GREYHOUND ร่วมกับ CP LAND พลิกโฉมยูนิฟอร์มพนักงานขาย ให้เป็นมากกว่าเครื่องแต่งกาย ตามแนวคิด Basic with a Twist

บริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทยจับมือกับแบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่น เครื่องประดับ และสินค้าไลฟ์สไตล์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะสัญชาติไทย ร่วมพลิกโฉมชุดยูนิฟอร์มพนักงานขาย CP LAND ทั่วประเทศ ภายใต้แนวคิดเน้นความเรียบง่ายแต่แฝงด้วยลูกเล่นและความคิดสร้างสรรค์ ที่ทำให้ยูนิฟอร์มไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องแต่งกาย แต่คือความภาคภูมิใจของพนักงานทุกคน โดยเริ่มใช้ในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 เป็นต้นไป ก่อนขยายไปในธุรกิจอื่นๆเปิดเผยว่า เป็นครั้งแรกในรอบ 40 ปีที่ CP LAND ได้พลิกโฉมชุดยูนิฟอร์มพนักงานขายทั่วประเทศ โดยจับมือกับ เกรฮาวด์ ออริจินัล ในการออกแบบภายใต้แนวคิด “Basic with a twist” เน้นความเรียบง่าย แต่แฝงด้วยลูกเล่นและความคิดสร้างสรรค์เหมาะสำหรับพนักงานขายของ CP LAND ทุกภูมิภาค ทุกเพศ ทุกวัย เมื่อใส่ยูนิฟอร์มใหม่นี้จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างแน่นอน ทั้งนี้ เพื่อให้สอดรับกับแผนการรีเฟชรแบรนด์ CP LAND ภายใต้ปรัชญาองค์กร ‘Accessible Communities for Life คุณภาพเพื่อทุกชีวิต’ ที่ได้ดำเนินการยกระดับภาพลักษณ์แบรนด์ และสร้างแบรนด์เลิฟ (Brand Love) มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี 2565 ที่ผ่านมาการพลิกโฉมชุดยูนิฟอร์มครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อยกระดับให้ยูนิฟอร์มเป็นมากกว่าเครื่องแต่งกาย ด้วยดีไซน์ยูนิฟอร์มที่สมาร์ท ทันสมัย สวมใส่ง่าย สบาย และไม่จำกัดเพศ (Unisex) ช่วยให้พนักงานขายเกิดความคล่องตัว เคลื่อนไหวร่างกายสะดวก และเสริมความมั่นใจในการทำงานนอกจากนี้ การพลิกโฉมยูนิฟอร์มของ CP LAND ในครั้งนี้ ยังเกิดจากวัฒนธรรมองค์ที่ให้ความสำคัญกับพนักงาน เห็นพนักงานเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ธุรกิจเติบโต หากพนักงานรู้สึกภูมิใจ มั่นใจ และเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรก็จะส่งมอบผลงานที่ดี CP LAND จึงเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการออกแบบชุดยูนิฟอร์ม เป็นการใช้กลยุทธ์ Employee Centric คือ การให้ความสำคัญกับความต้องการของพนักงานเป็นหลัก เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและสร้างความรู้สึกเชิงบวกให้แก่พนักงาน เพื่อยกระดับการบริการลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น สร้างประสบการณ์ที่ประทับใจให้กับลูกค้าได้ตั้งแต่แรกพบ ต่อยอดจนเกิดความรู้สีกที่ลูกค้า คือ หัวใจ หรือ Customer Centric จนพร้อมเป็นฟันเฟืองที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนองค์กรอย่างต่อเนื่องCP LAND มีแผนที่จะเริ่มทยอยใช้ยูนิฟอร์มใหม่ในพนักงานขาย กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 เป็นต้นไป ก่อนขยายไปในส่วนธุรกิจอื่นๆ ต่อไปกล่าวแสดงความรู้สึกและแนวคิดในการทำงานครั้งนี้ว่า “รู้สึกดีใจที่ได้ร่วมงานกับทาง CP LAND แบรนด์อสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของไทย ในการออกแบบชุดยูนิฟอร์ม เพื่อปรับและเสริมลุคของพนักงานขายให้มีความทันสมัย คล่องตัว และเสริมสร้างความมั่นใจในการทำงาน นอกจากนี้ก็ยังคงความน่าเชื่อถือไว้ และสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้ ทางเกรฮาวด์ ออริจินัล จึงออกแบบเบลเซอร์สไตล์ Smart Casual ในแนวคิด ‘Basic with a twist’ ที่มีเอกลักษณ์พิเศษ ทันสมัย แต่ไม่หวือหวาจนเกินไป มีความเท่ห์และครีเอทีฟผสมอยู่รวมกัน โดยมีดีเทลเป็นลูกเล่นอยู่บนปกเสื้อ การเจาะกระเป๋าบนปกเสื้อ การแอบใส่แบรนด์ดีเอ็นเอของ CP LAND อย่าง ‘Accessible Communities for Life คุณภาพเพื่อทุกชีวิต’ ไว้ในตัวเสื้อ รวมถึงกระดุมที่ออกแบบพิเศษสำหรับโปรเจกต์นี้โดยเฉพาะ เพื่อยกระดับภาพลักษณ์ใหม่ให้กับพนักงานขาย และหวังว่าทุกคนที่ได้สวมใส่จะมีความรู้สึกมั่นใจในการพบลูกค้า และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อสวมเบลเซอร์ตัวนี้”