ลุ้น!! 10 ซีอีโอ ชิงรางวัล "CEO Awards" พร้อม 50 บริษัท คว้า "Sustainability Excellence" ในเวที "SET Awards 2023"

เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ และวารสารการเงินธนาคาร จัดงานประกาศผลและมอบรางวัล SET Awards ต่อเนื่อง โดยในปีนี้ครบรอบปีที่ 20 ภายใต้แนวคิด “Benchmark of Excellence” สะท้อนการเป็นรางวัลแห่งมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ เพื่อยกระดับตลาดทุนไทย ขับเคลื่อนความสำเร็จ และนำไปสู่ความยั่งยืนให้ตลาดทุนไทยในทุกมิติ พร้อมประกาศเกียรติคุณบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และผู้บริหารสูงสุดของบริษัทจดทะเบียนที่มีความเป็นเลิศในด้านต่างๆ“SET Awards จัดขึ้นเพื่อยกย่องบริษัทที่โดดเด่นทั้งศักยภาพทางธุรกิจและความยั่งยืน ท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบันที่ต้องเจอกับปัจจัยเสี่ยงรอบด้าน ทั้งปัจจัยภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นองค์กรต้นแบบแก่บริษัทอื่นๆ ในการพัฒนาคุณภาพองค์กร สร้างนวัตกรรม สร้างผลประกอบการที่ดี ควบคู่การดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) นำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน สอดคล้องวิสัยทัศน์ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการพัฒนาตลาดทุนไทยให้เป็นประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน “To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone” สำหรับ SET Awards ปีนี้มีผู้บริหารสูงสุด 10 ท่านเข้าชิงรางวัล CEO Awards และ 79 บริษัทผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบสุดท้ายและเข้าชิงในกลุ่มรางวัล Business Excellence และ 50 บริษัทในกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence” นายภากรกล่าวกล่าวว่ารางวัล SET Awards ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอด 20 ปีที่ผ่านมา มีจำนวนบริษัทสมัครเข้าชิงรางวัลต่างๆ เพิ่มขึ้นทุกปีทั้ง 2 กลุ่มรางวัล แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของรางวัล SET Awards ที่ได้รับยอมรับจากทุกภาคส่วนในตลาดทุน ซึ่งเชื่อว่ารางวัล SET Awards จะเป็นแรงจูงใจที่สำคัญให้บริษัทในทุกภาคส่วนพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาความยั่งยืนในทุกมิติต่อไปคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิในการตัดสินรางวัล SET Awards 2023 ได้แก่ นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ นายเสรี จินตนเสรี นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ นายยุทธ วรฉัตรธาร นางภัทรียา เบญจพลชัย นายธีรนันท์ ศรีหงส์ นายภากร ปีตธวัชชัย นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ นายศรพล ตุลยะเสถียร และเลขานุการคณะทำงาน นายอำนวย จิรมหาโภคารางวัล SET Awards ในปีนี้ แบ่งเป็น 2 กลุ่มรางวัล ได้แก่ กลุ่มรางวัล Business Excellence สำหรับบริษัทที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจ การจัดการภายใน ที่ก่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงธุรกรรมทางการเงินในตลาดทุนที่โดดเด่น ประกอบด้วย 8 รางวัลได้แก่ 1) Best CEO Awards และ Young Rising Star CEO Awards 2) Best Company Performance Awards 3) Best REIT Performance Awards 4) Deal of the Year Awards 5) Best Investor Relations Awards 6) Best Innovative Company Awards 7) Best Securities Company Awards 8) Best Asset Management Company Awards และ กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence สำหรับบริษัทที่มุ่งสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 2 รางวัล ได้แก่ 1) Sustainability Awards และ 2) Supply Chain Management Awards ที่สำคัญยังมีรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ SET Awards of Honor สำหรับบริษัทหรือบุคคลที่สามารถรักษาความยอดเยี่ยมได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปสำหรับ 10 ซีอีโอที่เข้าชิงรางวัล CEO Awards ในปีนี้ ได้แก่ 1. พนม ควรสถาพร กรรมการผู้จัดการ AGE บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) 2. ซันจีฟ สูท ประธานบริษัท BCT บริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) 3. ดร.กิรณ ลิมปพยอม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BPP บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) 4. ระเฑียร ศรีมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร KTC บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 5. สีหศักดิ์ อารีราชการัณย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร LANNA บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)6. ปิยจิต รักอริยะพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SAPPE บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)7. ว่าที่ ร.ต. สุทธิ รจิตรังสรรค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร THREL บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 8. ศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TISCO บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 9. เกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารLEO บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) 10. พิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร NETBAY บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)พิธีประกาศผลและมอบรางวัลจะจัดขึ้นในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป ที่อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้สนใจสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ Facebook & Youtube: SET Thailand