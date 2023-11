จุฬาฯ จับมือ University of Sheffield เดินหน้า "ศูนย์วิจัยการผลิตวัคซีนอาเซียน"

ดำเนินการภายใต้การดูแลของและโดยมุ่งเน้นการพัฒนาวัคซีนคุณภาพสูงที่เข้าถึงได้ง่ายและตอบสนองการรักษาโรคที่แพร่ระบาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างทันท่วงที อาทิ โรคไข้เลือดออก โรคมือเท้าปาก โรคพิษสุนัขบ้า โรคตับอักเสบ และวัณโรค ผ่านการพัฒนาการผลิตวัคซีนใน 3 รูปแบบ ได้แก่ วัคซีนที่ผลิตจากโปรตีนส่วนหนึ่งของเชื้อ (Protein Subunit Vaccine) วัคซีนชนิดสารพันธุกรรม หรือวัคซีนชนิดเอ็มอาร์เอ็นเอ (Messenger RNA (mRNA) Vaccine) และวัคซีนที่ใช้ไวรัสเป็นพาหะ (Viral Vector Vaccine)นอกจากนี้ ยังมีการทำงานเป็นเครือข่ายร่วมกับมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร 4 แห่ง ได้แก่ University of Sheffield, University of Cambridge, University of York, University of Kent และองค์กรใน 5 ประเทศ (ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และอินโดนีเซีย) ได้แก่ KinGen Biotech (Vaccine manufacturer, Thailand) Baiya Phytopharm (Vaccine manufacturer, Thailand) Pharmaniaga (Vaccine manufacturer, Malaysia) Solution Biologics (Vaccine manufacturer, Malaysia) Duopharma Biotech (Vaccine manufacturer, Malaysia) Malaysia Genome and Vaccine Institute (National research institute, Malaysia) Research Institute for Tropical Medicine (Governmental agency, the Philippines) University of the Philippines Manila (University, the Philippines) Pasteur Institute – Ho Chi Minh City (National research institute, Vietnam) Bandung Institute of Technology (University, Indonesia)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับจาก QS World University Rankings เป็นมหาวิทยาลัย ชั้นนำอันดับต้นของประเทศ โดยมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อสร้างเสริมสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Innovations forSociety) มหาวิทยาลัยเชฟฟีลด์ (University of Sheffield) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านการวิจัยการผลิตวัคซีน ซึ่งมีรางวัลการันตีจากหลายสถาบัน นอกจากนี้ยังได้รับเงินสนับสนุนจากโครงการ Wellcome Leap R3 ในการก่อตั้งศูนย์วิจัยการผลิตวัคซีน mRNA ขึ้นที่มหาวิทยาลัยเชฟฟีลด์ เพื่อพัฒนากระบวนการการผลิตวัคซีนให้ก่อเกิดวัคซีนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นข้อมูลเพิ่มเติมจาก https://www.sheffield.ac.uk/cbe/news/sheffield-lead-ps76-million-uk-south-east- asia-vaccine-manufacturing-research-hub