เอสซีจี จัดเต็มนวัตกรรมสินค้า-โซลูชัน เพื่อการอยู่อาศัย ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ ในงานบ้านและสวนแฟร์ 2023

พบนวัตกรรมสินค้าและโซลูชันของเอสซีจี ในงานบ้านและสวนแฟร์ 2023 ภายใต้คอนเซปท์ให้บ้านช่วยดูแลทุกคนในครอบครัวให้อยู่อาศัยอย่างสะดวกสบาย คุ้มค่า ปลอดภัย จากหลากหลายแบรนด์ดังในเครือ อาทิ เอสซีจี คอตโต้ ซีแพคกรีนโซลูชัน แบรนด์เสือ วินด์เซอร์ ชินโคไลท์ รวมถึงแบรนด์บริการสร้างและต่อเติมบ้าน อาทิ เอสซีจีไฮม์ บาวเอ้นบายเอสซีจี เดการ์บายเอสซีจี และโฮมสไมล์ พร้อมโปรโมชันพิเศษส่งท้ายปีเอสซีจีนำเสนอนวัตกรรมตอบโจทย์การอยู่อาศัยแบบสมาร์ท ภายใต้คอนเซปต์ในโซนดูแลทั้งเรื่องการจัดการพลังงาน Smart Energy กับโซลูชันประหยัดไฟและใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าจากดูแลคุณภาพอากาศ Smart Air Quality จากโซลูชันปกป้องอากาศในบ้านให้ปลอดภัยจากเชื้อโรคต่าง ๆ และฝุ่น เปิดตัวเครื่องรุ่นใหม่ Cool X i2 ที่มีเทคโนโลยีแลกเปลี่ยนพลังงานและอุณหภูมิ ทำให้อุณหภูมิเย็นลงก่อนเข้าสู่ตัวบ้าน พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการกรองอากาศด้วยฟิลเตอร์ถึง 6 ชั้น รวมทั้งระบบปรับการกรองฝุ่นตามค่าฝุ่นแบบอัตโนมัติ เพื่อให้กรองได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนอกจากนี้ เอสซีจียังยกขบวนเติมเต็มทุกความต้องการเรื่องบ้าน ในโซนไม่ว่าจะเป็น Smart Design กับงานศิลปะบนผืนหลังคาจากหลังคาเซรามิก เอสซีจี รุ่น EXCELLA CRESTA งานปรับปรุงอาคารให้สวยงามเป็นเอกลักษณ์ ด้วยเดการ์บายเอสซีจี (DECAAR by SCG) ผู้ให้บริการงานโซลูชันฟาซาด (Façade - เปลือกอาคาร) และงานโซลูชันตกแต่งภูมิทัศน์ภายนอก Smart Life เพิ่มความน่าอยู่ให้บ้านเย็นสบาย และใช้ชีวิตได้อย่างลงตัว ด้วยอะคูสติกโซลูชัน ฝ้าสมาร์ทบอร์ดรุ่นระบายอากาศ-โพรเทคชั่น ฉนวนกันความร้อน STAYCOOL Smart Experience สร้างประสบการณ์ด้วยผนังตกแต่งหลากสไตล์ จากผนังตกแต่งเอสซีจี รุ่นโมดิน่า ไม้ฝาเอสซีจี สีมินิมอลบีช และเอาใจคนรักต้นไม้ด้วย Green House Corner รวมถึงการทดสอบคุณสมบัติคุณภาพสินค้า อาทิ ทดสอบการกันเสียงจากของหลังคาเมทัลชีท เอสซีจี ทดสอบการกันเสียงจากเทปกันเสียงทดสอบการกันความร้อนของแผ่นสะท้อนความร้อน อัลตร้าคูล และทดสอบประสิทธิภาพของอินโนกรีน บล็อกปูพื้นที่ลดปัญหาการเกิดน้ำท่วมขังชวนเปลี่ยนบ้านเดิมๆ ให้กลายเป็นที่พักตากอากาศ กับคอนเซปต์เปลี่ยนบ้านให้เป็นมุมแคมป์ปิ้ง พื้นที่ริมสระสำหรับจัดปาร์ตี้ หรือมุมระเบียงห้องกระจกบรรยากาศโรแมนติกสำหรับมื้อค่ำ เติมไอเดียบ้านให้สนุกยิ่งขึ้นในทุกพื้นที่ ด้วยสินค้ากระเบื้อง สุขภัณฑ์ ก๊อกน้ำ และผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านจาก COTTO ที่เปิดตัวครั้งแรกในงาน พร้อมพบสินค้าในห้องน้ำ Black Magic Bathroom ที่ยกทัพมนต์เสน่ห์แห่งสีดำมาครบทั้งชุดชวนสัมผัสนวัตกรรมก่อสร้างผสานงานหัตถกรรมไทยเป็นเฟอร์นิเจอร์ SAAN Collection ผลงานการออกแบบและพัฒนาสินค้าร่วมกับ Mobella โดยนำนวัตกรรมการพิมพ์คอนกรีต 