิกายน 2570 และเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์อ้างอิงฯ และนิทรรศการจากสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร และศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมในภาพ :จากซ้ายไปขวา 1.คุณ ฮัว หยาง รองผู้อำนวยการสำนักบริหารผู้อำนวยการใหญ่ องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (UN FAO) (สำนักงานใหญ่)2.ศ. สพ.ญ. ดร. รุ่งทิพย์ ชวนชื่น ผู้อำนวยการ ศูนย์อ้างอิงด้านเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะ (FAO Reference Centre for AMR)3.มร. คิม จงจิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่และผู้แทน FAO ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก4.ศ. สพ.ญ. ดร. สันนิภา สุรทัตต์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย5.ดร.ชวี ตงอวี้ ผู้อำนวยการใหญ่ องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (UN FAO)6.ศ. ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย7.ศ. สพ.ญ. ดร. เกวลี ฉัตรดรงค์ รองอธิการบดี ด้านการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์ นวัตกรรม และพันธกิจสากลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย8.มร. แมกซิโม ตอเรโร ประธานเจ้าหน้าที่ด้านเศรษฐศาสตร์ องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (UN FAO) (สำนักงานใหญ่)