อินทรี อีโคไซเคิล โชว์เทคโนโลยีจัดการของเสีย-บริการภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ในงาน EnwastExpo

เปิดเผยว่า “ในฐานะผู้ให้บริการด้านการจัดการของเสีย และการบริการภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน บริษัทฯได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมขับเคลื่อนและจัดแสดงในงานครั้งนี้ โดยได้นำเสนอเกี่ยวกับเทคโนโลยีและบริการต่างๆ ที่จะเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการของเสียได้อย่างยั่งยืน โดยมองว่า “ขยะ” คือ “ทรัพยากร” ที่ต้องบริหารจัดการของเสียที่ต้นทาง เพื่อใช้ทรัพยากรทุกประเภทอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ก่อนนำส่งไปกำจัดที่ปลายทาง โดยการเผาร่วมในเตาเผาปูนซีเมนต์ ถือเป็นหนึ่งทางเลือกที่สอดคล้องกับหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการนำของเสีย หรือกากอุตสาหกรรม มาเป็นวัตถุดิบทดแทน หรือเชื้อเพลิงทดแทนเชื้อเพลิงหลัก มีส่วนช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ลดมลพิษ ลดความต้องการพื้นที่ฝังกลบ (Zero Waste To Landfill) และช่วยลดก๊าซเรือนกระจก”ในงานแสดงสินค้าและสัมมนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดการของเสีย หรือ EnwastExpo 2023 (Environmental & Waste Management Expo 2023) ได้จัดภายใต้แนวคิด “ร่วมขับเคลื่อนสู่โลกที่ดีกว่า” โดยการร่วมมือกันระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมการจัดการของเสียอย่างยั่งยืน ณ อาคาร 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 4-6 ตุลาคม 2566โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ร่วมด้วย นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, ดร.จุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงาน, รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ พร้อมด้วยเครือข่ายพันธมิตรสิ่งแวดล้อมทั้งภาครัฐ และเอกชนสำหรับความน่าสนใจของการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดแสดงเทคโนโลยีจัดการของเสียและบริการภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน นำเสนอ กระบวนการเผาร่วมในเตาเผาปูนซีเมนต์ (Co-Processing of Waste Materials in Cement Kiln) พร้อมตัวอย่างกากของเสีย โครงการสนับสนุนด้านความยั่งยืนและแนวทางลดของเสียที่ส่งไปยังหลุมฝังกลบ เช่น โครงการรื้อร่อนบ่อขยะรวมถึงการรวบรวมขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้มาใช้เป็นเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel: RDF) เป็นการสนับสนุนการปิดวงจร Close the Loop ของขยะที่ไม่สามารถนำกลับมารีไซเคิล เพื่อลดผลกระทบของขยะประเภทนี้รั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อมนอกจากนิทรรศการด้านการจัดการขยะแล้ว นางสาวสุจินตนา วีระรัตน์ ในนามคณะทำงาน TCMA on Circular Economy สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทยยังได้ ร่วมการสัมมนาภายใต้หัวข้อ “Innovative Waste Utilization in Cement Production: A Sustainable Solution” ร่วมกับนางสาวอุมาพร เจริญศักดิ์ ประธานคณะทำงาน TCMA on Circular Economy สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทยขณะที่ได้ร่วมบรรยายภายใต้หัวข้อร่วมกับ ดร. วิศรุต ตั้งสุนทรขัณฑ์ ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีการประกอบกิจการปิโตรเลียม กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน รวมถึง นายยุทธพล ใจดี QHSE Compliance Department Manager บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด ได้มาร่วมแบ่งปันความรู้ในหัวข้อ “AFR Utilization in Cement Manufacturing: A Sustainable Way” ด้วยเช่นกัน“ในโอกาสครบรอบ 22 ปี ที่อินทรี อีโคไซเคิลได้มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านการบริการจัดการของเสียและการบริการภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน โดยการนำทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผ่านการนำของเสียมาเป็นพลังงานความร้อนกลับมาใช้ใหม่ มุ่งสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ตามหลักการระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน” นางสาวสุจินตนา กล่าว