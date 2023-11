CAKE บุกตลาดอีวีในไทย เปิดตัว“รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 3 รุ่น” พร้อม Pop Up แห่งแรกในกรุงเทพฯ

พร้อมเสริมแกร่งด้านการผลิตและกลยุทธ์การจำหน่ายโดยทีมงานมืออาชีพเพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้าง ด้วย Pop Up แห่งแรกในประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่ในเขตบางรัก เพื่อส่งมอบประสบการณ์นวัตกรรมรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบ เป็นไปตามตามพันธกิจของ CAKE ในการสร้างแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านวงการรถจักรยานยนต์ไปสู่สังคมไร้มลพิษ(Stefan Ytterborn) ผู้ก่อตั้งและประธานบริหารของ CAKE กล่าวว่า “การเปิด Pop Up แห่งแรกของ CAKE ในกรุงเทพฯ ที่ตั้งในเขตบางรัก เป็นพื้นที่แห่งศิลปะใจกลางเมืองในอาคารอายุหนึ่งร้อยปี เขตบางรักเป็นที่รู้จักในหมู่ดีไซน์เนอร์ทั้งไทยและต่างประเทศจากเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ (Bangkok Design Week) จึงเป็นสถานที่ที่เหมาะกับแบรนด์ CAKE ด้วยรูปแบบของตัวรถที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเรา พร้อมเปิดให้ผู้ที่คลั่งไคล้จักรยานยนต์ไฟฟ้า สามารถเข้าไปทดลองขับขี่ มาร่วมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษจาก CAKE ซึ่งประกอบไปด้วยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าหลากหลายรูปแบบที่ออกแบบมาให้มีความเบา เงียบ และสะอาด เหมาะกับพื้นที่ในเมืองกรุงเทพฯ เป็นก้าวสำคัญในการขยายตลาด EV ในเอเชียอย่างต่อเนื่องร่วมกับ Stallions Motor ผู้นำในอุตสาหกรรมจักรยานยนต์ประเทศไทย พันธมิตรที่เยี่ยมยอดและตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ CAKE ผู้ใช้งานจะมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของ CAKE จะได้รับการดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญในประเทศไทยอย่างเต็มความสามารถ”การขยายตลาดในเอเชียครั้งนี้ CAKE มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว จึงได้เปิด Pop Up แห่งแรกในกรุงเทพฯ ขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการเปิดตัวไปก่อนแล้วใน โซล ประเทศเกาหลีใต้ และ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น สำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่เปิดตัวในประเทศไทย มีทั้งหมด 3 รุ่น ดังนี้เป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าแบบออฟโรด ที่เป็นรุ่น Original ของ CAKE ตัวรถเป็นวัสดุ Premium 6061-T6 Aluminum ส่งมอบแรงบิดสูงถึง 280 Nm และ Top speed ที่ +90 km/h มาพร้อมกับ Mid Drive Motor ที่กำลัง Peak Power 11 kW (Direct drive, 420 chain with O-ring)แบตเตอรี Cells premium 18650 โดย 1 การชาร์จสามารถวิ่งในป่าได้ถึง 3 ชั่วโมง หรือเทียบเท่า +100 km พิเศษด้วยการชาร์จแบตเตอรี ใช้เวลาชาร์จ 0-80% ที่ 2 ชั่วโมง และ 0-100% ที่ 3 ชั่วโมงเพียงเท่านั้น อีกทั้งยังสามารถสลับแบตเตอรีได้อีกด้วย ทำให้การขับขี่คล่องตัว Kalk OR ยังมาพร้อมกับโช้คแบรนด์สวีเดนระดับโลกอย่าง Öhlins สำหรับในประเทศไทย Kalk INK Race เปิดตัวที่ราคา 550,000 บาท และ Kalk OR เปิดตัวที่ราคา 620,000 บาท โดยผู้ที่สนใจสามารถ Pre-order ได้แล้ววันนี้และส่งมอบตั้งแต่เดือนธันวาคมเป็นต้นไปรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสมรรถนะสูง เป็นที่สุดของ High performance utility machine สำหรับการเดินทางที่ผสมผสานประสิทธิภาพให้เข้ากับการใช้งานหนัก ตัวรถมาพร้อมวัสดุ Premium 6061-T6 Aluminum และ Unibar คานรถที่ใช้ระบบ clamp-on ให้ผู้ขับขี่สามารถเพิ่ม accessories ต่าง ๆ ได้ถึง 1,000 รูปแบบตามการใช้งาน มาพร้อมกับ Mid Drive Motor ที่กำลัง Peak Power ที่ 9 kW มีแบตเตอรีที่ล้ำสมัยด้วยความจุสูงสุดถึง 2.6 kWh หรือระยะทางสูงสุดที่ 111 km ต่อ 1 การชาร์จ (ใช้ระยะเวลาชาร์จที่ 4.5 ชั่วโมง) อีกทั้งมีขนาดปลั๊กไฟที่หลากหลาย ทำให้ Ösa เป็นจุดผลิตพลังงานไฟฟ้าแบบ off-grid ได้อีกด้วย เรียกได้ว่ารุ่น Ösa นี้เป็นจักยานยนต์ออฟโรดที่เทียบได้กับโต๊ะทำงานช่างเครื่องแบบมีล้อนั่นเอง โดยเปิดตัวในประเทศไทย ราคาเริ่มต้นที่ 450,000 บาท สำหรับผู้ที่สนใจสามารถ Pre-order ได้แล้ววันนี้ และส่งมอบในไตรมาสแรกของปี 2024 เป็นต้นไปรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารุ่นน้องเล็กที่เหมาะกับการเดินทางของคนเมือง มีน้ำหนักเบาด้วยวัสดุ Premium 6061-T6 Aluminum และมีพลังที่คล่องตัว ด้วยระบบขับเคลื่อนแบบ Hub motor ที่กำลัง Peak Power ที่ 2.8 kW มาพร้อมแบตเตอรี 2 ขนาด ทั้ง 1.5 kWh และ 3.0 kWh ที่สามารถส่งมอบ Top speed ที่ +50-60 km/h ในระยะทางต่อ 1 การชาร์จที่ 54 – 100 km โดย Makka ถูกออกแบบมาเพื่อการขับขี่ทุกวันในเมือง และเพื่อร่วมกิจกรรมผจญภัยสุดสัปดาห์ เป็นจักรยานยนต์ไฟฟ้าชั้นนำที่มีความคล่องตัว กะทัดรัด เหมาะสำหรับผู้ที่ขับขี่ในเมืองโดยเฉพาะ เปิดตัวในประเทศไทยด้วยราคาเริ่มต้นที่ 249,000 บาท ผู้ที่สนใจรุ่น Makka สามารถ Pre-order ได้แล้ววันนี้และส่งมอบตั้งแต่เดือนธันวาคมเป็นต้นไปรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า CAKE ทั้ง 3 รุ่นที่เปิดตัวในประเทศไทย ยังมาพร้อมกับ Mobile Application “CAKE Connect” ซึ่งมีฟีเจอร์อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งานมากมาย อาทิ การเปิดรถและล็อครถผ่านโทรศัพท์ การปรับ Ride & Brake modes และอื่นๆ โดยรถทุกรุ่นของ CAKE ชิ้นส่วนถูกผลิตขึ้นเองตั้งแต่ต้นให้มีคุณสมบัติ “เบา เงียบ และ สะอาด” (Light, Quiet, and Clean) เพื่อให้แน่ใจว่าจะมีประสิทธิภาพที่สูงที่สุดและสามารถยืดอายุของการใช้งานได้มากขึ้นด้วยพื้นฐานของความยั่งยืน“เหตุผลที่เราเปิดตัว CAKE ประเทศไทยในบางรัก กรุงเทพฯ นั้นมีมากกว่าแค่การนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ แต่เป็นการสร้างเสริมวัฒนธรรมศิลปะในพื้นที่ด้วย เป็นการเปิดตัวที่จะขับเคลื่อนถนนในกรุงเทพฯ ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและยั่งยืน อีกทั้งยังมุ่งมั่นสู่อนาคตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสทีแอล กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (STL Group) กล่าวเสริมCAKE ประเทศไทย ตั้ง Pop Up ที่ 1119 ถนนเจริญกรุง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CAKE ประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ และ Pop up แห่งแรกได้ที่ ridecakethailand.com