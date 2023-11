ทันตแพทย์ จุฬาฯ ครบ 84 ปี มอบบริการทันตกรรม 10 โครงการพิเศษเพื่อคนไทย

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีพันธกิจในการสร้างผลงานวิจัย วิชาการ และการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยเป็นคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งเดียวของไทยที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับโลกติดอันดับ TOP 70 ของโลก และ TOP 2 ของอาเซียนจาก QS World University Rankings by Subject 2023ในโอกาสครบรอบ 84 ปีแห่งการสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์กล่าวว่าคณะทันตแพทยศาสตร์จะจัดกิจกรรมพิเศษ 10 โครงการบริการทางทันตกรรมพิเศษแก่ประชาชน ทั้งการรักษาแบบไม่มีค่าใช้จ่ายและการคิดค่ารักษาในราคาพิเศษ เพื่อฉลองวาระสำคัญดังกล่าวและร่วมก้าวสู่ยุคใหม่ของคณะ ภายใต้แนวคิด “the New Era of Excellence and Innovation in Dentistry”ได้แก่1) งานทันตกรรมจัดฟัน คิดค่าบริการทันตกรรมจัดฟัน จ่ายแค่ 84 %(ผู้ป่วยทุกรายที่ทำการรักษาระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ – 16 พฤษภาคม 2566)2) งานทันตกรรมรากเทียม คิดค่าทำรากเทียมซี่ละ 8,400 บาท จำกัดจำนวน 84 ซี่ พร้อมถ่ายภาพรังสี CBCT โดยไม่เสียค่าใช่จ่าย จำนวน 84 ราย3) งานอุดฟัน อุดฟันฟรี 84 วันทำการ โดยรับบริการที่คลินิกปริญญาบัณฑิต(เริ่ม 5 มกราคม 2567 - 8 พฤษภาคม 2567)4) งานถอนฟัน ผ่าฟันคุดฟรี 84 ซี่ 84 ราย พร้อมถ่ายภาพรังสีพานอรามิก โดยไม่เสียค่าใช่จ่าย จำนวน 84 ราย5) งานทันตกรรมบดเคี้ยว รักษาคนไข้ที่ปวดข้อต่อขากรรไกร ฟรี 56 ราย หากมีต้องใส่เฝือกสบฟัน คิดค่าเฝือกสบฟัน (Splint) 84 บาท (เริ่ม 5 มกราคม 2567)6) งานรักษารากฟัน รักษาคลองรากฟันฟรี 84 ซี่ โดยรับบริการที่คลินิกปริญญาบัณฑิต(ไม่รวมค่าบูรณะฟัน หรือค่ารักษาเพิ่มเติมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง) (เริ่ม 5 มกราคม 2567)7) งานทันตกรรมสำหรับเด็ก ผู้ป่วยเด็กรักษา Complete Case 84 ราย และรักษาประสาทฟันพร้อมใส่ครอบฟรี 84 ซี่8) งานเภสัช ห้องยา คิดราคายากลุ่ม Steroids Mouthwash 84% ของราคาปกติ เป็นเวลา 84 วัน และ ไม่คิดราคาค่าน้ำยาบ้วนปากคลอเฮกซิดีน (C20) จำนวน 4,800 ขวด (เริ่ม 5 มกราคม 2567)9) งานทันตกรรมประดิษฐ์ ครอบฟัน 840 บาท 84 ซี่ (เริ่ม 5 มกราคม 2567)10) งานศัลยกรรมผ่าตัดเหงือก ศัลยกรรมผ่าตัดเหงือก รายละ 840 บาท จำนวน 84 ราย(เริ่ม 1 พฤศจิกายน 2566)ดูรายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่ : http://www.dent.chula.ac.th/anniversary-84th-the-new-era-of-excellence-and-innovation-in-dentistry/