เดอะ ฟอเรสเทียส์ ต้อนรับเทศกาลฮาโลวีน มุ่งมั่นเป็นจุดหมายใหม่การฉลองความสุข

กล่าวว่า “MQDC มุ่งมั่นพัฒนา เดอะ ฟอเรสเทียส์ ให้เป็นต้นแบบแห่งใหม่ของโลกในการพัฒนาเมือง ที่ออกแบบรังสรรค์อย่างใส่ใจในทุกมิติเพื่อให้ทุกรายละเอียดของโครงการส่งเสริมการใช้ชีวิตที่มีสุขภาพดียิ่งขึ้น และมีความสุขมากขึ้น ซึ่งเรามีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ความมุ่งมั่นและตั้งใจนี้กำลังเกิดขึ้นเป็นรูปธรรม และมีความคืบหน้าเป็นอย่างมากและต่อเนื่อง ตลอดจนได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ซึ่งการจัดกิจกรรมในเทศกาลต่างๆ เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์สถานที่ที่จะมอบช่วงเวลาแห่งความสุขและสนุกสนานให้สมาชิกในครอบครัวได้มาใช้เวลาร่วมกันอย่างมีคุณภาพ ตอกย้ำความเป็น Happiness Destination ของเดอะ ฟอเรสเทียส์””The Awakening Forestias 2023 ในธีม “The Carnival of Magic” คือกิจกรรมล่าสุดที่เดอะ ฟอเรสเทียส์จัดขึ้นภายใต้แนวคิดที่ต้องการส่งต่อความสุขอย่างยั่งยืน เพื่อให้ทุกครอบครัวได้เพลินเพลินกับความสนุกสนานของเทศกาลฮาโลวีนที่แวดล้อมด้วยพื้นที่สีเขียวและธรรมชาติที่สวยงาม” นายกิตติพันธุ์ กล่าว”The Awakening Forestias 2023 ในธีมThe Carnival of Magic” จะพาทุกคนตื่นตาตื่นใจพร้อมรื่นเริงไปกับขบวนพาเหรดฮาโลวีน รวมถึงสนุกสนานกับเกมต่าง ๆ อาทิ Hoop Shot, High Striker, Bowling Game และ Don't Wake the Spider นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมงานจะได้ลุ้นรับรางวัลมากมายที่ The Tree of Plenty ตลอดจนเพลิดเพลินกับมุมถ่ายรูปต่าง ๆ และดนตรีสดจาก Humming Birds Live Bandอีกหนึ่งไฮไลท์คือ Witch’s Caldron Alley ที่จะให้ทุกคนได้ช้อป พร้อมเลือกซื้ออาหารและขนมในธีมฮาโลวีนหลากหลายเมนูตลอดทั้งงานทั้งนี้ เดอะ ฟอเรสเทียส์ตั้งอยู่บนถนนบางนา ภายในโครงการประกอบไปด้วยโครงการที่อยู่อาศัยแบบต่างๆ ศูนย์การค้า สำนักงาน พื้นที่เพื่อความบันเทิง ศูนย์สุขภาพ และผืนป่าขนาด 30 ไร่ เป็นต้นโดยโครงการเดอะ ฟอเรสเทียส์ตั้งเป้าจัดกิจกรรมอย่างเต็มรูปแบบเพื่อฉลองทุกเทศกาลสำคัญ เช่น สงกรานต์ ฮาโลวีน คริสต์มาส ตลอดจนเทศกาลปีใหม่ เพื่อเป็นจุดหมายของความสุขให้กับคนทุกเจเนอเรชั่น