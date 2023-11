อินทรี อีโคไซเคิล ชูโมเดล “รื้อร่อนเก็บกลับขยะ” ผนึกพันธมิตรใช้ EPR จัดการขยะยั่งยืน

เปิดเผยว่า อินทรี อีโคไซเคิล ผู้ให้บริการด้านการจัดการของเสียและการบริการภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ได้ดำเนินการมากว่า 22 ปี โดยให้บริการจัดการของเสียที่หลากหลาย เริ่มตั้งแต่การให้บริการเป็นที่ปรึกษา วิเคราะห์ของเสียในห้องปฎิบัติการ ไปจนถึงการขนส่งและกำจัดของเสียด้วยกระบวนการเผาร่วมในเตาปูนซีเมนต์ โดยสามารถจัดการของเสียทั้งจากภาคอุตสาหกรรมและขยะมูลฝอยชุมชน ด้วยการสามารถนำพลังงานความร้อนและวัตถุดิบบางส่วนกลับมาใช้ใหม่ได้ ทดแทนการใช้ถ่านหิน นับเป็นการใช้ประโยชน์จากขยะที่กองทิ้ง สนับสนุนการปิดวงจร หรือ Close the loop ในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนนอกจากนี้ ยังขยายขีดความสามารถในการบริการภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะงานบริการทำความสะอาด งานบริการเกี่ยวกับท่อส่งและแท็งก์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสำหรับกลุ่มธุรกิจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเคมี และโรงไฟฟ้า ให้บริการครอบคลุมตั้งแต่ทำความสะอาด ตลอดจนจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากการทำความสะอาดได้อย่างถูกต้องเหมาะสม“การขับเคลื่อน Circular Economy ต้องทำไปพร้อมกับการจัดการขยะที่เข้มแข็ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่ หรือ Value Chain ที่สำคัญของระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ในปัจจุบัน ปัญหามลพิษจากขยะเกิดจากการบริหารจัดการขยะเพื่อนำกลับมาสู่วงจรรีไซเคิลหรือกลับมาใช้ใหม่ได้น้อยมากเมื่อเทียบกับการบริโภค เนื่องจากขยะที่เหลือมีทั้งที่ทิ้งแบบถูกต้องและไม่ถูกต้อง ธุรกิจของอินทรี อีโคไซเคิล เรามองว่า “ขยะ” คือ “ทรัพยากร” ที่ต้องบริหารจัดการตั้งแต่ต้นทาง เพื่อใช้ทรัพยากรทุกประเภทอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ก่อนนำส่งไปกำจัดที่ปลายทาง ” นางสาวสุจินตนา กล่าวอินทรี อีโคไซเคิล ได้ริเริ่มและดำเนินโครงการร่วมกับพันธมิตรเพื่อนำมาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษของขยะพลาสติกอย่างต่อเนื่อง เช่นโดยเฉพาะพลาสติกหลายชั้น พลาสติกยืดหยุ่น ถุงพลาสติก ภาชนะพลาสติกแบบ ใช้ครั้งเดียว นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงขยะ ลดการรั่วไหลไปสู่สิ่งแวดล้อมและท้องทะเล และ2) โครงการจัดการพลาสติกในมหาสมุทรให้กลายเป็นโอกาสในเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ The Ocean Plastic Turned into an Opportunity in Circular Economy (OPTOCE) ร่วมมือกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมแห่งนอร์เวย์ (SINTEF) เพื่อวิจัยเกี่ยวกับศักยภาพของกระบวนการเผาร่วมพลาสติกคุณภาพต่ำในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ของประเทศไทย รวมทั้งทำกิจกรรมเก็บขยะตามชายหาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับไมโครพลาสติกและการคัดแยกขยะที่เก็บได้เพื่อนำไปเป็นเชื้อเพลิงขยะปัจจุบัน อินทรี อีโคไซเคิล เป็น 1 ใน 5 อันดับแรกของผู้ให้บริการจัดการของเสียในประเทศไทย โดยให้บริการปีละ 3 แสนตัน แบ่งเป็นของเสียจากอุตสาหกรรมและจากชุมชนในสัดส่วน 50:50 ต่างจากเมื่อ 3 ปีก่อนที่มีสัดส่วน 90:10 นอกจากนี้ ยังดำเนินธุรกิจใน 3 ประเทศ ได้แก่ เวียดนาม ศรีลังกา และกัมพูชา โดยให้บริการจัดการของเสียรวมปีละประมาณ 3 แสนตันอินทรี อีโคไซเคิล ในฐานะผู้ให้บริการด้านการจัดการของเสียและการบริการภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน มุ่งมั่นขับเคลื่อนภายใต้วิสัยทัศน์ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2573” (INSEE Sustainability Ambition 2030) ของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ตลอดระยะเวลากว่า 22 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมเป็น “พันธมิตรสู่ความยั่งยืน(Partnership in Sustainability) มุ่งมั่นอย่างสุดความสามารถเพื่อให้บริการด้านการจัดการของเสีย และบริการภาคอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และเพิ่มคุณค่าที่ส่งมอบให้ลูกค้า อีกทั้งจะยังคงปรับตัวและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจ อย่างสอดคล้องกับทิศทางโดยรวมของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าและพันธมิตรบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนและมุ่งสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน