‘โลตัส’ รุกหนักรับเทรนด์สีเขียว “รถอีวี” ทั้งเปลี่ยนใช้เองและสนับสนุนลูกค้า

เมื่อต้นเดือนพ.ย.ที่ผ่านมา โลตัส ตอกย้ำการเป็นองค์กร ESG รับเทรนด์เปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด และสนับสนุนลูกค้าใช้รถยนต์ไฟฟ้า โดยเข้าร่วมมือกับ Altervim Super Charge เปิดให้บริการสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV Charging Station) อำนวยความสะดวกให้ประชาชนในโลตัสไฮเปอร์มาร์เก็ต 100 สาขา ทั้งในกรุงเทพมหานครและหัวเมืองท่องเที่ยว เชื่อมต่อการเดินทางด้วยรถยนต์พลังงานสะอาดทั่วประเทศนับเป็นค้าปลีกแรกที่มีสถานีให้บริการที่ครอบคลุมมากที่สุดทั่วไทย สนับสนุนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น ร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ โดยโลตัส ตั้งเป้าหมายในการเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ภายในปี 2030 และได้มีการตั้งเป้าหมายที่ต่อเนื่องคือ การมุ่งสู่องค์กรที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2050ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานบริหารพื้นที่ศูนย์การค้า โลตัส กล่าวว่า โลตัส ในบทบาทธุรกิจค้าปลีกที่มีนโยบายด้านความยั่งยืนที่ผนวกเข้ากับการดำเนินธุรกิจในทุกมิติ ครอบคลุมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) นอกจากภายในธุรกิจของโลตัสแล้ว เรายังพร้อมช่วยผลักดันการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับชุมชนและสังคม ผ่านการจับมือกับพันธมิตรร้านค้าและบริการที่มีส่วนช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมจากเทรนด์รถยนต์ไฟฟ้าที่กำลังมาแรง และมีแนวโน้มจำนวนผู้ใช้ที่จะเติบโตสูงขึ้น ทั้งจากการตระหนักถึงความสำคัญของการใช้พลังงานสะอาดทั่วโลกและในประเทศไทย รวมถึงพฤติกรรมผู้บริโภคเอง โลตัส จึงร่วมกับ Altervim เปิดบริการสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า Altervim Super Charge โดยพร้อมให้บริการแล้วในโลตัส ไฮเปอร์มาร์เก็ต 100 สาขา ครอบคลุมทุกภาคในประเทศไทย ทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงต่างจังหวัดที่เป็นหัวเมืองใหญ่และเมืองท่องเที่ยว เพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือกที่สร้างมลพิษเป็นศูนย์ด้านผู้อำนวยการศูนย์การกระจายสินค้า โลตัส กล่าวว่า การเปลี่ยนจากรถบรรทุกขนส่งที่ใช้น้ำมันดีเซล มาเป็นรถไฟฟ้า (EV) ที่ใช้ระบบไฟฟ้าแบบเต็มรูปแบบ นับเป็นก้าวที่สำคัญของโลตัสและธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทยในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและดำเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเราได้เริ่มนำร่องใช้รถไฟฟ้าในการขนส่งกระจายสินค้าประเภทเบเกอรี่ ซึ่งมีแผนจะขยายเส้นทางและจำนวนรถเพิ่มเติมในอีก 5 เส้นทางในกรุงเทพฯ และอีก 21 เส้นทางในต่างจังหวัดในอนาคต โดยการเปลี่ยนรถขนส่งเหล่านี้เป็นรถระบบไฟฟ้าแทน คาดว่าจะส่งผลให้ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลง 24.7 ตันต่อรถบรรทุกที่ใช้นำมันดีเซลแต่ละคันในแต่ละปี ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยรวมของบริษัทอย่างมาก ตามเป้าประสงค์ของเครือเจริญโภคภัณฑ์นอกเหนือจากการเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้าในการขนส่งสินค้าแล้ว โลตัส ยังมีโครงการติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์บนหลังคาของสาขาและศูนย์กระจายสินค้าในปัจจุบันทั้ง 128 แห่ง เพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีกำลังการผลิตรวม 116.3 ล้านหน่วยต่อปี โดยโครงการต่าง ๆ ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานด้านความยั่งยืนในการก้าวสู่เป้าหมาย Net Zero ภายในปี 2050ทั้งนี้โลตัส ได้ฉลองการเปิดให้บริการ Altervim Super Charge ครบ 100 สาขา ให้ลูกค้ากิน ช้อป รอชาร์จ สะดวกจบในที่เดียว รับโค้ดส่วนลดค่าบริการ 30 บาท เพียงแลก 1 โลตัสคอยน์ (จำกัด 2,000 สิทธิ์) ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค. 66 เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด สามารถตรวจสอบรายละเอียดและสาขาที่ให้บริการได้ทาง https://bit.ly/3s4kiQb ลูกค้าและประชาชนที่สนใจใช้บริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า สามารถรับบริการโดยใช้แอปพลิเคชัน Altervim Super Charge โดยมีเครื่องชาร์จแบบ DC Super Charge และ AC Normal Charge สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง LINE Official: @Altervim