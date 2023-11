เอสซีจี ร่วมกับ ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ยกระดับอาคารประหยัดพลังงาน-อากาศสะอาด

กล่าวว่า “การลงนามสัญญาครั้งนี้ ถือเป็นหนึ่งในพันธกิจร่วมกันของสังคมโลกที่ทุกภาคส่วนสามารถให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนได้ การยกระดับอาคารสำนักงาน ให้มุ่งสู่การเป็น Net Zero Building หรือต้นแบบอาคารที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ ทางเอสซีจี โดยผู้ให้บริการโซลูชันด้านพลังงานในอาคาร และการบริหารจัดการอาคารด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการผลักดันโครงการร่วมกับทางอาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ซึ่งมีวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืนของสังคม จึงเป็นการนำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีจาก SCG มาต่อยอดกับการบริหารจัดการที่ให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตในอาคารที่ดียิ่งขึ้น""โดยเทคโนโลยีที่ใช้ในอาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานให้เช่า ได้ติดตั้งโซลูชันเพื่อช่วยให้อาคารประหยัดพลังงานทั้งยังดูแลคุณภาพอากาศ และช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปพร้อมกันได้ ด้วยระบบ SCG Air Scrubber ซึ่งเป็นระบบบำบัดอากาศเสียในอาคาร และลดภาระการทำงานของระบบปรับอากาศ ที่สามารถลดการใช้พลังงานในอาคารได้สูงสุดถึง 30% โดยทางเอสซีจี หวังว่าความร่วมมือที่ดีในครั้งนี้ จะช่วยเป็นหนึ่งในโครงการตัวอย่างด้านการประหยัดพลังงานเพื่อมุ่งสู่ความเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญเพื่อโลกและคุณภาพชีวิตของผู้คนอย่างยั่งยืน"กล่าวว่า อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นพันธมิตรกับบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด โดยมุ่งหวังว่า การลงนามสัญญาติดตั้งระบบประหยัดพลังงาน SCG Air Scrubber ในครั้งนี้ จะเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันและช่วยขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้คนในสังคม ซึ่งตรงกับแนวคิดของอาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ที่ยึดมั่นมาโดยตลอด ที่เรามีความตั้งใจที่จะสร้างการจัดการคุณภาพอากาศและการออกแบบอาคารให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาคารเพื่อสุขภาวะที่ดีของคนในอาคาร รวมถึงชุมชนโดยรอบ โดยเทคโนโลยีของระบบ SCG Air Scrubber นอกจากจะช่วยจัดการให้คุณภาพอากาศในอาคารสะอาดปลอดภัยแล้ว ยังช่วยในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า นำไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชั้นบรรยากาศ ซึ่งจะส่งผลดีในวงกว้างต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิต รวมถึงดูแลชุมชน และสังคมโดยรอบอย่างยั่งยืนทั้งนี้ อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่มองเห็นความสำคัญของการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยได้รับรองมาตรฐาน LEED Operation and Maintenance (O+M) Certification ระดับ GOLD จากสภาอาคารเขียวสหรัฐอเมริกา (U.S. Green Building Council: USGBC) ซึ่งถือเป็นมาตรฐานสากลที่ยอมรับระดับโลก และมุ่งมั่นต่อยอดพันธกิจในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ผ่านกิจกรรมต่างๆของอาคารฯ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป้าหมายที่ 13: การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action)