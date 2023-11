จุฬาฯ เพิ่มโอกาสใหม่ ปั้น “นักวิทยาศาสตร์ธุรกิจ” จากหลักสูตรใหม่ Master of Science in Business รองรับโลกอนาคต

“การเปิดหลักสูตร MSB หรือ Master of Science in Business เป็นการเพิ่มเติมความรู้ทางธุรกิจให้นิสิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยนำร่องความร่วมมือแรกกับคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้าง “นักวิทยาศาสตร์ธุรกิจ” ให้สอดรับกับความต้องการของประเทศ และในเร็วๆ นี้ จะขยายความร่วมมือไปในคณะอื่นๆ ได้แก่ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ และคณะแพทย์ศาสตร์”กล่าว“ความร่วมมือดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากสำหรับนิสิตในการเสริมองค์ความรู้ด้านธุรกิจให้กับนิสิตของคณะวิทยาศาสตร์ และช่วยลดระยะเวลาศึกษา ตลอดจนเกิดความร่วมมือระหว่างคณาจารย์ทั้งสองคณะ นำมาซึ่งการพัฒนาความรู้และการบูรณาการข้ามศาสตร์ร่วมกันต่อไป”กล่าวทั้งนี้เป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทยที่ตอบรับตลาดแรงงานในเรื่องของ Future of jobs ผ่านการบูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ และการพัฒนาทักษะเพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ประกอบการ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ CEO ระดับประเทศ และการทำแผนธุรกิจจริงหลักสูตร MSB เปิดรับเฉพาะนิสิตปริญญาตรีที่ไม่มีประสบการณ์การทำงาน แต่ต้องผ่านการเรียน 120 หน่วยกิต ซึ่งตามปกติจะเรียนอยู่ปี 4 เทอมหนึ่ง และต้องการ “เรียนต่อเนื่อง” เพื่อรับปริญญาโทสาขาธุรกิจภายใน 1 เท่านั้น ซึ่งมีค่าใช้จ่าย 198,000 บาท สามารถสมัครเพื่อเริ่มเรียนในปี 4 เทอมสอง ปัจจุบันกำลังเปิดรับสมัครนิสิต MSB รุ่นแรก คาดว่าจะเปิดรับได้ 35 ราย โดยจะได้เรียน 5 วิชาหลัก ได้แก่ Accounting, Finance, Management, Marketing, Statistics and Data Scienceนอกจากนี้ ยังจะได้เรียนวิชาใหม่ล่าสุดคือ CEO Experience Sharing โดยผู้บริหารระดับสูงขององค์กรธุรกิจชั้นนำมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ เพื่อจุดประกายการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งจะได้เรียนรู้การทำแผนธุรกิจ (Business Plan) และสามารถต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่การสร้างนวัตกรรมสินค้าหรือบริการ ตลอดจนการสร้างธุรกิจใหม่ จุดเด่นคือ นอกจากจะมี Scientific Mindset ยังทำให้มี Business mindset ซึ่งถือเป็น Competitive Advantages เป็นการสร้างความแตกต่างและตอบโจทย์ประเทศในด้านบุคลากร เพื่อสร้างผู้นำในอนาคตในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง