เติมฟรี !! น้ำดื่มสะอาดปลอดภัย ตู้แรกลานหน้า central world กลุ่มเซ็นทรัลผนึกกทม.ลดใช้ Single Use Plastic

• #เข้าคลับคนรักษ์โลก เพียงพกกระบอกน้ำดื่มมาด้วยก็ช่วยโลกได้ เย็นฉ่ำชื่นใจกับพื้นที่กดน้ำดื่มฟรี!! บริเวณลานด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ (ศาลพระตรีมูรติ) เพื่อลดการใช้ Single Use Plastic• เซ็นทรัลพัฒนา ตอกย้ำการเป็น Sustainable Ecosystem ที่แข็งแกร่งและยั่งยืน พร้อม จับมือทุกฝ่ายขับเคลื่อนองค์กรตามโร้ดแมป NET Zero 2050ผู้นำอสังหาริมทรัพย์ไทยเพื่อความยั่งยืน มุ่งมั่นสร้างโลกที่ดีขึ้นภายใต้วิสัยทัศน์จับมือพันธมิตรภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, และมูลนิธิความยุติธรรมเชิงสิ่งแวดล้อม (EJF), บริษัท บริลเลี่ยนท์ พาวเวอร์ จำกัด เปิดตัวโครงการตู้เติมน้ำดื่มฟรี ดื่มได้ปลอดภัย ลดใช้พลาสติก เป็นจุดแรกของศูนย์การค้าที่ลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ โลเคชั่นใจกลางเมือง เชื่อมต่อการเดินทางสะดวกสบายสำหรับประชาชน โดยงานนี้ได้รับเกียรติจากท่านชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมกับผู้บริหารกลุ่มเซ็นทรัล ตัวแทนจากภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมเปิดตัวโครงการและประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนในวงกว้างทั้งนี้ จากข้อมูลโดยกรุงเทพมหานครและองค์กรพันธมิตรพบว่า พื้นที่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีการทิ้งขวดน้ำดื่มพลาสติกอย่างน้อย 70 ล้านขวดต่อเดือน ดังนั้น เพื่อดำเนินการลดขยะพลาสติกที่เกิดขึ้น จึงได้ร่วมกันริเริ่มโครงการเติมได้ปลอดภัย ลดพลาสติก โดยมีเป้าหมายติดตั้งตู้เติมน้ำสาธารณะสะอาดทั้งหมด 10 จุดทั่วกรุงเทพมหานครกล่าวว่า “โครงการ Bottle Free Seas ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เราพร้อมสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับภาครัฐและพันธมิตรภาคเอกชน โดยมีเป็นจุดเติมน้ำแห่งแรกของศูนย์การค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ และให้พื้นที่ติดตั้งตู้น้ำดื่มนี้ เพื่อให้คนกรุงเทพฯ และนักท่องเที่ยวสามารถนำกระบอกน้ำส่วนตัวมากดน้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภัยจากตู้กดน้ำได้ฟรี เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนใช้กระบอกน้ำแบบใช้ซ้ำ แทนการบริโภคน้ำดื่มในบรรจุภัณฑ์พลาสติก (Single Use Plastic) นำทรัพยากรหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ไม่รู้จบ โดยหวังว่าแค่เราช่วยกันลดคนละนิดก็สามารถช่วยโลกได้”กลุ่มเซ็นทรัล ภายใต้โครงการทำด้วยกัน ทำด้วยใจ โครงการด้านความยั่งยืนด้วยความร่วมมือของธุรกิจต่างๆ มีความตระหนักรู้ถึงปัญหาด้านขยะพลาสติกมาโดยตลอด และได้มีการดำเนินโครงการที่เกี่ยวเนื่อง ภายใต้แคมเปญเพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน และการบริหารจัดการขยะพลาสติกมาอย่างต่อเนื่อง