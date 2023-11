เดอะมอลล์ กรุ๊ป คว้า 3 รางวัล "Thailand Energy Awards 2022"

คว้า 3 รางวัล จากโครงการได้แก่ เดอะไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน เดอะมอลล์ บางแค และเดอะมอลล์ บางกะปิ เป็นโดยมี นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามา การ์เด้น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้บริหาร The Mall Group นำโดย คุณเมธินี สุวรรณะบุณย์ Chief Project Development Officer, คุณ Franz Kraatz Executive Director และ ดร.ชาตรี พงษ์วิไลย์ ผู้อำนวยการใหญ่วิศวกรรมงานระบบ เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลนอกจากนี้ เดอะมอลล์บางแค ยังได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมประกวดผลงานในระดับอาเซียน ซึ่งสามารถคว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ในกลุ่ม Energy Management for Building Category (Large Buildings) งาน ASEAN Energy Awards 2022 มาได้ถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ที่จะช่วยขับเคลื่อนการอนุรักษ์พลังงานในระดับองค์กร และระดับประเทศให้สามารถก้าวไปสู่เป้าหมายลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ในปี 2065