ไอคอนสยาม จัดประกวดภาพถ่าย "พลุปีใหม่ 2024" สะทัอนความสุขความงาม ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 2 แสนบาท

แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา เปิดโอกาสให้คนรักการถ่ายภาพเข้าร่วมกิจกรรมประกวดภาพถ่ายการแสดงพลุสุดอลังการ ในงานภายใต้หัวข้อชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 200,000 บาท เพื่อสะท้อนภาพความสุขและความงดงามของการแสดงพลุดอกไม้ไฟในค่ำคืนส่งท้ายปี และเป็นการจุดประกายความเรืองรองของสายน้ำเจ้าพระยาให้สว่างไสวพร้อมสะกดทุกสายตาชาวโลกกับที่สุดแห่งปรากฏการณ์พลุรักษ์โลก! The Unrivaled Phenomenon of Siam จำนวน 50,000 ดอก ตระการตาและยาวที่สุดในประเทศไทย ความยาว 1,400 เมตร บนโค้งน้ำที่สวยที่สุดของเจ้าพระยา มหาปรากฎการณ์เปิดศักราชใหม่แห่งสยาม โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจากและร่วมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตัดสินการประกวด แล้วยังได้นักแสดงสาวมากความสามารถที่หลงใหลในการถ่ายภาพมาร่วมเป็นคณะกรรมการอีกด้วยสำหรับผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เพียงถ่ายภาพการแสดงพลุในงานณ ไอคอนสยาม ในวันที่ 31 ธ.ค. 2566 เท่านั้น โดยผู้ส่งภาพเข้าประกวด 1 ท่าน จะมีสิทธิส่งภาพเข้าประกวดได้ไม่เกิน 3 ภาพ เป็นไฟล์ภาพที่มีความละเอียด (Resolution) ขนาดขั้นต่ำ 18 MP ขึ้นไป โดยด้านที่สั้นที่สุดต้องไม่ต่ำกว่า 3,464 พิกเซล และด้านที่ยาวที่สุดไม่ต่ำกว่า 5,196 พิกเซลในรูปแบบไฟล์นามสกุล JPEG เท่านั้น จะต้องไม่ปรากฏลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษรหรือกราฟิกใดๆ บนภาพถ่าย ผู้ส่งภาพเข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์งานนั้นๆ ด้วยตนเอง และเป็นเจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์ในงานดังกล่าว ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องระบุชื่อ-นามสกุล ทั้งภาษาไทย-อังกฤษ และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ให้ชัดเจนพร้อมส่งภาพมาที่อีเมล iconsiamphotocontest@gmail.com โดยระบุหัวข้ออีเมลว่า “ประกวดภาพพลุ‘The Unrivaled Phenomenon of SIAM’ โดยส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 3 ม.ค. 67 ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบแรก ในวันที่ 8 ม.ค. 67 ผ่านทาง Facebook ICONSIAM และ www.iconsiam.com