ทาเคดา ประเทศไทย คว้ารางวัล “AMCHAM Corporate Social Impact Awards” ตอกย้ำความมุ่งมั่นด้าน CSR

ทาเคดามุ่งเน้นในการให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งในปี 2566 ทาเคดาได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของทาเคดาในการสร้างความมั่นคงทางสุขภาพให้แก่ชุมชน ได้แก่ “CSR Day: taking action for a brighter future” ผ่านพนักงานอาสาสมัครกว่า 60 คนที่ร่วมกันบรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภคและบริจาคให้แก่โครงการ Bangkok Food Bank จำนวน 2,000 ชุด เพื่อมอบให้แก่ประชาชนในกลุ่มเปราะบางทั้ง 50 เขตทั่วกรุงเทพมหานคร โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นโครงการภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก (Thailand Dengue Prevention and Control Memorandum of Understanding) และ โครงการ “Dengue-zero School Project” ที่ส่งเสริมองค์ความรู้และวิธีการป้องกันโรคไข้เลือดออกให้แก่นักเรียนจำนวนกว่า 7,900 คนใน 10 โรงเรียนนำร่องในเขตกรุงเทพมหานคร ด้วยกิจกรรมเวิร์คช็อปการให้ความรู้เรื่องโรค การให้คำแนะนำด้านการป้องกัน และวิธีการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายกล่าวว่า “ทาเคดา มีความมุ่งมั่นในการมอบสุขภาพที่ดีกว่าให้แก่คนไทยและผู้คนทั่วโลก ซึ่งนอกจากที่เราได้นำเสนอนวัตกรรมเพื่อการรักษาและป้องกันแล้ว เรายังมุ่งมั่นในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน พร้อมสนับสนุนให้เกิดการสร้างโอกาสและความเท่าเทียมให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษา และสร้างความตระหนักให้พนักงานของเราผ่านกิจกรรมส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างโครงการ CSR Day และ Dengue-zero School Project”“การได้รับรางวัล ‘Corporate Social Impact Award’ สอดคล้องกับปรัชญาองค์กร คือ ‘ผู้ป่วย ความไว้วางใจ ชื่อเสียง และธุรกิจ’ ซึ่งทุกองค์ประกอบนั้นฝังลึกอยู่ในวิถีการทำงานของเรา และตอกย้ำความมุ่งมั่นของเราในการสร้างองค์กรที่มีความหลากหลาย พร้อมด้วยกันนี้ ทาเคดายังคงยึดมั่นพันธกิจในการมอบสุขภาพที่ดีกว่าและอนาคตที่สดใสให้กับผู้คนทั่วโลก รวมถึงชุมชนเปราะบางในประเทศไทย”