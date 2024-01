ศูนย์ฯ สิริกิติ์ ร่วมกับกทม.จัด“กรุงเทพ ดีต่อใจ” 11 กิจกรรม “ศุกร์แรก” ของปี2567 เชื่อมโยงวิถึชีวิต “เมือง-สวน-ป่า-น้ำ”

เทศกาล “กรุงเทพ ดีต่อใจ” จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์ในการต่อยอดเครือข่ายพันธมิตร ทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนของคนเมือง พร้อมกระตุ้นการท่องเที่ยวในกทม. ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคนทุกเพศทุกวัยที่สนับสนุนการใช้ชีวิตเชื่อม “เมือง-สวน-ป่า-น้ำ” กับ “เยาวชน-ชุมชน และคนกรุงเทพฯ” ให้มาใช้ชีวิตบนพื้นที่สาธารณะอย่าง “สวนเบญจกิติ”กล่าวว่า “สำหรับงาน “กรุงเทพ ดีต่อใจ” นับว่าเป็นการร่วมมือกันของหลายภาคส่วน เพื่อมอบ “สุขแรก” ให้กับคนกรุงเทพฯ ได้มาใช้ชีวิตและทำกิจกรรมต่างๆ บนพื้นที่สาธารณะอย่าง “สวนเบญจกิติ” ซึ่งเราจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 หลังจากได้รับเสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างดี ซึ่งในปีนี้ยังมีกิจกรรมดีๆ และยังเพิ่มกิจกรรมไฮไลต์อีกมากมาย ให้คนกรุงฯ มีสุขภาพกาย และใจที่ดี และใช้ชีวิตในแบบยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของศูนย์ฯ สิริกิติ์ ในการเป็นมากกว่า “ศูนย์การประชุม” และเป็นพื้นที่เชื่อมต่อพื้นที่สาธารณะอย่าง “สวนเบญจกิติ” เพื่อให้ประชาชน และชุมชนโดยรอบได้เข้ามาใช้ชีวิตในแบบแอคทีฟไลฟ์สไตล์”ประกอบไปด้วย1. เจริญสุขอย่างดีงาม ต้อนรับปีใหม่ พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ร่วมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งในเช้าวันสุข (ศุกร์) แรกของปี2. เสียงธรรมยามเช้า เริ่มต้นปีด้วยใจที่ตื่นรู้ กับการบรรยายธรรมะของพระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) เพื่อเริ่มต้นปีใหม่ด้วยใจที่ตื่นรู้3. *Nature Journey Workshop (กิจกรรมใหม่) ภารกิจสำรวจธรรมชาติ มาตรวจสุขภาพปอดกลางเมือง และ Nature Journey Workshop โดยผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมชาติวิทยา4. Kids Climbing กิจกรรมที่พาน้องๆ ไปลองปีน และได้สัมผัสต้นไม้อย่างใกล้ชิด5. หมากรุกในสวน มาฝึกสมองกับกิจกรรมเล่นหมากรุก ที่จัดโดยสโมสรขุนทองคำ6. ระบายสี และเล่านิทานกลางสวน ร่วมฟังการเล่านิทานจากพี่ๆ วิทยากรท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่นของสวนเบญจกิติในช่วงเย็น หรือจะเลือกอ่านหนังสือที่สนใจ ภายในงานเพื่อเป็นการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์นักอ่านตัวน้อยสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน พร้อมทั้งกิจกรรมระบายสีเสริมจินตนาการผ่านศิลปะ7. *Better SX Morning Talk (กิจกรรมใหม่) Morning Talk ในสวน ร่วมแบ่งปันประสบการณ์เรื่องราวความยั่งยืนเพื่อชีวิต สังคม และโลก และพร้อม Workshop ภารกิจสำรวจธรรมชาติ8. ตลาดนัดชุมชน และดนตรีดีต่อใจ ฟังดนตรีบรรยากาศชิลล์ๆในสวน และชอป ชิมของดี กทม. กับ “มีสุข ฟาร์มมาร์เก็ต” ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และวัตถุดิบ From Farm to Table รวมถึงตลาดต้นไม้จากชุมชนต่างๆ กว่า 40 ร้านค้า เอาใจคนกรุงฯ สายเฮลตี้ พร้อมทั้งเพิ่มช่องทางรายได้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย9. SX REPARTMENT STORE ร่วมแบ่งปันของนอกสายตา ให้เป็นของมีค่าต่อใจ ส่งต่อของไม่ใช้แล้ว แบ่งปันเพื่อสร้างประโยชน์10. Yoga in the Park and Sound Bath กิจกรรมโยคะในสวน เหมาะสำหรับคนเมืองที่ชีวิตเร่งรีบ และต้องการบำบัด ออฟฟิศซินโดรม และปรับสมดุล คลาสโยคะแบบ Mindfulness Yoga เพื่อฝึกกายใจให้แข็งแรง สงบ และผ่อนคลาย เหมาะกับทุกเพศทุกวัย คลื่นเสียงบำบัด Sound Bath Therapy เปิดประสบการณ์อาบเสียงรับพลังงานบวกพาร่างกาย และจิตใจ มาสัมผัสศาสตร์ที่มีมาแต่โบราณ เพื่อกายใจที่สงบสบายและผ่อนคลายในระดับลึก11. Nature Walk และ City Park Volunteer ร่วมพิทักษ์สวนกับกิจกรรมอาสาดูแลสวน กิจกรรมที่เชิญชวนคนกรุงฯ ร่วมดูแล ฟื้นฟูและสำรวจต้นไม้ เรียนรู้ระบบนิเวศของสวนสำหรับผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรม “กรุงเทพ ดีต่อใจ รับปีใหม่ 2567” ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 5-7 มกราคม 2567 ที่สวนเบญจกิติ ฝั่งเชื่อมต่อศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ทางออก 3 หรือ รถไฟฟ้า BTS สถานีอโศก ทางออก 4