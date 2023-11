อินโดรามาฯ คว้า 2 รางวัลด้านการสร้างผลกระทบเชิงบวกแก่สังคม จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน นำโดยคว้า(Best-in-Class for Thai Development Award) เป็นครั้งแรก และ(AMCHAM Corporate Social Impact 2023)ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯสำหรับรางวัลชนะเลิศสำหรับโครงการพิเศษด้านการพัฒนาสังคมไทย (Best-in-Class in the Thai Development Award) ของอินโดรามา เวนเจอร์ส มาจากการดำเนินโครงการกิจกรรม “ขวดใสเพื่อโลกสวย” หรือ “PET Bottles for a Better Tomorrow” ที่ร่วมมือกับบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ในการเก็บขวด PET ที่ผ่านการใช้งานจากชุมชนรอบโรงงานไทยวาโก้ นำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล เพื่อแปรรูปเป็นเส้นด้ายโพลีเอสเตอร์รีไซเคิลคุณภาพสูง ซึ่งสอดคล้องกับหลักการของ BCG Economy Model (เศรษฐกิจชีวภาพ – เศรษฐกิจหมุนเวียน – เศรษฐกิจสีเขียว) โดยการได้รับการยกย่องทั้ง 2 รางวัลดังกล่าว สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของอินโดรามา เวนเจอร์ส ในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสอดคล้องกับ 3 หลักการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านความเป็นอยู่ และด้านสิ่งแวดล้อม