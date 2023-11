ส่งต่อแรงบันดาลใจระดับโลก!! "ฝน วีระสุนทร" ผู้กำกับชาวไทยจาก "Disney’s Wish พรมหัศจรรย์" จัดมาสเตอร์คลาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ด้วยประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งที่ทำให้ได้ร่วมจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่มีหัวใจรักงานครีเอทีฟและศิลปะที่มหาวิทยาลัยศิลปากร สร้างฝันให้ใหญ่และปลดล็อคโอกาสที่เป็นไปได้อีกมากมายในอนาคตฝน วีระสุนทร หรือ ประสานสุข วีระสุนทร เกิดและเติบโตที่จังหวัดชลบุรี ชีวิตของเธอได้รับแรงบันดาลใจจากแอนิเมชันจากดิสนีย์มาโดยตลอด และเธอรู้ว่าตัวเธอเองอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมหัศจรรย์ที่แสนวิเศษที่เธอได้รับมา เพื่อส่งต่อให้กับคนรุ่นต่อไป จนกระทั่งอายุ 18 ปี หลังจากทราบว่ามีศิลปินจากประเทศไทย ทำงานอยู่ที่สตูดิโอแอนิเมชันของดิสนีย์ในฟลอริด้า ทำให้ฝน วีระสุนทร ตัดสินใจเดินทางในเส้นทางสายแอนิเมชัน ตลอดเวลา 12 ปีที่ เดอะ วอลท์ ดิสนีย์ เธอได้อวดฝีไม้ลายมือไว้ในภาพยนตร์แอนิเมชันที่ได้รางวัลออสการ์หลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น Frozen ผจญภัยแดนคำสาปราชินีหิมะ, Zootopia นครสัตว์มหาสนุก, Moana โมอาน่า ผจญภัยตำนานหมู่เกาะทะเลใต้ รวมถึง Ralph Breaks the Internet ราล์ฟตะลุยโลกอินเทอร์เน็ต และ Frozen 2 ผจญภัยปริศนาราชินีหิมะ“มันสุดยอดมากๆ ที่ได้เห็น ฝน วีระสุนทร ในฐานะคนไทยที่ประสบความสำเร็จในเวทีโลก ได้ส่งต่อพลังให้กับคนรุ่นใหม่ให้ฝันให้ใหญ่ ก้าวข้ามกรอบที่วางไว้ เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ มาสเตอร์คลาสครั้งนี้ เป็นการเฉลิมฉลองให้กับคนไทยคนนี้ ที่ได้ร่วมสร้างผลงานให้กับคนรักดิสนีย์ทั่วโลก และเราก็ตื่นเต้นมากๆ ที่คนไทยทุกคนจะได้รับชม Disney’s Wish พรมหัศจรรย์ วันที่ 23 พฤศจิกายนนี้”กล่าวตลอดช่วงเวลาในมาสเตอร์คลาส นักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับแรงบันดาลใจและขั้นตอนการสร้างสรรค์แอนิเมชันเรื่อง Disney’s Wish พรมหัศจรรย์ มากมาย รวมถึงคำแนะนำต่างๆ สำหรับคนรุ่นใหม่ได้พัฒนาศักยภาพในการสร้างสรรค์ และก้าวสู่เวทีระดับโลกในอนาคต“มาสเตอร์คลาสของคุณฝน วีระสุนทรในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นโอกาสอันดีที่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานในอุตสาหกรรมจริงระดับโลก และได้รับแรงบันดาลใจจากโฮมทาวน์ ฮีโร่แล้วนั้น กิจกรรมนี้ยังช่วยยืนยันอีกเสียงว่า ไม่ว่าคุณจะมาจากจุดไหน หากคุณไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและมั่นคงกับการเดินตามความฝันและสิ่งที่ตัวเองรัก คุณก็มีโอกาสและที่ยืนบนเวทีโลกอย่างแน่นอนค่ะ”ภาพยนตร์เป็นภาพยนตร์แอนิเมชันมิวสิคคัลคอมเมดี้ ที่จะพาทุกคนเดินทางสู่อาณาจักรโรซาส เมืองที่อาช่า หญิงสาวนักอุดมคติที่มีความฉลาดและไหวพริบเป็นเลิศ ได้ส่งคำอธิฐานสุดทรงพลัง และได้รับคำตอบรับด้วยพลังแห่งจักรวาล (Cosmic Force) ซึ่งเป็นลูกบอลพลังงานขนาดเล็กชื่อว่า “Star” ต่อมา Asha และStar ต้องเผชิญหน้ากับศัตรูที่น่าเกรงขาม ราชา “แม็กนิฟิโก” ราชาแห่งโรซาสเพื่อช่วยเหลือชุมชนของเธอและพิสูจน์ว่าเมื่อพลังแห่งความปราถนาของคนที่มีความกล้า เชื่อมโยงเข้ากับมนต์วิเศษของดวงดาว เรื่องมหัศจรรย์ก็สามารถเกิดขึ้นได้ให้เสียงอาช่าโดย อารีอานา เดอโบส เจ้าของรางวัลออสการ์ (ให้เสียงภาษาไทยโดย อิ้งค์ วรันธร เปานิล) ร่วมด้วย คริส ไพน์ (Chris Pine) ให้เสียง แม็กนิฟิโก (ให้เสียงภาษไทยโดย ตู่ ภพธร สุนทรญาณกิจ) และ อลัน ทูดิค (Alan Tudyk) ให้เสียงวาเลนติโนแพะคู่ใจของอาช่า กำกับภาพยนตร์โดยผู้กำกับรางวัลออสการ์ “คริส บัค” จาก Disney’s Frozen ผจญภัยแดนคำสาปราชินีหิมะ และ Disney’s Frozen 2 ผจญภัยปริศนาราชินีหิมะ และ “ฝน วีระสุนทร (Fawn Veerasunthorn)” จาก Disney’s Raya and The Last Dragon รายากับมังกรตัวสุดท้าย อำนวยการสร้างโดย ปีเตอร์ เดล เวโช จาก Disney’s Frozen ผจญภัยแดนคำสาปราชินีหิมะ และ Disney’s Frozen 2 ผจญภัยปริศนาราชินีหิมะ และร่วมอำนวยการสร้างโดย ฮวน พาโบล เรเยส จาก Disney's Encanto เมืองเวทมนตร์คนมหัศจรรย์ อำนวยการบริหารการผลิตโดย เจนนิเฟอร์ ลี จาก Disney’s Frozen ผจญภัยแดนคำสาปราชินีหิมะ และ Disney’s Frozen 2 ผจญภัยปริศนาราชินีหิมะนอกจากนี้ ลี และ แอลลิสัน มัวร์ จาก Night Sky และ Manhunt เขียนบทของเรื่องนี้ โดยมี นักร้องและนักแต่งเพลง “จูเลีย ไมเคิลส์” ผู้ถูกเสนอชื่อเข้าชิง Grammy ร่วมกับ เบนจามิน ไรซ์ โปรดิวเซอร์, นักแต่งเพลง, และนักดนตรีเจ้าของรางวัล Grammy จัดทำเพลงประกอบภาพยนตร์ ร่วมด้วย เดฟ เม็ทซ์เกอร์ จัดทำดนตรีประกอบ เตรียมอธิษฐานขอพรวิเศษได้ใน Disney’s Wish พรมหัศจรรย์ 23 พฤศจิกายน 2566 ในโรงภาพยนตร์ทั้งนี้ บริษัท เดอะ วอลท์ ดิสนีย์ ร่วมกับบริษัทในเครือ คือผู้นำด้านความบันเทิงที่หลากหลายระดับนานาชาติ รวมถึงการเป็นองค์กรด้านสื่อ ที่มีธุรกิจหลัก 3 ด้านด้วยกันคือ Disney Entertainment, ESPN, Disney Parks, Experience and Product.สำหรับ ฝน วีระสุนทร เข้าทำงานที่ดิสนีย์ในปี 2011 ในตำแหน่ง Story Artist เธอได้แสดงฝีมือไว้ในภาพยนตร์แอนิเมชันที่ได้รางวัลออสการ์หลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น Frozen ผจญภัยแดนคำสาปราชินีหิมะ, Zootopia นครสัตว์มหาสนุก, Moana โมอาน่า ผจญภัยตำนานหมู่เกาะทะเลใต้ รวมถึง Ralph Breaks the Internet ราล์ฟตะลุยโลกอินเทอร์เน็ต และ Frozen 2 ผจญภัยปริศนาราชินีหิมะ หลังจากนั้น จึงได้เป็น Head of Story ให้กับภาพยนตร์แอนิเมชัน Disney’s Raya and the Last Dargon รายากับมังกรตัวสุดท้ายฝน วีระสุนทร เกิดและเติบโตที่จังหวัดชลบุรี ชีวิตของเธอได้รับแรงบันดาลใจจากแอนิเมชันจากดิสนีย์มาโดยตลอด และเธอรู้ว่าตัวเธอเองอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมหัศจรรย์ที่แสนวิเศษที่เธอได้รับมา เพื่อส่งต่อให้กับคนรุ่นต่อไป จนกระทั่งอายุ 18 ปี หลังจากทราบว่ามีศิลปินจากประเทศไทย ทำงานอยู่ที่สตูดิโอแอนิเมชันของดิสนีย์ในฟลอริด้า ทำให้ตัดสินใจเดินทางในเส้นทางสายแอนิเมชัน เธอเรียนจบ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา Time-Based Media Studies จาก Columbus College of Art & Design ประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนที่จะเข้าทำงานที่ดิสนีย์ ฝน วีระสุนทรได้ทำงานในสายแอนิเมชันให้กับรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์ ในหลายสตูดิโอ อาทิ Illumination Entertainment, Nickelodeon และ Warner Bros.นอกจากนี้ เธอจะเป็น Animation Director ที่ Six Point Harness Studios อีกด้วยปัจจุบัน ฝน วีระสุนทร อาศัยอยู่ที่เมืองเบอร์แบงค์ รัฐแคลิฟฟอเนียร์ สหรัฐอเมริกา กับสามี ลูกสาวและแมวทั้ง 2 ตัวของเธอ