3 มิติ ประยุกต์เข้ากับการสาน เกิดเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว นอกจากนี้ยังพบกับการตกแต่งพื้นและผนังจาก CPAC Marble Render งานฉาบผิวหน้าคอนกรีตด้วยมาร์เบิ้ลเรนเดอร์ ที่ผสมหินอ่อนและมิลเลอร์สโตน หินกระจกคัดพิเศษ ทำให้ผิวหน้ามีความวิบวับ สวยงามอย่างแตกต่าง ปูตัดกับพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย CPAC Stamped Concrete เท่สไตล์ลอฟต์ชวนมา Have a Nice Home ด้วยสินค้ามากมาย อาทิ เสือ เดคอร์, เสือ Lifestyle, คิด-จาก-ถุง ที่จะช่วยเติมเต็มบ้านให้สวยงาม และมีไลฟ์สไตล์ไปพร้อม ๆ กัน เสริมความแข็งแรงให้กับพื้นผิวน้ำยาเคลือบด้วยเสือ เคมีภัณฑ์ประตูหน้าต่างไวนิล วินด์เซอร์ ออกแบบภายใต้แนวคิด “Smart Design for Your Smart Living” ครั้งแรกกับประตูบานเลื่อนขนาดกว้างพิเศษถึง 5.6 เมตร และความสูงพิเศษถึง 3 เมตรในรุ่น Signature พร้อมกรอบประตูหน้าต่างโทนสีคลาสสิก สีขาว ดำ เทา และโทนสีไม้ ผิวสัมผัสพรีเมียมจากฟิล์มลามิเนต มาตรฐานประเทศเยอรมนีนำเสนอดีไซน์งาน Fin & Shade มาพร้อมฟังก์ชันและรูปลักษณ์ที่สวยงาม ให้ทุกพื้นที่ดูมีระดับ โปร่ง สบายตา คงความเป็นส่วนตัวด้วยฟังก์ชันกรองแสงและตัดความร้อน (Heat Cut) ที่สะท้อนเข้าตัวบ้าน ระบบการติดตั้งดีไซน์พิเศษแบบ Snap Lock System ติดตั้งง่ายและรวดเร็วขึ้น มั่นใจได้ในเรื่องความแข็งแรง คงความสวยงามในทุกจุดเปิดตัวบ้านดีไซน์ใหม่ Modern Luxury และ Neo Classic Style เชิญเข้ามาพูดคุยและปรึกษาฟรี ทั้งเรื่องสร้างบ้าน ฟังก์ชันการอยู่อาศัย งบประมาณ และระยะเวลาก่อสร้าง รับประกันฐานรากและโครงสร้างบ้านนาน 20 ปี พร้อมระบบหมุนเวียนอากาศ Air Factory Plus ทั้งหลัง และระบบ Air Tightness ช่วยลดฝุ่น PM2.5 เชื้อโรค สารก่อภูมิแพ้ กันร้อนกันเสียง พร้อมทีมบริการหลังการขาย รับโปรโมชันพิเศษ ‘บ้านเก่าแลกบ้านใหม่’ และข้อเสนออีก 3 ต่อ รวมมูลค่ากว่า 3 ล้านบาท* หรือจะสร้างบ้านหลังใหม่บนที่ดินเปล่า มีข้อเสนอพิเศษเช่นกันชวนมาเปลี่ยนพื้นที่ในบ้าน เติมเต็มความต้องการของทุกคนในครอบครัว เพิ่มความสะดวกสบาย สวยงาม พื้นที่ใช้สอย ความปลอดภัย รวมทั้งการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด้วย BAUEN Total Home Renovation Solution งานออกแบบ ปรับปรุงและต่อเติมบ้าน วัสดุตกแต่งและบิลต์อิน เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว และงานระบบต่าง ๆ เพื่อการอยู่อาศัยที่ดีขึ้น เปิดตัวเฟอร์นิเจอร์คอลเลคชันใหม่ในราคาพิเศษ และเมื่อจ่ายค่าสำรวจ รับทันทีส่วนลดพิเศษ 2,000 บาท พร้อมกระเป๋าอีโคสุดพิเศษ มูลค่า 2,690 บาทผู้เชี่ยวชาญการต่อเติมบ้าน ที่มีบริการหลากหลายสำหรับความต้องการที่แตกต่าง ​ไม่ว่าจะเป็นโรงรถ ส่วนครัว ส่วนซักล้าง ระเบียงพักผ่อน ห้องอเนกประสงค์ รวมถึงรางน้ำฝน รั้วระแนงบังตา พื้นไม้และพื้นคอนกรีตภายนอก ผนังตกแต่งภายนอก มาทดลองฟังก์ชันการใช้งานจริง สัมผัสวัสดุจริง พร้อมปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้ฟรี และรับโปรโมชันพิเศษ