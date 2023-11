สิงห์ เอสเตท จัดงาน "S Supply Chain" ผนึกพันธมิตรธุรกิจ มุ่งสู่ Carbon Neutral ภายในปี 2030

และนำโดยร่วมจัดงานสัมมนาพัฒนาศักยภาพคู่ค้าธุรกิจ ณ PRIDE lounge อาคาร Singha Complex เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่คู่ค้าธุรกิจกว่า 50 องค์กร สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ และเป้าหมายสู่การเป็นองค์กรที่มีคาร์บอนเป็นกลาง หรือ ภายในปี 2030 และมุ่งสู่การเป็น Net Zero ภายในปี 2050 พร้อมยกระดับการดำเนินงานให้คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมความเท่าเทียม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานตลอดจนสร้างสินค้าและบริการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตลอดห่วงโซ่อุปทานด้วย สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกันประธานเปิดงานในครั้งนี้ กล่าวว่า “ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจโรงแรม กำลังเผชิญกับความท้าทายหลายด้าน ทั้งในเรื่องนโยบายจากภาครัฐ และความต้องการจากลูกค้าที่เรียกร้องให้ทุกธุรกิจต้องแสดงความมุ่งมั่นด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ควบคู่ไปกับการส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีตามมาตรฐานระดับสากลงานสัมมนาคู่ค้าธุรกิจที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 นี้ มีวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นจากวิสัยทัศน์ทางธุรกิจในการมุ่งสร้างคุณค่าและการเติบโตอย่างยั่งยืน (Entrusted and Value Enricher) โดยการสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่าและมาตรฐานคุณภาพที่ดีที่สุด พร้อมสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับธุรกิจ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันโดยร่วมมือกับพันธมิตรในทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุน SME ให้สามารถปรับตัวตอบโจทย์ เทรนด์ความต้องการของลูกค้าที่มองหาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการผลิตที่มีความรับผิดชอบและมีการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม“การนำองค์กรมุ่งสู่ Carbon Neutral เป็นภารกิจสำคัญที่ต้องร่วมมือกันทุกฝ่าย และต้องคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านควบคู่กันไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นการจัดการแรงงานอย่างถูกต้อง ปราศจากแรงงานบังคับหรือแรงงานเด็ก การลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ไปจนถึงการส่งมอบสินค้าและบริการที่เป็นธรรม ซึ่งคู่ค้าธุรกิจนับเป็นแรงสนับสนุนสำคัญให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย สร้างการเติบโตร่วมกันอย่างสมดุล ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดห่วงโซ่ธุรกิจต่อไป” นายเข้มกล่าวกล่าวว่า ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นแรงสะท้อนที่ทำให้ทุกธุรกิจต้องปรับตัว รวมถึงธุรกิจท่องเที่ยวด้วย เพราะความต้องการของนักท่องเที่ยวกำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การดำเนินธุรกิจจึงต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับวาระด้านความเท่าเทียมและความหลากหลาย ซึ่งกำลังกลายเป็นประเด็นสำคัญที่ทั่วโลกจับตามอง“ความท้าทายเหล่านี้ ทำให้เราต้องผสานความยั่งยืนเข้าไปในกลยุทธ์ทางธุรกิจ โดยบริษัทอยู่ระหว่างการพัฒนานโยบายจัดซื้อสีเขียว นอกจากการจัดซื้อที่โปร่งใสและเป็นธรรมแล้ว ยังส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการที่ช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนในท้องถิ่น นำผลิตภัณฑ์ชุมชนมายกระดับสร้างเป็นเมนู Farm to Table และต่อยอดไปยังของที่ระลึกและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในห้องพัก ซึ่งช่วยตอบโจทย์ของลูกค้าที่ต้องการผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยังช่วยสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชุมชนได้อีกด้วย “ นายสเตฟาโน กล่าวงานสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนจากคู่ค้าธุรกิจของกลุ่มสิงห์ เอสเตท ได้แก่และร่วมสัมมนาในหัวข้อและร่วมสัมมนาในหัวข้อโดยวิทยากรทุกท่านมาร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ต่างๆ แก่คู่ค้าธุรกิจให้ได้รับทราบถึงกลยุทธ์และแนวทางที่สามารถนำไปปรับใช้กับการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะก่อให้เกิดคุณค่าร่วมตลอดห่วงโซ่อุปทานและร่วมสร้างสังคมไทยให้มีคุณภาพและเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป