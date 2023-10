“SET Social Impact GYM 2023” ประกาศผล 3 Social Enterprise เสนอแผนธุรกิจ สร้างผลลัพธ์ทางสังคมโดดเด่น

กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์มุ่งส่งเสริมความยั่งยืนเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้เติบโตอย่างสมดุลทางธุรกิจและสังคม ดำเนินโครงการ Social Impact Gym ตั้งแต่ปี 2016 ด้วยความร่วมมือกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ออกแบบพื้นที่ให้กับผู้ประกอบการเพื่อสังคมและบริษัทจดทะเบียนแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ สร้างความแข็งแกร่งในด้านธุรกิจ เปิดโอกาสในการสร้างความร่วมมือ เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยตลอด 7 ปีที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นผู้ประกอบการทางสังคมถึง 80 ราย มีส่วนสร้างผลลัพธ์ทางสังคมใน 5 ด้านสำคัญ ได้แก่ ด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม ด้านสุขภาพ ด้านผู้ประกอบการ ด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา ที่พร้อมต่อยอดกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สำหรับมีพันธมิตรเข้ามาร่วมเพิ่มเติมเพื่อสร้างผู้ประกอบการทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมสนับสนุนข้อมูลความรู้การวางแผนเตรียมความพร้อมในการเข้าถึงแหล่งทุนและเสริมทักษะ ในเรื่องการบริหารจัดการเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัท PWC (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุน ให้คำปรึกษาด้านบัญชีกฎหมาย ภาษี และกระบวนการภายในของการเป็นผู้ประกอบการ Social Enterprise การให้คำปรึกษาแนะนำและสร้างตัววัด Social Impactอีกหนึ่งความพิเศษของโครงการในปีนี้ ได้ร่วมทำงานกับทำเวิร์กช็อป เสนอมุมมองคนรุ่นใหม่ตลอด 8 สัปดาห์ที่จัดกิจกรรม ในด้านโมเดลธุรกิจ มีการปรับรูปแบบธุรกิจที่ชัดเจนมากขึ้น ตอบโจทย์ลูกค้า นำโมเดลที่ได้รับการฝึกไปดำเนินการทดลองและทำจริง มีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาสังคมที่ชัดเจน มีการพัฒนาทักษะการทำบัญชี การทำ Business Model Canvas ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นSET Social Impact 2023 มีความสำคัญอย่างยิ่ง ในด้านของการสร้าง Social Impact และความเป็นผู้ประกอบการ โดยมีโค้ชผู้บริหารจิตอาสาทั้ง 22 ท่าน ที่ทุ่มเทเวลา ความคิด ใส่ใจกับนักธุรกิจเพื่อสังคมทั้ง 8 ราย ที่ร่วมฝ่าฟันในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม ด้านผู้เปราะบาง ด้านพัฒนาชุมชน และด้านการเกษตร สำหรับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจชัดเจนแล้วคาดว่าจะสามารถเพิ่มยอดขายได้มากกว่า 5 เท่า ส่วนบริษัทที่เพิ่งเริ่มต้นทำธุรกิจประเมินว่าจะสามารถนำเสนอสินค้าบริการได้เต็มรูปแบบตั้งแต่ต้นปีหน้า และน่าจะสร้างผลกำไรได้ภายใน 2 ปีสำหรับมีผู้ประกอบการเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) จำนวน 8 ราย ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮซ ฟรี, บริษัท ทีเอชซี(ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท แทนไบโอเคมิคอล จำกัด, บริษัท เลิร์นดู จำกัด, บริษัท ตั้งต้นดี เพื่อสังคม จำกัด, สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาเเห่งประเทศไทย, บริษัท ลอว์เอ็กซ์เทค จำกัด และบริษัท ลีกัล คอนเน็กท์ จำกัด นำเสนอแผนธุรกิจแก่ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนและหน่วยงานรัฐและเอกชนโดยมีได้แก่องค์กรที่ลดโอกาสและเหตุปัจจัยในการทำผิดซ้ำของพี่น้อง ผู้ก้าวพลาด และจุดประกายผลักดันความช่วยเหลือจากกลุ่มเพราะความทุกกลุ่มในประเทศไทยเป้าหมายทางสังคมคือลดการทำการเกษตรที่พึ่งพาไฟ และลดมลพิษทางอากาศ ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ชุมชนมีอาหารที่ปลอดภัย และสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่เกษตรกร และองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเเก้ปัญหาราคาข้าวที่ตกต่ำสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว สามารถเพิ่มมูลค่าให้ข้าวไทย ด้วยการนำข้าวไปเเปรรูปเป็นสินค้าสำหรับการบริโภค ภายใต้ชื่อแบรนด์ YoRice Amazakeกล่าวว่า “ปัญหาของ SDGs คือความยั่งยืน ซึ่งต้องเริ่มแก้ที่ต้นตอของปัญหา การดำเนินงานที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะเป็นแบบระดมทุน บริจาคเงินหรือสิ่งของเพื่อช่วยเหลือสังคม เมื่อเวลาผ่านไปจึงเห็นได้ว่า การดำเนินการช่วยเหลือสังคมด้วยการทำการบริจาคอย่าง CSR ไม่ได้ผล จึงสนใจการทำธุรกิจแบบ Social Enterprise (SE) หรือธุรกิจที่มีความยั่งยืน”“มองว่า SE คือคำตอบที่ช่วยในเรื่องความยั่งยืนได้ เเต่จะทำยังไงให้ passion ที่เเรงกล้าของทุกคนที่อยากทำธุรกิจเพื่อช่วยเหลือสังคมประสบความสำเร็จ ซึ่งไม่ใช่เเค่ประสบความสำเร็จเท่านั้น แต่ต้องสร้างกำไรจนนำไปสู่ธุรกิจที่มีความยั่งยืนได้ สามารถช่วยเหลือคนและเติบโตไปข้างหน้าได้ ทำอย่างไรให้สินค้าเป็นที่ต้องการ ทำอย่างไรให้เปลี่ยนความต้องการกลายเป็นเงิน”“เมื่อองค์กรต้องการความสำเร็จจึงต้องมี Perfect Skill เช่น การเพิ่ม Productivity การผลิต บัญชี และการตลาด ภาษี การเข้าสู่ระบบตลาด ดังนั้น ธุรกิจจำเป็นต้องมีโค้ชผู้มีประสบการณ์ในการนำทาง ให้เเนวทางการดำเนินงาน จนสามารถเปลี่ยน Idea ที่มาจาก passion ให้กลายเป็น I done ที่ประสบความสำเร็จได้”กอบศักดิ์ ทิ้้งท้ายว่า “ความสำเร็จมาได้เพราะไม่ยอมเเพ้ เพราะความอยากเป็น The best โดยต้องเข้าใจ 3 เรื่องสำคัญ คือ 1.ต้องสามารถปรับตัวได้ตลอดเวลา เพราะการทำธุรกิจไม่ง่าย ความสำเร็จมาจากรายละเอียดทั้งหมด หรือ success from details 2.ต้องรู้จักศึกษาธุรกิจอื่นๆ ที่สำเร็จเเล้ว ศึกษาโมเดลธุรกิจ เพื่อหาข้อมูลและความรู้จากคนที่สำเร็จ ยิ่งฟังมากโอกาสล้มจะลดลง โอกาสเดินไปข้างหน้ายิ่งสูงขึ้น และ3.ต้องสร้างแบรนด์ Branding ทำอย่างไรให้คนจดจำชื่อธุรกิจของเราได้”